マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック監督の下で手にした3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場権を足掛かりに、さらなる前進を図るための手を2026年夏に十分に打たなかったと批判されている。

補強は期待外れで、試合の流れを変えられる選手に多額の資金を投じることはなかった。以前から不安定で失点の多い守備陣にも、補強の手は加えられなかった。

その代償を払うことになり、キャリックは監督職を解かれた。チームがプレミアリーグの降格圏へと屈辱的に転落するのを止められなかったためだ。ユナイテッドは、アントニオ・コンテのような妥協を許さない監督を招く代わりに、チェルシーとトッテナムを率いた経験を持つポチェッティーノに信頼を寄せている。

ポチェッティーノの着任は、難しいアンフィールド遠征でリヴァプールと対戦するわずか数日前になる。アルゼンチン人指揮官には、直前の前任者や、それ以前の著名な指揮官たちを苦しめた問題に対処する時間がほとんどない。