次々と内部事情が公になり、陰謀、口論、怒号、傷ついた自尊心、甚至い乱闘まで勃発した。 1990年代のバイエルン・ミュンヘンでは、こうした騒動が日常で、ロタール・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、マリオ・バスラー、ジョバンニ・トラパットーニらが主役だった。チームは常に騒がしく、当時ドイツ最多優勝を誇ったクラブは「FCハリウッド」と呼ばれた。 これは、スポーツそのものより、騒動や人間ドラマが重視されたことを意味する。
翻訳者：
機内で起きた騒動は氷山の一角に過ぎない。レアル・マドリードは現代の「FCハリウッド」へと転落している。
2025/26シーズンのレアル・マドリードは、かつてのミュンヘン「FCハリウッド」と同じ道を歩んでいる。むしろ、現在のマドリードの混乱は、当時のバイエルンより深刻だ。 先週は、主将フェデリコ・バルベルデがチームメイトのアウレリアン・チュアメニとの口論の末、頭を打って病院に運ばれた。
このロッカールームでの騒動は、チャンピオンズリーグ最多優勝を誇る名門が混乱の渦中にあることを示した。混乱のきっかけは、2024年6月のチャンピオンズリーグ制覇後だった可能性がある。 CL決勝でドルトムントを2-0で破り、バルセロナに大差をつけてリーグも制した。
決勝ではトニ・クロース、ナチョ、ダニ・カルバハルが先発し、終盤にルカ・モドリッチとルーカス・バスケスも出場した。このうち4人は2024年夏と2025年夏に退団。カルバハルも現在はベンチスタートが多く、今季限りでの退団が噂される。
『The Athletic』は、クロースやナチョの退団が混乱の一因だと報じる。チームには大きなエゴを統制するリーダーや、模範となる前向きな精神が不足し、内部問題はさらに深刻化している。
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レアル・マドリードはシャビ・アロンソ監督の下でチームが分裂していたようだ。
「レアル・マドリードの現状は『非常に悲しい』」とトレーニングセンターの騒動を目撃した情報筋が『The Athletic』に語った。同筋は「クラブには大きな問題がある」とも話した。2シーズン連続無冠が濃厚なレアル。問題の根はピッチ外にも及び、チーム内には深刻な亀裂が生じている。
前季はカルロ・アンチェロッティもチーム内の火種を鎮めるのに苦慮した。その上で、シャビ・アロンソはレアルを当然の帰結としてヨーロッパとスペインの頂点へ導くと期待されていた。 しかし彼は失敗した。原因はチーム体制を整えられなかったこと、あるいは、虚栄心が横行する環境では成功自体が不可能だったことだ。
結果も悪くはなく、34試合で6敗だった。後任アルベロアは24試合で7敗。
アロンソ解任時、レアルは首位バルサを追い上げていたが、その後徐々に離された。結局、彼が職を失った最大要因は選手たちの支持を得られなかったことだ。特にヴィニシウス・ジュニアは、この元世界クラスMFの下で強い不満を抱えていた。
2025年10月のバルセロナ戦で交代を命じられた際、彼は不満を露わにし、アロンソの指導法や戦術に納得できない数人のスター選手を率いていたという。 ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも同調したとされ、チームは二分された。
アルバロ・アルベロアのレアル・マドリードでの任務も、失敗に終わることになっていた。
さらに、給与を巡る権力闘争も表面化している。ヴィニシウスは新契約で、現最高年俸のキリアン・エムバペを上回る報酬を要求しているとされる。 レアルは最近、選手層の厚みに苦慮し、それがアロンソ解任につながった。ペレス会長ら首脳陣は、問題児を厳しく叱責するより解任の方が簡単だと判断したようだ。『The Athletic』によると、ヴィニシウスやムバッペの周辺がクラブに与える影響力は脅威的だという。
アロンソは、戦術会議で寝たふりをする批判的な選手たちを見て「ここが幼稚園だとは知らなかった」と怒鳴り、手に負えなくなった。
後任には2軍から昇格したアルベロアが就いたが、成績も雰囲気も改善せず。 とりわけヴィニシウスには配慮し、彼のパフォーマンスは向上した。それでもチーム内には反発が残り、構想は早くも疑問視された。一部選手はメディアを通じて彼を批判し、団結していたという。
先週末の記者会見では「多くの嘘が流されている」と述べ、選手たちを擁護した。「私の選手たちがプロ意識に欠けているというのは嘘だ。選手たちが私に必要な敬意を払わなかったというのも嘘だ。そんなことは一度も起きていない。」
