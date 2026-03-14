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「楽な道を選ぶこともできた」――ウェストン・マッケニーが、ユヴェントスによる放出の試みを断った理由を明かす。米国代表のスター選手が、セリエAでの「ジェットコースターのような」日々について率直に語った。
困難な道を選ぶ
マッケニーはユヴェントスの戦力として欠かせない存在となったが、このアメリカ代表選手は、トリノで不動のレギュラーとなるまでの道のりが決して順風満帆ではなかったことを認めている。 プレミアリーグのリーズでの苦難に満ちたレンタル移籍期間を経て、このミッドフィルダーは不透明な未来を抱えてイタリアに戻ってきた。クラブは彼を完全移籍で放出する構えを見せていた。しかし、マッケニーは「ビアンコネッリ」への献身をさらに強める道を選び、最終的に2030年までアリアンツ・スタジアムに留まる契約延長を勝ち取った。
最近『The Cooligans』ポッドキャストに出演した際、自身の粘り強さについて振り返ったこのテキサス出身の選手は、クラブ首脳陣が買い手を探していた時期、あえて退団の選択肢を無視していたことを明かした。27歳の彼は、クラブとの深い絆を感じていたため、イングランドでの経験を経てスタメン入りがよりスムーズに進むかもしれない他のチームへ、ただ去っていくことはできなかったと説明した。
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マッケニーは「追い詰められた」状態だった
「ユヴェントスでの時間は、まさに感情のジェットコースターのようなものでした。でも、ここにはいつも居心地の良さを感じてきましたし、自分がここに属しているという感覚もずっと持っていました」とマッケニーは語った。「1年半前、ユヴェントスが私を売却しようとした時、私は安易な道を選ぶこともできたはずです。彼らが私を売りたいと言ったその瞬間、『わかった、君たちは私をここにいさせたくないんだね。じゃあ、去るよ』と言うこともできたでしょう。 「でも、このチームでプレーし、再びスタメンに戻れることは分かっていた。簡単な道のりではないことも分かっていた。ベンチを温め、毎日猛練習を積むことになるかもしれない。それでも、僕はそれをやる覚悟があった。物事は常に簡単ではなく、ただ与えられるものではないということを、時には理解しなければならない。追い詰められた時、もう後戻りはできない。前へ進むしかないんだ」
マッケニーは、特にフィジカルコンディションやライフスタイルに関して、ユヴェントスの一部のサポーターやネット上の荒らしから批判の的となることが多かった。米国代表のスター選手はこうした批判に正面から向き合い、ソーシャルメディアを通じて向けられる多くの辛辣な言葉は、ピッチ上での彼のプロとしての実績や、ピッチ外での人柄を反映したものではないと示唆した。
「もし人々が私を本当に知る時間があれば、ネット上で書いていることの多くは、直接会って言うことなど決してないだろうと思います。例えば、体重の問題は秘密ではなく、以前から話題にされてきたことです。長い間、私は若くて走り回れるからという理由で、何とか『見逃されてきた』のです。通常、試合で最も多く走っているのは私ですから」と彼は述べた。
2026年ワールドカップを見据えて
2026年の自国開催ワールドカップが近づく中、マッケニーは米国代表の野心について明確なメッセージを発した。ユヴェントスに所属するこのMFは、「一戦一戦」という姿勢を強調し、チーム内部の目標は世間の認識や外部からの批判をはるかに上回っていると断言した。
「我々がどこまで到達すべきかについて、特に期待しているわけではない。結局のところ、ワールドカップに出場するすべてのチームと同様に、我々の目標は現地に行って優勝することだからだ」と彼は語った。「それが我々が目指すべきことだ。チームとして、我々の期待値はファンが抱いているものよりも高いと思う」
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ランチドレッシングをめぐる論争
ピッチを離れると、マッケニーは非公式の文化大使のような役割を担っているが、彼の「武器」であるランチドレッシングは、厳格なイタリアの食文化としばしば対立することになる。ユヴェントスのMFは、家族が彼の食欲を満たすために、このアメリカの定番調味料を頻繁にトリノへ密かに持ち込んでいることを明かした。
「イタリアでそれなしでもやっていけるようになったかって？ うーん、まあ、そうだな」と彼は語った。「でも、それは周知の事実だと思うよ。 友人や家族がここを訪ねてくるたびに、僕にあげるためだけにランチドレッシングを持ってきてくれるんだ。それが特別なアクセントになるんだよ。イタリアで僕がランチドレッシングを配った人の数には、きっと驚くはずさ。すると当然、彼らのイタリア人としての本性が現れるんだ。『いらないよ、いやいや』ってね。僕は『判断する前に一度試してみて』と言うんだけど、中には本当に気に入ってくれる人もいるんだ。」
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