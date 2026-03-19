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「様子を見よう」――チャンピオンズリーグ敗退後、クリスティアン・ロメロがトッテナムでの将来について率直な本音を明かす
トッテナムは勝利したものの、チャンピオンズリーグから敗退した
ロメロは、暫定監督イゴール・トゥドール体制下でアトレティコ戦で初勝利を挙げたスパーズの一員だったが、結局ヨーロッパの舞台から姿を消した。トッテナムは今後、プレミアリーグと残留争いに再び注力することになる。一方、ロメロは試合後、夏の移籍市場でアトレティコが獲得を狙っているとの憶測が飛び交う中、北ロンドンでの自身の将来について問われた。
- Getty Images Sport
ロメロ、トッテナムでの将来について問われる
ロメロは自身の将来についてかなり控えめな態度を見せ、記者団にこう語った。「正直なところ、今は目の前の状況に集中しています。クラブには大きな敬意と愛情を抱いており、今シーズンを最高の形で締めくくりたいと思っています。将来のことについては後で考えますが、今最も重要なのは体力を回復することです」
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は試合前にロメロを称賛し、次のように語った。「アルゼンチン代表のファンとしての立場から言わせてもらう。彼の個性、人柄、守備の働き、そしてボールを持った時のプレーを称賛している。アルゼンチン代表のファンとして、彼がスパーズでプレーする姿よりも代表でプレーする姿の方を多く見てきたが、間違いなく彼の大ファンだ。」
スパーズは調子を上げているのか？
水曜日のアトレティコ戦での勝利は、プレミアリーグでのリヴァプール戦での引き分けに続くものであり、この2つの結果から、トゥドール監督の下でトッテナムが調子を上げていることがうかがえる。トッテナムの指揮官はチームの調子について問われ、降格争いはシーズン終了の数週間前まで続くだろうとの見解を示した。
「もちろん、ここ2試合は改善が見られた。しかし、2試合前にも言ったように、この2試合だけで判断するのは不可能だ。マドリード戦の最初の20分間に起きたことは、監督やチーム、戦術、トレーニングとは何の関係もないからだ」と彼は記者団に語った。
「それとは全く関係がない。その前のクリスタル・パレス戦では、1-0でリードし、試合を完全に支配していたが、レッドカードが出た。これもまた、それとは全く関係がない。サッカーでは、毎日、毎日、毎日、そして毎週日曜日に結果を出す必要がある。日曜日は重要な試合があるが、それでまだ何も決まるわけではない。以前も言ったように、すべては最後の2、3試合で決まるだろうと信じている。」
- AFP
トッテナム、重要な一戦を控える
トッテナムは、順位表下位チーム同士の重要な一戦として、ノッティンガム・フォレストと対戦することになった。スパーズは現在、ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームをわずか1ポイント上回っているに過ぎず、もし敗戦し、同じく苦戦中のウェストハムが日曜日にアストン・ヴィラに勝利すれば、下位3チームに転落する可能性がある。 ロメロも、この試合でさらなる出場停止処分を避けるため、慎重なプレーが求められる。このディフェンダーは2025-26シーズンで現在イエローカードを9枚累積しており、4月18日のブライトン戦までにさらに1枚受ければ、2試合の出場停止処分となる。
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