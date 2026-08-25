アンフィールドでの現行契約が最終年に入ったバイチェティッチについて、リヴァプールは完全移籍での退団を容認する姿勢を示しているようだ。今月前半の報道では、このMFはすでにクラブからの退団に向けた交渉を進めており、母国スペインで大きな関心を集めていると伝えられていた。

ラ・リーガの3クラブがこの状況を注視しているが、獲得レースで一歩リードしているのはセルタだ。スペインの同クラブは、リヴァプールが2021年に獲得する前に下部組織でこの若手を育成していた経緯があり、長年のつながりを持っている。さらに、クラウディオ・ヒラルデス監督は復帰を説得するため、最近になって本人と直接話し合いの場を持った。