だが最近の出来事は、彼がすべてを語ったわけではないと示唆する。ここ数週間の騒動は偶然ではないだろう。 今季は大きな目標を失ったまま終盤を迎えている。1月、国王杯では2部チームに敗れ16強止まり。4月にはCL準々決勝でバイエルンに敗退。 リーグでもバルサに大きく水をあけられ、日曜には公式に王者が決定。クラシコでも0-2で危なげなく敗れた。
一方、レアルには何の意味もない。傷ついたプライドに費やす時間が増え、些細なことが話題になる。ムバッペも例外ではなく、ガールフレンドのエステル・エクスポシトとのサルデーニャ旅行はファンから批判された。 ファンは、筋断裂から回復し日曜のクラシコに間に合うよう全力を尽くすべきだったと主張する。結局ムバッペはカンプ・ノウの試合メンバーから外れ、木曜のオビエド戦で復帰した場合、サポーターの激しい怒りに直面する可能性がある。
今季のレアルファンは、自軍選手に激しいブーイングを浴びせる場面が度々あった。標的は主にヴィニシウスで、アルベロアが「無条件にチームを支えてほしい」と呼びかけたが効果は限定的だった。混乱のシーズンを彩る火種は、今もくすぶり続けている。
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レアル・マドリード：バルベルデとチュアメニの騒動の背景
一方、ムバッペは最近マドリードで報じられた不祥事の中心人物でもあった。4月末の練習試合で、彼はアシスタントコーチ兼ラインズマンだったアベルロアにオフサイド判定に怒って暴言を吐いたという。 これに対し、27歳のエムバペの代理人は、今回の件も彼に対する一般的な見方も誇張されていると強調した。
それ以上に深刻だったのはバルベルデとチュアメニの衝突だ。The Athleticによると、先週水曜の練習でバルベルデが放った激しいタックルが発端だった。 これに怒ったチュアメニとValverdeは練習場でもロッカールームでも小競り合いになり、チームメイトが何度も仲裁に入った。
その後二人は和解したが、翌日も対立は続いた。 バルベルデは翌日の練習でチュアメニとの握手を拒否し、激しいタックルで挑発。チュアメニは当初冷静だったが、ロッカールームで怒りが爆発した。
チュアメニは話し合いを求めましたが、バルベルデの侮辱に怒り、チームメイトを殴ったとされます。乱闘の末、バルベルデはテーブルに頭を打ち付け、出血して意識を失いました。 ロッカールームではチュアメニを含め全員がバルベルデの容体に不安を覚えた。意識を取り戻したバルベルデは病院へ搬送され、頭部外傷で10～14日間の安静が必要と診断された。
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「ザ・スペシャル・ワン」が、火薬庫のようなレアル・マドリードを引き受けるのか？
レアルとバルベルデは、この出来事を不運な事故として処理しようとした。しかしクラブ幹部の怒りは大きく、両者に50万ユーロの罰金が科された。
一方『The Athletic』は、レアルのロッカールームに詳しい筋の話として、騒動の主因はバルベルデだと報じた。同紙によると、彼はチーム内で「挑発者」とされ、「キャプテンとしてふさわしくない」振る舞いが見られるという。 この対立が深刻なため、2人が来季も一緒にプレーするのは「不可能」とされ、少なくとも1人が夏に退団すると見られる。さらに、内部分裂が他の移籍を招く可能性もある。 一方、クラブ側は「2人はすぐに和解し、チーム全員の前でわだかまりは解消された」と発表している。
いずれにせよ、ロッカールームの出来事がここまで詳細に漏れるのはなぜなのか。バルベルデは「誰かが噂を流している。タイトルを逃した今、クラブはいつも以上に監視されており、何でも誇張される」と語った。
噂の真偽はともかく、チーム内に不和があるのは確実だ。過去2年弱、ベルナベウは火薬庫のようだった。アルベロアは来季、その管理から解放される。スペイン人監督との別れは今夏決定的で、後任は未定だ。
後任候補にはディディエ・デシャン、セバスティアン・ホーネスが挙げられたが、最近はジョゼ・モウリーニョが最有力と報じられる。2010～2013年にマドリードを率い、現在はベンフィカを指揮するポルトガル人監督を、ペレス会長が強く望んでいるという。 ロッカールームを掌握する力は確かだが、「スペシャル・ワン」の性格が「FCハリウッド」的な騒動をさらに呼ぶ恐れもある。
レアル・マドリードの今後の試合
日付
試合
大会
5月14日（木）21:30
レアル・マドリード vs. レアル・オビエド
ラ・リーガ
5月17日（日）19:00
セビージャ対レアル・マドリード
ラ・リーガ
日程未定
レアル・マドリード対アスレティック・ビルバオ
ラ・リーガ