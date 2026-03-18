エンソ・フェルナンデス、CL敗退後に去就を問われ…「どうなるか見てみよう」

敗戦直後、エンソ・フェルナンデスは『ESPNアルゼンチン』とのインタビューで、ウェスト・ロンドンでの今後の去就について直接問われた。

「分からないよ。まだリーグ戦が8試合残っているし、FAカップもある。ワールドカップが終わってから、その先はどうなるか見てみよう」

この発言は、同MFが公の場で初めて迷いを露わにしたものであり、特にPSGが夏の移籍市場での獲得を見据えて彼の動向を注視していると報じられている状況下で注目を集めている。

チャンピオンズリーグの戦いは失望に終わったものの、エンソ・フェルナンデス個人としては統計的に見れば実り多いシーズンを送っており、45試合に出場して12ゴール6アシストを記録している。つい先月、このミッドフィルダーはスタンフォード・ブリッジでの時間を誇りに思うと語り、「正直なところ、ここでの3年間を本当に誇りに思っている。クラブにとって非常に困難な時期に加入し、多くの変化や監督の入れ替わりがあったが、今の状況には満足している」と述べていた。