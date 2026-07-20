スペイン代表主将ロドリにワールドカップのトロフィーが授与された閉会式で、米国大統領は表彰台を降りようとしなかった。
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極めて奇妙な光景！ スペインのワールドカップ優勝祝賀式典で、ドナルド・トランプ米大統領が前面に割り込む
当初、イベリア人たちはトランプ氏が退場するのを待っていた。しかし氏が動かなかったため、ロドリは大統領がいる前でトロフィーを掲げ、チームとともに祝福した。
メダル授与式後、ピッチを選手たちに譲っていたFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がトランプ氏に表彰台を降りるよう促した。ロドリは笑いながら大統領に歩み寄り、共にその場を去った。
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トーマス・ミュラーがドナルド・トランプ氏を控えめに批判した。
トーマス・ミュラーはトランプ氏の振る舞いを控えめに批判した。MagentaTVの解説者である元ドイツ代表は、トロフィー授与の瞬間は優勝チームだけのものであると指摘した。
「サッカーのワールドカップの舞台に、今さらアメリカ大統領を主役として立てるのは気が進まない。彼自身、すでに十分にその役割を果たしている。だから、わざわざ彼に場を与える必要はない」とミュラーは語った。
昨年クラブW杯でも表彰式で同じ行動を取り、チェルシーの祝賀でステージから降りず批判された。
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ワールドカップ決勝で観客がトランプ氏にブーイング
スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝戦中、イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムでは、米国大統領に対するブーイングが起きていた。米国、メキシコ、カナダで開催されたこの大会の104試合目にして最終戦で、大統領は初めてスタジアムに姿を見せた。彼はボックス席で、妻のメラニアとインファンティーノの間に座っていた。
6週間以上スタジアムを避けていたが、米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止が取り消されたスキャンダルを通じて存在感を示していた。彼はインファンティーノ氏に電話し、レッドカードの取り消しを要請。FIFA懲戒委員会は出場停止を執行猶予とした。 この介入は大きな批判を招き、バログンはベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場したが、米国は1－4で敗れた。
決勝2日前のニューヨークでは、トランプタワーでこう語った。「米国はサッカー大国ではないと思っていたが、実はそうだった。 この勢いは続く」と語り、次回の開催地として米国が再び選ばれるべきだと主張。「メキシコとカナダは今回は外すべきだ」と続けた。
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