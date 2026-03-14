「極めて異例だ」――ジョー・コール、プレミアリーグ優勝を果たしたにもかかわらず新戦力でリヴァプールを「立て直そう」とするアルネ・スロットを批判

パディ・パワーとのインタビューで、コールは優勝を果たしたシーズン後の不安定な状況に戸惑いを露わにした。彼は、2025-26シーズンの不振の一端は監督にもあると示唆した。

「リヴァプールは伝統的に監督を信任し続けてきたクラブであり、今回のような大規模な変更は異例だ。アルネ・スロット監督も責任の一端を負うべきだと思う」とコールは語った。「プレミアリーグを制覇した直後のシーズン開幕戦で、スタメンを4人も入れ替えるというのは、非常に異例の采配だ」

「たとえ新戦力を補強したとしても、チャンピオンであり、優れたチームを擁している以上、彼らをチームに馴染ませる余裕はあるはずだ。修正すべき点はほとんど、あるいは全くないのだから。 彼は、最初の6ヶ月かけて徐々に馴染ませるのではなく、全選手を一気に馴染ませようとして、やりすぎだったと思う。そうすれば、革命ではなく、より自然な進化が図れたはずだ。だから、彼にも責任の一端はあるが、選手たちにも責任がある。」