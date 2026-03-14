「ユヴェントスでの時間は、まさに感情のジェットコースターのようなものでした。でも、ここにはいつも居心地の良さを感じてきましたし、自分がここに属しているという感覚もずっと持っていました」とマッケニーは語った。「1年半前、ユヴェントスが私を売却しようとした時、私は安易な道を選ぶこともできたはずです。彼らが私を売りたいと言ったその瞬間、『わかった、君たちは私をここにいさせたくないんだね。じゃあ、去るよ』と言うこともできたでしょう。 「でも、このチームでプレーし、再びスタメンに戻れることは分かっていた。簡単な道のりではないことも分かっていた。ベンチを温め、毎日猛練習を積むことになるかもしれない。それでも、僕はそれをやる覚悟があった。物事は常に簡単ではなく、ただ与えられるものではないということを、時には理解しなければならない。追い詰められた時、もう後戻りはできない。前へ進むしかないんだ」

マッケニーは、特にフィジカルコンディションやライフスタイルに関して、ユヴェントスの一部のサポーターやネット上の荒らしから批判の的となることが多かった。米国代表のスター選手はこうした批判に正面から向き合い、ソーシャルメディアを通じて向けられる多くの辛辣な言葉は、ピッチ上での彼のプロとしての実績や、ピッチ外での人柄を反映したものではないと示唆した。

「もし人々が私を本当に知る時間があれば、ネット上で書いていることの多くは、直接会って言うことなど決してないだろうと思います。例えば、体重の問題は秘密ではなく、以前から話題にされてきたことです。長い間、私は若くて走り回れるからという理由で、何とか『見逃されてきた』のです。通常、試合で最も多く走っているのは私ですから」と彼は述べた。