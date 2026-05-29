「様子を見よう」とドイツ代表左SB。W杯を控え、バイエルン移籍の可能性は否定せず。

アリアンツ・アレーナへの移籍について問われた万能ディフェンダーは、クラブの将来についてあらゆる可能性を残すと述べた。

「報道は見たが、今はワールドカップに集中したい」とブラウンは語った。「将来は様子を見る。今は大会に全力を注ぎ、体調も万全だ。街にも友人がいて、とても楽しんでいる。」