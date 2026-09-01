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「極めて特別な章」 レアル・マドリーDFアントニオ・リュディガーがドイツ代表から正式に引退へ
12年にわたる代表キャリアに終止符
アントニオ・リュディガーが、代表引退を決断したことを公に認めた。DFは2014年にドイツ代表デビューを果たし、その後12年間で86試合に出場し、3得点を記録した。
代表キャリアの中で、リュディガーはドイツ代表の一員として6つの主要大会に出場し、2017年のコンフェデレーションズカップを制した。このCBは、台頭する才能ある選手たちが前に進むためにも、今が代表チームでの歩みを締めくくる適切な時期だと感じた。リュディガーは、この10年余りの代表での歩みを形作った人々への感謝を示すとともに、自身の記憶に残る年月について詳しくつづった声明を発表した。
特別編で語った
公式声明の中で、リュディガーはドイツ代表としてプレーできた誇りを語った。「いろいろと考えた末に、代表チームでのキャリアに終止符を打ち、若い世代に道を譲る時が来た。
2014年に初めてDFBのユニフォームに袖を通した時、それが最終的に代表86試合出場につながるとは夢にも思っていなかった」とリュディガーは述べた。
「直近の大会では大きなタイトルを手にすることはできず、いくつかの痛い敗戦も経験した。それでも、この時間は私にとって極めて特別な章であり、これからもずっと私を形作るものになる」
チームメートと監督たちへの感謝
リュディガーは、ドイツで過ごした時間を通じて受けた多大な支えにも確実に言及した。「チームメートには心から感謝している。ともに戦ったすべてのタックル、そしてロッカールームや宿舎での仲間意識に対してだ。何より、サッカーをはるかに超えて続いていく友情に感謝している」とリュディガーは付け加えた。
さらに、「コーチングスタッフとサポートスタッフの皆さんにも感謝したい。長年の信頼、そして舞台裏でしてくれた仕事にありがとう。特別な感謝を、DFBでの私の歩みに寄り添い、影響を与えてくれたヨギ・レーブ、ハンジ・フリック、ユリアン・ナーゲルスマン、そしてU代表での私のメンターであるホルスト・ルベシュに伝えたい。そしてもちろんファンの皆さんへ。応援をありがとう。特に、ホームで開催されたEURO2024での唯一無二の雰囲気に感謝している」と称賛した。
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リュディガーの次は?
代表引退を受け、リュディガーは今後、すべての力をクラブでのキャリアに注ぐことになる。「ここから自分にとって新たな章が始まる。クラブに完全に集中していくつもりだ。ともに歩んだ道のりに感謝する。あなたのトニ」と、彼は締めくくった。
レアル・マドリーは今後も厳しい日程を控えており、代表活動から退くことで、リュディガーはコンディション管理がしやすくなり、守備の中心選手であり続けることができる。
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