極めて奇妙な光景！ スペインのワールドカップ優勝祝賀式典で、ドナルド・トランプ米大統領が前面に割り込む

スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝戦中、イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムでは、米国大統領に対するブーイングが起きていた。米国、メキシコ、カナダで開催されたこの大会の104試合目にして最終戦で、大統領は初めてスタジアムに姿を見せた。彼はボックス席で、妻のメラニアとインファンティーノの間に座っていた。

6週間以上スタジアムを避けていたが、米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止が取り消されたスキャンダルを通じて存在感を示していた。彼はインファンティーノ氏に電話し、レッドカードの取り消しを要請。FIFA懲戒委員会は出場停止を執行猶予とした。 この介入は大きな批判を招き、バログンはベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場したが、米国は1－4で敗れた。

決勝2日前のニューヨークでは、トランプタワーでこう語った。「米国はサッカー大国ではないと思っていたが、実はそうだった。 この勢いは続く」と語り、次回の開催地として米国が再び選ばれるべきだと主張。「メキシコとカナダは今回は外すべきだ」と続けた。