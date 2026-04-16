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「楽しもう」――ミケル・アルテタ監督は、退屈な引き分けとなったスポルティングCP戦でも歴史を刻んだアーセナル選手たちを称えた。
ロンドン北部で歴史が刻まれた
アーセナルは2シーズン連続でチャンピオンズリーグ準決勝に進出し、クラブ史上初めて2年連続ベスト4入りを果たした。 エミレーツ・スタジアムでの第2戦は0-0の引き分けだったが、第1戦のハヴェルツの終盤弾で合計1-0となり、準決勝進出を決めた。攻撃力は物足りなかったものの、ホームでの無失点試合は欧州戦8試合目。
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アルテタは誇らしげに笑みを浮かべた
国内リーグの不調を受け、アーセナル監督は選手たちの粘り強さと歴史的快挙に焦点を当てたいと語った。アルテタ監督は、ブカヨ・サカやマルティン・オデゴールが欠場する中、欧州の目標と過酷なリーグ日程を両立させる難しさを強調した。
大きなプレッシャーの中で献身した選手たちに感謝を示し、このスペイン人監督は語った。「100パーセントそうだ。これはチャンピオンズリーグ準決勝を勝ち抜く推進力になる。厳しい状況だが、我々は成し遂げたことを理解している。我々はそれに値する。だからこそ、この喜びを味わうつもりだ。 選手たちには「感謝している。君たちの努力と献身は理解している」と伝えた。
「その背後には多くの努力がある。クラブ創設140年の歴史で前例のないことを成し遂げた。しかも多くの主力選手を欠きながら、特別な形で達成したのだ」
過酷なスケジュールを乗り越えて
この結果、アーセナルは大会の決勝トーナメントに進出した唯一のプレミアリーグチームとなった。イングランド勢で残ったのはアーセナルだけだが、その意義を問われたアルテタ監督はこう語った。「我々が唯一残ったのには理由がある。このリーグと過密日程は選手を消耗させる。我々は完璧ではなく、改善が必要だ。それでも、選手たちが成し遂げたことには大きな価値がある。」
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負傷者が相次ぐ中、エティハドが迫る。
歴史的な欧州の夜となった一戦は、日曜にエティハド・スタジアムで行われるマンチェスター・シティ戦を控えるアーセナルにアドレナリンを注入した。首位アルテタ率いるチームは勝てば勝ち点差を9に広げられるが、負傷者が増え続け、勢いが鈍る恐れもある。 サカ、オデゴールに続きノニ・マドゥエケも負傷。過密日程とチャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ戦を控え、チームは危機を乗り切れるか。