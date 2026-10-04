フェルナンデスは、この試合が身体に与えた負担を認め、90分を通して打撲を負ったことに言及した。あらゆる方向から激しい当たりを受けながらも、このFWは力強く試合を終え、フル出場を果たせたことを喜んだ。また、試合をフルで戦えた機会を贅沢なものだと表現し、今後につなげていきたいとの考えを示した。

そして、試合を最後まで戦い切れたことは贅沢なことだと強調し、力強く終えられたことに誇りを示すとともに、その勢いを今後も積み重ねていく決意を口にした。「かなり激しくやられたが、最後はしっかり終えられた。試合をフルでプレーできたので、とても良かった。ここからさらに上を目指していく」と、このFWは語った。