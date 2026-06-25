スペインの名門クラブの監督就任について問われたクロップは、即座に答えた。「今答えたら、これまでの発言が台無しになる。ホセがいるし、それでいい。コメントは控える。」

それでも、将来的に監督に復帰するかを問われると、「毎日ジムでトレーニングしている。冗談はさておき、様子を見よう」と語った。