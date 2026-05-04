フォレストが先発8人を入れ替えたが、チェルシーはチャンスを生かせずリーグ6連敗。マクファーレン監督は「今日の守備はこれまで強豪相手に示した堅さとはほど遠かった」と認めた。

「非常に残念だ。我々は今日見せたプレーよりもはるかに良いチームだと分かっている。自分たちのレベルに全く達することができなかったと思う。本当に残念だ」と彼はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。

スカイ・スポーツには「結果も内容も残念だ。序盤15分で流れを握られ、その後も改善できなかった。理由はまだ明確ではないが、リーズ戦との違いを分析したい」と語った。