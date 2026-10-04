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ライブ
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Donny Afroni
翻訳者：

「楽しんでいた」　エスパニョールのロベルト・フェルナンデス、チェコ代表戦での夢のスペイン代表デビューを語る

ロベルト・フェルナンデス
スペイン
チェコ
UEFAネーションズリーグ リーグA

エスパニョールFWロベルト・フェルナンデスが、チェコ代表戦に勝利した試合でスペイン代表として激しい国際Aマッチデビューを果たし、誇りを語った。FWの同選手はカルロス・タルティエレでの勝利で重要な役割を果たし、フル代表として母国を代表するという長年の夢をかなえた。

  • カルロス・タルティエレで実現した夢

    フェルナンデスはラ・ロハの最前線を任され、トップチームでの初出場でピッチに立ち、幼い頃からの夢をかなえた。FWはスペインの勝利で重要な役割を果たし、味方のためにスペースを作り出すとともに、激しい一戦の中で2度にわたってゴールに迫った。その存在感はラディスラフ・クレイチの退場にもつながり、デビュー戦のフェルナンデスを止めきれなかった相手は85分に2枚目のイエローカードを受けた。

    待望のゴールこそ生まれなかったものの、フェルナンデスはチーム全体のために果たした自身の貢献を前向きに受け止めていた。「デビュー戦で、とても楽しめた。自分はストライカーだから点を取りたかったけど、本当にうれしい。これからも努力を続けていく」と、TVEに語った。さらにフェルナンデスは、ボールを持っていない時の役割の重要性も強調し、「点は取れなかったが、他の選手が決められるようにセンターバックを引きつけることはできた」と話した。

  • RCD Espanyol de Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    FWは力強いフィニッシュに満足した

    フェルナンデスは、この試合が身体に与えた負担を認め、90分を通して打撲を負ったことに言及した。あらゆる方向から激しい当たりを受けながらも、このFWは力強く試合を終え、フル出場を果たせたことを喜んだ。また、試合をフルで戦えた機会を贅沢なものだと表現し、今後につなげていきたいとの考えを示した。

    そして、試合を最後まで戦い切れたことは贅沢なことだと強調し、力強く終えられたことに誇りを示すとともに、その勢いを今後も積み重ねていく決意を口にした。「かなり激しくやられたが、最後はしっかり終えられた。試合をフルでプレーできたので、とても良かった。ここからさらに上を目指していく」と、このFWは語った。

  • サンティ・デニアと再会

    このデビューは、フェルナンデスにとって、チェコ代表ヘッドコーチのサンティ・デニアとの既存の関係があったため、より大きな意味を持っていた。U-21のチームでデニアの下でプレーした経験があったこのストライカーは、招集を受けた際に親しみを感じたという。この既存の絆が、多忙な代表ウィンドーの中でも、このFWがスムーズにA代表の環境へ順応する助けとなった。

    「招集を受けたときに試合を見て、サンティがチェコにいることを知っていた」とフェルナンデスは付け加えた。

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    今後の課題を見据えて

    初キャップを獲得したロベルト・フェルナンデスは、エスパニョール在籍中にスペイン代表としてプレーしたクラブ史上49人目の選手となった。2023年にトップチームでプレーしたペリコス所属の最後の代表選手だったホセルに続く形となる。フェルナンデスにとって、現在の焦点はチーム内での地位を維持することに移る。前線のポジション争いは依然として熾烈だからだ。カルロス・タルティエレでの彼のパフォーマンスは強固な土台を築き、国際舞台のフィジカル面とメンタル面のプレッシャーに対応できることを証明した。

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