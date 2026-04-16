「楽しもう」――ミケル・アルテタ監督は、退屈な引き分けとなったスポルティングCP戦でも歴史を刻んだアーセナル選手たちを称えた。

国内リーグの不調を受け、アーセナル監督は選手たちの粘り強さと歴史的快挙に焦点を当てたいと語った。アルテタ監督は、ブカヨ・サカやマルティン・オデゴールが欠場する中、欧州の目標と過酷なリーグ日程を両立させる難しさを強調した。

大きなプレッシャーの中で献身した選手たちに感謝を示し、このスペイン人監督は語った。「100パーセントそうだ。これはチャンピオンズリーグ準決勝を勝ち抜く推進力になる。厳しい状況だが、我々は成し遂げたことを理解している。我々はそれに値する。だからこそ、この喜びを味わうつもりだ。 選手たちには「感謝している。君たちの努力と献身は理解している」と伝えた。

「その背後には多くの努力がある。クラブ創設140年の歴史で前例のないことを成し遂げた。しかも多くの主力選手を欠きながら、特別な形で達成したのだ」