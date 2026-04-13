パリ・サンジェルマンのフランス人FWオスマン・ディンブリーの去就が注目されている。新契約の条件を巡り、クラブと選手側に亀裂が生じているとの報道がある。
彼の契約は2028年までで、チーム内でもリーグでも最高額の推定月給150万ユーロを受け取っている。それでも将来は不透明だ。
昨年12月、彼はクラブのオファーを拒否し、さらに高い年俸を要求した。
その後、2025年のバロンドール受賞者は去就が不安定な状態が続いている。本人は「PSGとの契約延長を妨げる理由はない」と語っているが、状況は不透明だ。
パリ・サンジェルマンのフランス人FWオスマン・ディンブリーの去就が注目されている。新契約の条件を巡り、クラブと選手側に亀裂が生じているとの報道がある。
彼の契約は2028年までで、チーム内でもリーグでも最高額の推定月給150万ユーロを受け取っている。それでも将来は不透明だ。
昨年12月、彼はクラブのオファーを拒否し、さらに高い年俸を要求した。
その後、2025年のバロンドール受賞者は去就が不安定な状態が続いている。本人は「PSGとの契約延長を妨げる理由はない」と語っているが、状況は不透明だ。
ナセル・アル・ハリーフィ率いるパリ・サンジェルマンの経営陣は、このフランス人スター選手の要求を拒否しているようだ。スポーツ紙『レキップ』によると、現時点で同選手の契約延長は優先事項ではなく、セニ・マイオロやブラッドリー・バルコラなど若手選手の将来確保を優先しているという。
PSGはこの姿勢を、ディンブリの去就が不透明な中で示した。バロンドール受賞で評価は上がったものの、前半戦の連続負傷が懸念されている。
ナセル・アル・ハリーフィ会長は最近、給与キャップの存在を表明し、「チームとクラブの利益が最優先」と強調。この発言はディンブリーへのメッセージと受け止められている。
パリ・サンジェルマンとウスマン・デンベレの間に生じた緊張は、今シーズン後にこのフランス人スターの獲得を狙うサウジアラビアにとって好都合だ。
「スカイスポーツ」は昨年1月、サウジアラビア・プロリーグがディンブリー側に予備的な問い合わせを行ったと報じた。同国は世界トップ選手誘致を継続しており、ディンブリーもその対象だ。
同メディアによると、サウジアラビア側は来年のワールドカップ後に巨額オファーを提示し、同選手を説得する方針だという。
マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、以前からウスマン・デンベレに注目し、バイエルン・ミュンヘンのテクニカルディレクター時代にも獲得を画策した。
パリ・サンジェルマンに所属するディンブリーは、移籍先としてマンチェスター・シティが常に噂される中、スペイン紙『スポルト』が、代理人のムサ・シソコが先日シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナと会談したと報じた。
欧州主要クラブと代理人との定期会合の一環だが、フランス代表の将来やイングランド移籍の可能性を巡り憶測を呼んでいる。
シティには、グアルディオラのプロジェクトと十分な資金力がある。
デムベレは移籍前にトラブルを起こすことで知られていた。 2017年夏、ドルトムント時代に練習をボイコットし、幹部との面会も拒否してバルセロナ移籍を強行。史上最高額の移籍金で移籍した。
バルセロナでも移籍を希望し、クラブ上層部と対立した。
負傷と規律違反が重なり、2023年夏にバルセロナは6000万ユーロでパリ・サンジェルマンへ放出した。
現在もPSGとの関係は緊張しており、来夏にサウジアラビアやイングランドへ移籍する可能性が取り沙汰されている。
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