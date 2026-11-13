「楽々とやり過ごしてきた」マンチェスター・ユナイテッドに警告。マウリシオ・ポチェッティーノ監督が1月の移籍市場に向けた計画を練るなか、期待外れの高給取りの売却は難航か
ポチェッティーノ、キャリックから監督の座を引き継ぐ
マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック監督の下で手にした3位フィニッシュとチャンピオンズリーグ出場権を足掛かりに、さらなる前進を図るための手を2026年夏に十分に打たなかったと批判されている。
補強は期待外れで、試合の流れを変えられる選手に多額の資金を投じることはなかった。以前から不安定で失点の多い守備陣にも、補強の手は加えられなかった。
その代償を払うことになり、キャリックは監督職を解かれた。チームがプレミアリーグの降格圏へと屈辱的に転落するのを止められなかったためだ。ユナイテッドは、アントニオ・コンテのような妥協を許さない監督を招く代わりに、チェルシーとトッテナムを率いた経験を持つポチェッティーノに信頼を寄せている。
ポチェッティーノの着任は、難しいアンフィールド遠征でリヴァプールと対戦するわずか数日前になる。アルゼンチン人指揮官には、直前の前任者や、それ以前の著名な指揮官たちを苦しめた問題に対処する時間がほとんどない。
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2027年最初の移籍市場で動きが見込まれる
ポチェッティーノは自身の色を打ち出したいと考えるだろう。それに伴い、今後の試合では先発メンバーが変わる可能性がある。年が明ければ移籍市場が開き、新たな選手を獲得できる。求められるのは、野心的なプロジェクトに賛同し、常に100％の力を尽くす意志のある選手だ。
現在のマンチェスター・ユナイテッドには、その条件に当てはまらない選手が多すぎるとみられている。刷新が急務のチームに空きをつくるため、一部の選手の放出に取り組む必要がある。
オールド・トラフォードのベテランスター選手たちは、自身の将来を危ぶむべきか？
マンチェスターの大物選手の中に自身の将来を深刻に不安視すべき者はいるかと問われた、プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドDFのパーカーは、Players Time reportsとの提携による取材でGOALにこう語った。「問題は、契約が残っている選手たちは出ていかないということだ。今受け取っている額を他ではもらえないと分かっているし、ここ数年と比べて、はるかに懸命に働かなければならないことも分かっているからだ。
「彼らは楽をしてやり過ごし、監督たちが去っていくのを見てきた。自分たちは安泰だと感じている。だが、もうごまかしは通用しないのだから、今は少し不安になっているはずだ。何が起きてきたのか、今や誰もが知っている。
「私は何年も前から言ってきたが、今では他の選手やメディアの一部だけでなく、一般の人々も知っている。彼らも、いわばサボり、けがを装い、新監督が現れた途端に姿を見せるような選手たちを見て、厳しい目を向けている。
「私に見えているなら、街の人たちにも見えている。ポチェッティーノも間違いなく知っているし、それが誰なのかも分かっている。だから彼らがどれほど最善を尽くそうとしても、長い目で見ればどうなるかは分かっている。成功を収められる時期は過ぎたのだから、あのクラブにはいられないということだ」
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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズン日程：ポチェッティーノの初戦はリヴァプール戦
マンチェスター・ユナイテッドのサポーターには、オールド・トラッフォードでの当面と長期的な将来構想に誰を含め、誰を含めるべきでないかについて、それぞれ意見があるだろう。だが、最終的な判断を下すのはポチェッティーノだ。
引き継ぐチームは現在、プレミアリーグで18位に沈み、ここまで10試合で勝ち点わずか8にとどまっている。マージーサイドでは厳しい初陣が待ち受けるが、チームを奮い立たせ、全員の足並みを再びそろえるには絶好の一戦とも考えられる。
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