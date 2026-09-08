ガットゥーゾ体制への移行は、大きな戦術的変化によって特徴づけられている。指揮官は、チームが前体制の硬直的な構造から離れ、より柔軟でアグレッシブなアプローチを採用したと指摘した。ガットゥーゾによれば、選手たちはこうした変化に適応するうえで非常に大きな気概を示しており、とりわけ夏の序盤にカップ戦でつまずいたあと、その姿勢が際立っていた。ウディネでの勝利は、彼らの粘り強さを証明するものとなった。後半にビハインドを背負いながらも、ダビデ・フラッテージとアルベルト・グズムンドソンのゴールで逆転し、勝ち点3をもぎ取った。

就任以降の進歩を振り返り、ガットゥーゾは次のように説明した。「メンタリティーと意欲だ。昨年と比べて、我々はすべてを解体した。あの時は4-3-3の達人がいたが、今は何か違うことをやろうとしている。選手たちはうまくやっている。我々が提示しようとしているものは簡単ではないが、チームは生きている。素晴らしい仕事ぶりの選手たちを称えたいし、ああした場面や時間稼ぎが見られないという意味で、審判団も称えたい。いいリーグ戦になっている」