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「権力の乱用」――ジャンニ・インファンティーノにFIFA会長職からの追放を求める正式な異議申し立てへ
フェアスクエアがインファンティーノの選挙出馬禁止を要求
フェアスクエアはFIFAのガバナンス・監査・コンプライアンス委員会に正式な書簡を提出し、インファンティーノを来年の会長選挙の被選挙資格なしと判断するよう求めた。56歳のインファンティーノは、現時点で立候補の意思を表明している唯一の候補者である。再選されれば、インファンティーノは4期目を確保し、会長職は2031年まで続くことになる。ただ、フェアスクエアは、FIFAの規則上、同氏はすでに3期目かつ最後の任期を務めていると主張している。
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法的異議申し立てが割引された最初の任期を標的にする
インファンティーノ氏は、汚職スキャンダルの渦中でゼップ・ブラッター氏が退任した後を受け、2016年に職に就いた。FIFA理事会は2022年、同氏の最初の3年間は、ブラッター氏の途中で中断された任期を引き継いでいたため、3期制限には算入されないと合意した。8月13日に送付された書簡の中で、フェアスクエアは審査委員会に対し、この立場を覆すよう求めた。
「われわれは、インファンティーノ氏はすでに3期目かつ最後の任期を務めていることを根拠として、同氏がFIFA会長選に再び立候補する資格はないと裁定するよう求める。ガバナンス・監査・コンプライアンス委員会による、それまでの同氏の最初の任期を算入しないとした決定は、会長の任期制限に関するFIFA定款の文言と趣旨に明確に反している」と、その書簡は述べている。『The Athletic』が伝えた。
「2022年12月16日、FIFA理事会はカタールのドーハで会議を開き、その後FIFAはこの決定に言及したプレスリリースを公表した。『FIFA理事会はまた、2016年から2019年までの期間は現FIFA会長の任期1期分には算入されず、したがって同氏はまもなく1期目を終えることになる、とのガバナンス・監査・コンプライアンス委員会の見解に全会一致で同意したことを確認した』」
厳しく精査される会長職
インファンティーノ会長の任期は最近、主要な利害関係者を遠ざける一連の注目度の高い論争に見舞われている。 ドナルド・トランプのFIFAピース賞を巡る不透明なプロセスから、FIFA大会の持ち分を民間資本に売却する計画まで、56歳の同会長はますます孤立を深めている。この擁護団体は、インファンティーノ氏が任期制限のルールを回避することを認めれば、将来の指導者にとって危険な前例になると引き続き懸念している。
「FIFA定款にもFIFAガバナンス規則にも、4年の最長期間に達しなかったことを理由に会長職の任期を算入しないとする規定は存在しない」と書簡は述べている。
「定款は『いかなる者も3期を超えて会長職を務めることはできない』と明記しており、それらの任期についていかなる区別も設けていない。この規則の文言は明確であり、任期が完全であったか不完全であったか、あるいは選挙が通常総会か臨時総会かという点に基づく例外も定めていない。
「インファンティーノ氏によるさまざまな権力乱用と、FIFA理事会が同氏に責任を負わせることに失敗していることを踏まえれば、そのようなシナリオは十分にあり得る」
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審査委員会が出場資格を巡る重要な判断へ
フェアスクエアは、ガバナンス・監査・コンプライアンス委員会の指導部が、2022年の当初の裁定以降に変更されていると強調した。このアドボカシー団体は、現行の審査委員会の委員が状況を独立して再評価しなければならないと考えている。
同団体は正式に、来年の選挙を前にインファンティーノを不適格と裁定することでFIFAの規約を順守するよう同委員会に求めた。法的、政治的圧力が高まる中、FIFAの内部委員会がどのように対応するのかに注目が集まっている。
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