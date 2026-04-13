パリ・サンジェルマンのフランス人FWオスマン・ディンブリーの去就が注目されている。新契約の条件を巡り、クラブと選手側に亀裂が生じているとの報道がある。

彼の契約は2028年までで、チーム内でもリーグでも最高額の推定月給150万ユーロを受け取っている。それでも将来は不透明だ。

昨年12月、彼はクラブのオファーを拒否し、さらに高い年俸を要求した。

その後、2025年のバロンドール受賞者は去就が不安定な状態が続いている。本人は「PSGとの契約延長を妨げる理由はない」と語っているが、状況は不透明だ。