権力闘争の末、ジョゼ・モウリーニョの獲得はレアル・マドリードに想定以上の費用をもたらしそうだ。

ドイツ紙ビルトやポルトガルテレビ局RTPによると、モウリーニョのベンフィカとの契約解除条項の期限は火曜日に切れた。
当初レアル・マドリードは700万ユーロで獲得可能だったが、火曜日に期限切れ。現在は移籍金が1400万ユーロに跳ね上がり、2027年までベンフィカと契約している。
ドイツ紙ビルトやポルトガルテレビ局RTPによると、モウリーニョのベンフィカとの契約解除条項の期限は火曜日に切れた。
当初レアル・マドリードは700万ユーロで獲得可能だったが、火曜日に期限切れ。現在は移籍金が1400万ユーロに跳ね上がり、2027年までベンフィカと契約している。
フロレンティーノ・ペレス会長は5月中旬の記者会見で報道陣を強く批判し、クラブへの「中傷キャンペーン」を主張した。その後、会長選の再選挙が決定され、史上初めてエンリケ・リケルメが対立候補として立候補した。
ペンテコステの月曜日に正式決定予定だったモウリーニョ監督の契約は、選挙結果を待つため凍結されたと『Bild』が報じた。それでもベンフィカ側は、モウリーニョが今夏レアルに復帰すると見ている。
後任には、2021年からフルハムを率いるマルコ・シルバが就任すると報じられている。シルバは昨季プレミア11位に導き、今夏契約満了となる。
モウリーニョは昨年9月、フェネルバフチェでの不振を経てベンフィカに就任。リーグ無敗ながらタイトルは逃し、ポルトに優勝を許した。ポルトはカップ準々決勝でもベンフィカを破り、CLではレアル・マドリードが早期敗退した。
チャンピオンズリーグでベンフィカを破ったものの、レアル・マドリードのシーズンは不運だった。主将との対立からシャビ・アロンソ監督は1月に解任。後任アルベロア監督の初陣も失敗に終わった。
チームはコパ・デル・レイ16強でアルバセテに敗れ、ラ・リーガでも失速。バルセロナとの優勝争いから脱落した。チャンピオンズリーグでも4月の準々決勝でバイエルンに敗退し、アルベロアのシーズン終了後の解任は避けられない状況となった。
彼もまたロッカールームの混乱を収拾できなかった。5月にはオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの衝突が報じられ、キリアン・エムバペを巡る騒動も火に油を注いだ。
こうした状況を受け、2度目の就任となるモウリーニョは多忙を極めるだろう。