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「楽しもう！」 リオネル・スカローニ監督、アルゼンチンの象徴リオネル・メッシの代表引退を認める 最後の別れへ準備へ
最後のダンス
スカローニは、メッシが10月6日にアルゼンチン代表で最後の出場を果たすと認めた。39歳のFWは、ブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムで行われるベナンとの親善試合で、あの有名な青と白のストライプのユニフォームに最後に袖を通すことになる。
メッシは8月下旬、代表から退く決断を発表した。最後の試合は感動的な機会となることが約束されており、ファンは代表チームでの歴史的なキャリアに正式に幕を下ろす前に、主将をたたえる機会を得ることになる。
- AFP
ふさわしい賛辞
スカローニは、この国際Aマッチウィーク中にこの送別試合を実現させるよう、自ら強く働きかけたことを明かした。指揮官は、このような歴史的瞬間に自身がタッチラインに立てることを確実にしたいと考えていた。
「彼のような選手には、それだけの価値があると私は思う」と、スカローニは記者団に語った。「そして私は、彼の送別の場に立ち会いたいと思っていたので、個人的にも自分なりに力を尽くした。今日の時点で、この先自分が都合をつけられるか分からなかったからこそ、彼がこの試合に出られるよう努力したんだ。
「我々は、彼が経験していたすべてを分かっていた。それでも彼は、自分をとても愛してくれる人々、自分の仲間たちの前で別れを告げるために、来ようという思いと努力を示した。だからこそ、もし敬意を表すべきなら、それは今やるべきだと思う。後になれば、その魔法は同じではないかもしれないからだ。今こそ、彼がみんなからの愛を感じる時だと私は思う」
比類なきレガシー
メッシはアルゼンチン代表歴代最多得点者として125ゴールを記録しており、この代表ウィーク中にその数字がさらに増える可能性もある。自身6度目のワールドカップでも輝きを放ち、同国代表として8試合に出場して8得点を挙げた。スカローニにとって、インテル・マイアミのFWを指導することはキャリアのハイライトとなっている。
「私にとって、彼を指導できたことは究極の経験だった。夢だった。私は彼本人にもそう伝えたし、これから先の人生でもずっとそう言い続けるだろう。彼のような存在は二度と現れない」とスカローニは付け加えた。「あのような選手が現れるのは非常にまれだ。ピッチ上でやることだけでなく、ピッチ外で伝えるものも含めてだ。これを楽しもう。
「彼が戦ったあのワールドカップの後では、もう付け加えることはあまりない。もしその賞が最高の選手に与えられるものなら、疑いの余地はない。もう決まったようなものだし、数字がそれを証明している。彼がピッチに立っている限り、それに値しないと主張するのは難しい」
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次世代
大きな注目を集めるベナンとの惜別試合を前に、アルゼンチンは多忙な日程をこなす。チームは9月30日にボリビアと対戦するためコルドバへ向かい、その後10月3日にはブルキナファソをホームに迎える。
これらの試合は、代表チームの新時代の幕開けとなる。スカローニ監督はすでに最新の招集メンバーを将来に向けた構想に活用しており、メッシとベテランDFニコラス・オタメンディの大物2人の引退を受けて、世代交代に着手している。
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