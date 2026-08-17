インファンティーノ会長の任期は最近、主要な利害関係者を遠ざける一連の注目度の高い論争に見舞われている。 ドナルド・トランプのFIFAピース賞を巡る不透明なプロセスから、FIFA大会の持ち分を民間資本に売却する計画まで、56歳の同会長はますます孤立を深めている。この擁護団体は、インファンティーノ氏が任期制限のルールを回避することを認めれば、将来の指導者にとって危険な前例になると引き続き懸念している。

「FIFA定款にもFIFAガバナンス規則にも、4年の最長期間に達しなかったことを理由に会長職の任期を算入しないとする規定は存在しない」と書簡は述べている。

「定款は『いかなる者も3期を超えて会長職を務めることはできない』と明記しており、それらの任期についていかなる区別も設けていない。この規則の文言は明確であり、任期が完全であったか不完全であったか、あるいは選挙が通常総会か臨時総会かという点に基づく例外も定めていない。

「インファンティーノ氏によるさまざまな権力乱用と、FIFA理事会が同氏に責任を負わせることに失敗していることを踏まえれば、そのようなシナリオは十分にあり得る」