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構想外のリバプールMF、ラ・リーガ移籍成立へメディカルクリアランスを求めてフィンランドへ渡航
メディカルチェック通過を目指す
このスペイン人選手は、トップチームに定着して以降も、リヴァプールで先発の座を常時つかむことに苦しんできた。昨季は手術を要するハムストリング負傷によって大きく妨げられた不本意なローン移籍を経験し、バイチェティッチは現在、新たなスタートを積極的に模索している。
スペイン人記者ディエゴ・オテロによれば、バイチェティッチは以前に自身の手術を執刀した専門医と会うため「フィンランドへ渡った」という。選手は今後数日間、マージーサイドを離れる移籍を進めるための正式なメディカル面でのゴーサインを待つ間、同国にとどまる予定だ。
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ラ・リーガのクラブが関心を寄せる
アンフィールドでの現行契約が最終年に入ったバイチェティッチについて、リヴァプールは完全移籍での退団を容認する姿勢を示しているようだ。今月前半の報道では、このMFはすでにクラブからの退団に向けた交渉を進めており、母国スペインで大きな関心を集めていると伝えられていた。
ラ・リーガの3クラブがこの状況を注視しているが、獲得レースで一歩リードしているのはセルタだ。スペインの同クラブは、リヴァプールが2021年に獲得する前に下部組織でこの若手を育成していた経緯があり、長年のつながりを持っている。さらに、クラウディオ・ヒラルデス監督は復帰を説得するため、最近になって本人と直接話し合いの場を持った。
アンフィールドでの苦戦とローン移籍
バイチェティッチは2022年、ボーンマスに9-0で大勝した試合でリヴァプールのトップチームデビューを果たし、当初は計り知れない将来性を示していた。しかし、その後は度重なるコンディション面の問題によって勢いを失い、リヴァプールでの成績は22試合出場1ゴールにとどまった。
その後のローン移籍でも必要なきっかけはつかめず、レッドブル・ザルツブルクでは短期間の在籍で19試合に出場した後、ラス・パルマスに加入。スペインでの期間も14試合で1ゴールに終わり、期限までの完全移籍に向けて、選手本人とリヴァプールの双方に余地を残す形となっている。
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そのMFの次の行き先は？
セルタは現在、バイチェティッチがフィンランドの主治医から完全なメディカルクリアランスを得るのを待っており、その後にリヴァプールとの正式交渉を開始する見通しだ。現在の移籍市場の残りは1週間しかなく、退団をまとめるには迅速に動く必要がある。健康状態に問題がないとの正式判断が下されれば、公式オファーは間もなく提示される見込みだ。
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