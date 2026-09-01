公式声明の中で、リュディガーはドイツ代表としてプレーできた誇りを語った。「いろいろと考えた末に、代表チームでのキャリアに終止符を打ち、若い世代に道を譲る時が来た。

2014年に初めてDFBのユニフォームに袖を通した時、それが最終的に代表86試合出場につながるとは夢にも思っていなかった」とリュディガーは述べた。

「直近の大会では大きなタイトルを手にすることはできず、いくつかの痛い敗戦も経験した。それでも、この時間は私にとって極めて特別な章であり、これからもずっと私を形作るものになる」