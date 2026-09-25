スカローニは、この国際Aマッチウィーク中にこの送別試合を実現させるよう、自ら強く働きかけたことを明かした。指揮官は、このような歴史的瞬間に自身がタッチラインに立てることを確実にしたいと考えていた。

「彼のような選手には、それだけの価値があると私は思う」と、スカローニは記者団に語った。「そして私は、彼の送別の場に立ち会いたいと思っていたので、個人的にも自分なりに力を尽くした。今日の時点で、この先自分が都合をつけられるか分からなかったからこそ、彼がこの試合に出られるよう努力したんだ。

「我々は、彼が経験していたすべてを分かっていた。それでも彼は、自分をとても愛してくれる人々、自分の仲間たちの前で別れを告げるために、来ようという思いと努力を示した。だからこそ、もし敬意を表すべきなら、それは今やるべきだと思う。後になれば、その魔法は同じではないかもしれないからだ。今こそ、彼がみんなからの愛を感じる時だと私は思う」