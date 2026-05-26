権力闘争の末、ジョゼ・モウリーニョの獲得はレアル・マドリードに想定以上の費用をもたらしそうだ。

フロレンティーノ・ペレス会長は5月中旬の記者会見で報道陣を強く批判し、クラブへの「中傷キャンペーン」を主張した。その後、会長選の再選挙が決定され、史上初めてエンリケ・リケルメが対立候補として立候補した。

ペンテコステの月曜日に正式決定予定だったモウリーニョ監督の契約は、選挙結果を待つため凍結されたと『Bild』が報じた。それでもベンフィカ側は、モウリーニョが今夏レアルに復帰すると見ている。

後任には、2021年からフルハムを率いるマルコ・シルバが就任すると報じられている。シルバは昨季プレミア11位に導き、今夏契約満了となる。

モウリーニョは昨年9月、フェネルバフチェでの不振を経てベンフィカに就任。リーグ無敗ながらタイトルは逃し、ポルトに優勝を許した。ポルトはカップ準々決勝でもベンフィカを破り、CLではレアル・マドリードが早期敗退した。