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「様子を見よう」―ユルゲン・クロップ監督は監督復帰を示唆したが、レアル・マドリードの監督就任については言及を避けた。
クロップ、ベルナベウ移籍説を否定
伝説的な監督は、現場を離れている今も世界的に注目されている。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、59歳の彼はキャリア中にベルナベウへ移籍する可能性があったかを問われた。しかし元ドルトムント指揮官は、持ち前の魅力で巧みに質問をかわし、私的な経歴を守った。
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ドイツは可能性を残している
スペインの名門クラブの監督就任について問われたクロップは、即座に答えた。「今答えたら、これまでの発言が台無しになる。ホセがいるし、それでいい。コメントは控える。」
それでも、将来的に監督に復帰するかを問われると、「毎日ジムでトレーニングしている。冗談はさておき、様子を見よう」と語った。
クロップは依然としてレッドブルの運営に携わっている
クロップ氏は2025年1月、レッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就任した。 契約は2029年までで、RBライプツィヒやレッドブル・ザルツブルクには長期ビジョン、スカウティング、コーチングの指導を提供している。監督就任前、彼はドルトムントでブンデスリーガ2連覇を達成し、リバプールにチャンピオンズリーグとプレミアリーグのタイトルをもたらした。
- AFP
モウリーニョの時代が状況を大きく変えた
レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョを2029年6月までの契約で監督に就任させ、当面の監督空席問題を解決した。7月13日、ベルナベウで複数シーズン無冠に終わった後、このポルトガル人ベテランがアルバロ・アルベロアの後任として正式に就任し、当面は続投する見込みだ。
これによりクロップはレッドブルでの経営業務に集中でき、サッカー界は彼の次の動きを辛抱強く見守るだろう。