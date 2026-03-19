「様子を見よう」――チャンピオンズリーグ敗退後、クリスティアン・ロメロがトッテナムでの将来について率直な本音を明かす

水曜日のアトレティコ戦での勝利は、プレミアリーグでのリヴァプール戦での引き分けに続くものであり、この2つの結果から、トゥドール監督の下でトッテナムが調子を上げていることがうかがえる。トッテナムの指揮官はチームの調子について問われ、降格争いはシーズン終了の数週間前まで続くだろうとの見解を示した。

「もちろん、ここ2試合は改善が見られた。しかし、2試合前にも言ったように、この2試合だけで判断するのは不可能だ。マドリード戦の最初の20分間に起きたことは、監督やチーム、戦術、トレーニングとは何の関係もないからだ」と彼は記者団に語った。

「それとは全く関係がない。その前のクリスタル・パレス戦では、1-0でリードし、試合を完全に支配していたが、レッドカードが出た。これもまた、それとは全く関係がない。サッカーでは、毎日、毎日、毎日、そして毎週日曜日に結果を出す必要がある。日曜日は重要な試合があるが、それでまだ何も決まるわけではない。以前も言ったように、すべては最後の2、3試合で決まるだろうと信じている。」