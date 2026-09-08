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「楽しめていない」 ジェンナーロ・ガットゥーゾ、ウディネーゼ戦勝利後にラツィオが首位に立つも恐怖を感じていると認める
頂点で集中力を維持する
ラツィオは国内リーグで完璧なスタートを切り、開幕3試合で勝ち点9を獲得した。直近ではウディネーゼに2-1の逆転勝利を収め、この結果によって今季序盤のスクデット争いを担う存在としての立場を固めている。だが、ガットゥーゾ監督に油断はない。48歳の指揮官は『Sky Sport Italia』に対し、成功が強度の低下につながることへの根強い不安を口にした。好調ぶりを受けてスタディオ・オリンピコの高揚感が高まる中でも、選手たちを地に足のついた状態に保つ決意であることを示している。
「私はそれを楽しめていない。こういう欠点があって、常に気を張っていなければならないんだ。勝利の後にチームの気持ちが上がりすぎてしまうのではないかと、いつも怖れている。本当はもっと楽しむべきなんだろう。選手時代の自分もそうだった。楽しむ時間はいずれ来るし、引退した10年後にでも楽しむことにするよ。私はこういう人間なんだ。少し複雑な状況を自分から探しに行ってしまう。自分がどこに来たのかは分かっていた」と、ガットゥーゾ監督は語った。
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新時代に向け、過去を解体する
ガットゥーゾ体制への移行は、大きな戦術的変化によって特徴づけられている。指揮官は、チームが前体制の硬直的な構造から離れ、より柔軟でアグレッシブなアプローチを採用したと指摘した。ガットゥーゾによれば、選手たちはこうした変化に適応するうえで非常に大きな気概を示しており、とりわけ夏の序盤にカップ戦でつまずいたあと、その姿勢が際立っていた。ウディネでの勝利は、彼らの粘り強さを証明するものとなった。後半にビハインドを背負いながらも、ダビデ・フラッテージとアルベルト・グズムンドソンのゴールで逆転し、勝ち点3をもぎ取った。
就任以降の進歩を振り返り、ガットゥーゾは次のように説明した。「メンタリティーと意欲だ。昨年と比べて、我々はすべてを解体した。あの時は4-3-3の達人がいたが、今は何か違うことをやろうとしている。選手たちはうまくやっている。我々が提示しようとしているものは簡単ではないが、チームは生きている。素晴らしい仕事ぶりの選手たちを称えたいし、ああした場面や時間稼ぎが見られないという意味で、審判団も称えたい。いいリーグ戦になっている」
ロティートとの関係構築
ピッチ外では、ガットゥーゾとラツィオ会長クラウディオ・ロティートの関係が、多くの関係者の関心を集めてきた。強い個性で知られる2人だが、夏の移籍市場ではクラブに利益をもたらす、機能的な仕事のリズムを築いているようだ。ガットゥーゾは、クラブの手の届かない補強だと多くが考えていた獲得を実現した首脳陣の働きを称賛した。
ガットゥーゾは会長との関係性について、いかにも彼らしい言葉でこう表現した。「ロティートとは、率直で飾らない関係だ。彼は知的な人物だと思うし、その先は誰もがそれぞれのやり方でできている。非常に苦労しながら、当初は小規模になると思っていたマーケットを進めた。来たいと思ってくれる選手、このシーズンを特別なものにしたい選手を探した。彼にもファビアーニにも感謝しなければならない。大したことはできないように見えたが、どうしても来たいという選手が何人か加わってくれた」
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ミランとの感動的な再会
今後の試合日程は、ガットゥーゾに感情的な難しさをもたらすものとなる。ACミランとの対戦に向けて準備を進める中で、ミランで10年以上にわたって選手として過ごし、その後は監督も務めた同氏にとって、この一戦は常にカレンダーの中で特別な意味を持つ。それでも、ミラノのクラブへの深い個人的なつながりがある一方で、ガットゥーゾは目の前の任務にプロフェッショナルに向き合っている。
「いつだって6万人がいる試合だったが、今回はそうではない。ファンが恋しい。ステアウアとの決勝の後、大きな旗を持って父と一緒にパレードしたことを覚えている。ミランのシャツを着ていた時、私はウルトラスのチーフであり、会長であり、監督であり、選手でもあった。それは12年間続いた夢だった。ああした喜びのすべてを忘れることはないが、今の私は別の仕事をしている。心のクラブを相手に勝ち点をいくつか取りたいと思っている」とガットゥーゾは語った。
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