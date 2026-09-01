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「極めて特別な章」レアル・マドリーDFアントニオ・リュディガーがドイツ代表から正式に引退
12年にわたる代表としての旅路に幕を下ろす
リュディガーが、代表チームからの引退を決断したことを公に認めた。このDFは2014年にドイツ代表デビューを果たし、その後12年間で86試合に出場し、3ゴールを記録した。
代表キャリアの間、リュディガーは6つの主要大会でドイツを代表し、2017年のコンフェデレーションズカップを制した。このセンターバックは、新たな才能が前に出るためにも、代表チームでの自身の旅路を終える時が来たと感じていた。リュディガーは、記憶に残る在籍期間の詳細をつづり、過去10年にわたる自身の代表での歩みに影響を与えた人々への感謝を表す包括的な声明を発表した。
特別編で語り、
公式声明の中で、リュディガーはドイツを代表して戦えたことへの誇りを語った。「いろいろと考えた末、代表チームでのキャリアに終止符を打ち、若い世代に道を譲る時が来た。
2014年に初めてDFBのユニフォームを着た時、最終的に国際Aマッチ86試合出場にまで至るとは、夢にも思っていなかった」とリュディガーは述べた。
「直近の大会では大きなタイトルに手が届かず、いくつか痛ましい敗戦も経験した。それでも、この時間は私にとって極めて特別な章であり、これから先も永遠に私を形作るものになる」
チームメートと監督への感謝
リュディガーは、ドイツで過ごした時間を通じて受けた計り知れない支えに感謝の意を示した。「チームメートには心から感謝している。ともに戦ったあらゆるタックル、ロッカールームや宿舎での仲間意識、そして何より、サッカーをはるかに超えて続いていく友情に感謝したい」とリュディガーは付け加えた。
さらに、「コーチングスタッフ、サポートスタッフ全員にも感謝している。長年にわたる信頼と、舞台裏でしてくれた仕事にありがとう。DFBでの私の歩みに寄り添い、影響を与えてくれたヨギ・レーブ、ハンジ・フリック、ユリアン・ナーゲルスマン、そしてU代表での私の恩師ホルスト・ルベッシュに特別な感謝を伝えたい。そしてもちろんファンの皆さんにも。支えてくれてありがとう。特に、自国開催となったEURO2024での唯一無二の雰囲気に感謝している」と称賛した。
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リュディガーの次は？
代表引退を受け、リュディガーは今後、持てる力のすべてをクラブでのキャリアに注ぐことになる。「ここから自分にとって新たな章が始まる。クラブに完全に集中していく。ともに歩んだ旅路に感謝する。トニより」と締めくくった。
レアル・マドリーは今後、厳しい日程を控えており、代表活動から退くことで、リュディガーはコンディション管理をしやすくなり、守備陣の重要な存在であり続けることができる。
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