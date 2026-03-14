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「極めて異例だ」――ジョー・コール、プレミアリーグ優勝を果たしたにもかかわらず新戦力でリヴァプールを「立て直そう」とするアルネ・スロットを批判
砲火の下での戦術的賭け
一連の大胆な選手起用を受けて、スロット監督のアンフィールドでの采配は厳しい視線にさらされている。イングランドサッカーの頂点に立ったばかりのチームを引き継いだにもかかわらず、このオランダ人監督は段階的な移行ではなく、即座にメンバーの刷新を選択した。
この攻撃的な戦略により、シーズン開幕戦ではジェレミー・フリンポン、フロリアン・ヴィルツ、ヒューゴ・エキティケ、ミロス・ケルケズの4人の新戦力が先発メンバーに名を連ねた。 アンフィールドでのデビューシーズンにタイトルを獲得したチームの核となる選手たちを外すという決断は、スロットが勝利の方程式を不必要に崩しているのではないかという議論を巻き起こした。その直後、リヴァプールはニューカッスルからアレクサンダー・イサクを1億2500万ポンドで獲得し、英国の移籍金記録を更新するとともに、すでにスター選手揃いの攻撃陣に新たな戦力を加えることになった。
- AFP
コールは革命に疑問を呈する
パディ・パワーとのインタビューで、コールは優勝を果たしたシーズン後の不安定な状況に戸惑いを露わにした。彼は、2025-26シーズンの不振の一端は監督にもあると示唆した。
「リヴァプールは伝統的に監督を信任し続けてきたクラブであり、今回のような大規模な変更は異例だ。アルネ・スロット監督も責任の一端を負うべきだと思う」とコールは語った。「プレミアリーグを制覇した直後のシーズン開幕戦で、スタメンを4人も入れ替えるというのは、非常に異例の采配だ」
「たとえ新戦力を補強したとしても、チャンピオンであり、優れたチームを擁している以上、彼らをチームに馴染ませる余裕はあるはずだ。修正すべき点はほとんど、あるいは全くないのだから。 彼は、最初の6ヶ月かけて徐々に馴染ませるのではなく、全選手を一気に馴染ませようとして、やりすぎだったと思う。そうすれば、革命ではなく、より自然な進化が図れたはずだ。だから、彼にも責任の一端はあるが、選手たちにも責任がある。」
急速な変化の代償
今夏の移籍市場で加入した選手たちは皆、大きな壁や批判に直面しており、アンフィールドのクラブが求めるハイインテンシティなプレーへの適応に苦戦している。主力選手の負傷や不振により、リヴァプールはプレミアリーグ優勝争いでライバルたちに後れを取り、現在リーグ6位に沈んでいる。
「イサクは怪我をした上、夏も厳しい時期を過ごした。また、ヴィルツがチームに馴染むのに6ヶ月もかかるとは誰も予想していなかった」とコールは付け加えた。「だから、もしリヴァプールがタイトルを一つも獲得できず、スロット監督がチャンピオンズリーグの出場権を獲得できなければ、疑問の声が上がるだろうとは思う。しかし、結局のところ、リヴァプールは監督に対して、解任するよりも留任させる傾向がある。だから、彼にはもう少し時間が与えられるだろう」
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チャンピオンズリーグの争いでプレッシャーが高まっている
トップ4争いが激化する中、スロット監督に対する結果を出すよう求めるプレッシャーは強まっている。昨シーズン、イングランドサッカーの頂点に立ったクラブにとって、チャンピオンズリーグ出場権を逃すことは大きな打撃となるだろう。
リヴァプールは29試合で48ポイントを獲得しており、3位のマンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられている。残り9試合で、トップ4入りを確実にするためには可能な限り多くの勝利を挙げなければならない。次の試練は日曜日のトッテナム戦であり、その後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦となるガラタサライ戦に臨むことになる。
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