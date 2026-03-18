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エンソ・フェルナンデス、CL敗退後に去就を問われ…「どうなるか見てみよう」
チェルシー欧州制覇の夢がついえる
チェルシーの今シーズンの欧州制覇への夢は、スタンフォード・ブリッジで行われたPSG戦でのホームでの0-3の敗北により打ち砕かれ、合計スコア8-2という痛ましい結果で敗退が決まった。試合終了のホイッスルが鳴ると、話題はピッチ上の出来事から、クラブ史上最高額で獲得した選手の一人の将来へと急速に移った。ブルーズのプロジェクトへの長期的なコミットメントについて問われると、エンソ・フェルナンデスは欧州のトップクラブを警戒させるような、意味深長な返答をした。
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エンソが去就について言及
敗戦直後、エンソ・フェルナンデスは『ESPNアルゼンチン』とのインタビューで、ウェスト・ロンドンでの今後の去就について直接問われた。
「分からないよ。まだリーグ戦が8試合残っているし、FAカップもある。ワールドカップが終わってから、その先はどうなるか見てみよう」
この発言は、同MFが公の場で初めて迷いを露わにしたものであり、特にPSGが夏の移籍市場での獲得を見据えて彼の動向を注視していると報じられている状況下で注目を集めている。
チャンピオンズリーグの戦いは失望に終わったものの、エンソ・フェルナンデス個人としては統計的に見れば実り多いシーズンを送っており、45試合に出場して12ゴール6アシストを記録している。つい先月、このミッドフィルダーはスタンフォード・ブリッジでの時間を誇りに思うと語り、「正直なところ、ここでの3年間を本当に誇りに思っている。クラブにとって非常に困難な時期に加入し、多くの変化や監督の入れ替わりがあったが、今の状況には満足している」と述べていた。
ロシニアーは退任説に反応
エース選手の離脱の可能性に直面したリアム・ロシニアー監督は、エンソ・フェルナンデスの試合後の発言の重要性を軽視しようとした。記者団から質問を受けた際、彼はまだ選手の最新の発言を確認していないことを認めた。
「まず、その発言は聞いていない」とロシニアー監督は『Football London』の取材に対して語った。
「試合直後に憶測について話すのは難しい。今は最も重要なこと、つまり土曜日のエヴァートン戦で結果を出すことに集中しなければならない」
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シーズンのクライマックス
チェルシーは現在、来シーズンのチーム編成を最終的に左右し得る国内リーグの正念場を迎えている。 もしブルーズがプレミアリーグのトップ4入りを果たせず、欧州トップレベルの舞台への出場権を確保できなければ、フェルナンデスの曖昧な姿勢はあっという間に完全な退団へと変わる可能性がある。
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