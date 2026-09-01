公式声明の中で、リュディガーはドイツを代表して戦えたことへの誇りを語った。「いろいろと考えた末、代表チームでのキャリアに終止符を打ち、若い世代に道を譲る時が来た。

2014年に初めてDFBのユニフォームを着た時、最終的に国際Aマッチ86試合出場にまで至るとは、夢にも思っていなかった」とリュディガーは述べた。

「直近の大会では大きなタイトルに手が届かず、いくつか痛ましい敗戦も経験した。それでも、この時間は私にとって極めて特別な章であり、これから先も永遠に私を形作るものになる」