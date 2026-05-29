Getty Images Sport
翻訳者：
「様子を見よう」とドイツ代表左SB。W杯を控え、バイエルン移籍の可能性は否定せず。
バイエルンがフランクフルトの若手を注視
『アベンドツァイトゥング』紙によると、バイエルンは負傷の多いアルフォンソ・デイヴィスの後継候補として、アイントラハトの左サイドバック、ブラウンを最優先で獲得したいとしている。22歳のディフェンダーは国内リーグで活躍し、クラブの主力としてドイツ代表にも選出された。
- AFP
ブラウン、ミュンヘンからの関心に言及
アリアンツ・アレーナへの移籍について問われた万能ディフェンダーは、クラブの将来についてあらゆる可能性を残すと述べた。
「報道は見たが、今はワールドカップに集中したい」とブラウンは語った。「将来は様子を見る。今は大会に全力を注ぎ、体調も万全だ。街にも友人がいて、とても楽しんでいる。」
- Getty Images Sport
ナゲルスマン監督は、見応えのある大会になると予想している。
アムベルク出身のこのディフェンダーは、チャンピオンズリーグで得た経験を生かし急成長。昨年12月にはバルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルを完全に封じた。代表のナゲルスマン監督もメンバー発表でその驚異的な潜在能力に触れた。
「ときとして、自分でも気づいていない才能がある。君は素晴らしい運動能力と創造性、ポジション取りを持つ。このワールドカップで大きく飛躍できるだろう」とナゲルスマン監督は語った。
- Getty Images Sport
評価額が移籍交渉の妨げになる恐れがある
米国での大会で好パフォーマンスを見せれば、ブラウンの市場価値は6000万ユーロを超え、昨夏ニック・ウォルテマデがシュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍した際の衝撃に並ぶ可能性がある。
昨年11月のトップチームデビュー以来、代表戦出場は3試合のみだが、彼はデビッド・ラウムとの先発争いに挑む。それでも「左でも右でも、どこでプレーするかはあまり気にしない。とにかくプレーしたいんだ！」と意気込みを語っている。