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Adhe Makayasa

翻訳者：

「様子を見よう」とドイツ代表左SB。W杯を控え、バイエルン移籍の可能性は否定せず。

移籍情報
ナサニエル・ブラウン
フランクフルト
ブンデスリーガ
バイエルン
ドイツ
ワールドカップ

アイントラハト・フランクフルトのディフェンダー、ナサニエル・ブラウンは、今夏バイエルン・ミュンヘンへの移籍噂について否定していない。代表左サイドバックは現在代表戦に集中しているが、国内での活躍が欧州の複数クラブの注目を集めている。

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    アベンドツァイトゥング』紙によると、バイエルンは負傷の多いアルフォンソ・デイヴィスの後継候補として、アイントラハトの左サイドバック、ブラウンを最優先で獲得したいとしている。22歳のディフェンダーは国内リーグで活躍し、クラブの主力としてドイツ代表にも選出された。

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    ブラウン、ミュンヘンからの関心に言及

    アリアンツ・アレーナへの移籍について問われた万能ディフェンダーは、クラブの将来についてあらゆる可能性を残すと述べた。

    「報道は見たが、今はワールドカップに集中したい」とブラウンは語った。「将来は様子を見る。今は大会に全力を注ぎ、体調も万全だ。街にも友人がいて、とても楽しんでいる。」

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    ナゲルスマン監督は、見応えのある大会になると予想している。

    アムベルク出身のこのディフェンダーは、チャンピオンズリーグで得た経験を生かし急成長。昨年12月にはバルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルを完全に封じた。代表のナゲルスマン監督もメンバー発表でその驚異的な潜在能力に触れた。

    「ときとして、自分でも気づいていない才能がある。君は素晴らしい運動能力と創造性、ポジション取りを持つ。このワールドカップで大きく飛躍できるだろう」とナゲルスマン監督は語った。

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    評価額が移籍交渉の妨げになる恐れがある

    米国での大会で好パフォーマンスを見せれば、ブラウンの市場価値は6000万ユーロを超え、昨夏ニック・ウォルテマデがシュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍した際の衝撃に並ぶ可能性がある。

    昨年11月のトップチームデビュー以来、代表戦出場は3試合のみだが、彼はデビッド・ラウムとの先発争いに挑む。それでも「左でも右でも、どこでプレーするかはあまり気にしない。とにかくプレーしたいんだ！」と意気込みを語っている。