『Sky Sports News』で語った元プレミアリーグFWのオースティンは、ミケル・アルテタ監督のチームに及ぶ可能性のある財政面での影響に深刻な懸念を示した。その大きな賃金格差がクラブを不安定化させかねないと警告している。

「アーセナルの構造を本当に壊しかねないと思う」とオースティンは説明した。「それは見た目の問題としても、あるいはこの4、5、6年のアーセナルのやり方としても、違うと思う。

「私たちは皆、以前のアーセナルを批判していた。だが、彼らがどうやって今の位置まで自分たちを築き上げてきたかを見てほしい。そして、そのうえでああいう選手を連れてくるとなると……構造は完全に吹き飛んでしまう。彼は［デクラン］・ライスのほぼ2.5倍を稼ぐことになるんだ！」