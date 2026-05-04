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「極めて失望した」――カルム・マクファーレンは、スタンフォード・ブリッジでノッティンガム・フォレストに敗れたチェルシーの「許しがたい」出来に怒りを示した。
マクファーレン、「許しがたい」スタートを痛烈に批判
スタンフォード・ブリッジで試合開始からわずか98秒、タイウォ・アウォニイのヘディングがネットを揺らし、ホームチームは先制を許した。さらに15分にはイゴール・ジェズスがPKを決め、リードは2点に広がった。試合後、苛立ちを隠せないマクファーレン監督は「序盤の集中力不足は許されない」と語った。
「最初の15分は許容できない。2失点の経過は大きな打撃で、乗り越えられない壁だった」と監督は語った。「プレミアリーグでこんな入り方はできない。 「明日は練習し、原因を分析し、5日後のリヴァプール戦ではパフォーマンスを上げる」と誓った。
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不振な成績に監督が激怒
フォレストが先発8人を入れ替えたが、チェルシーはチャンスを生かせずリーグ6連敗。マクファーレン監督は「今日の守備はこれまで強豪相手に示した堅さとはほど遠かった」と認めた。
「非常に残念だ。我々は今日見せたプレーよりもはるかに良いチームだと分かっている。自分たちのレベルに全く達することができなかったと思う。本当に残念だ」と彼はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。
スカイ・スポーツには「結果も内容も残念だ。序盤15分で流れを握られ、その後も改善できなかった。理由はまだ明確ではないが、リーズ戦との違いを分析したい」と語った。
ブルーズにとって不運な展開となった
チェルシーには試合の流れを取り戻すチャンスがあった。前半の長いロスタイム後、ジェシー・デリーがザック・アボットとの頭部衝突で担架で運ばれた直後、コール・パーマーのPKをマッツ・セルスが止めた。 エンツォ・フェルナンデスはポストを叩き、チェルシーは決定力を欠いた。52分にはアウォニイの追加点で3-0となった。
マクファーレン監督は「エンツォ・フェルナンデスがポストを叩き、コール・パーマーがPKを外した。悪いスタートを切った時こそチャンスをものにする必要があるが、できなかった」と語った。
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ペドロが終盤に1点を返した
オフサイドでゴールを取り消された後、ジョアン・ペドロは終盤のオーバーヘッドキックでようやくネットを揺らした。リーグ6連敗中のロンドン勢にとって、この試合は散々な内容だったが、その一撃だけが救いだった。
マクファーレン監督は「素晴らしいフィニッシュだった。オフサイドで取り消されたゴールもあったので、彼が決めてよかったが、今のところ意味はない」と語った。「以前も言った通り、パフォーマンスを改善し、5日後の次の試合に備える必要がある」
次戦は土曜、リヴァプール戦だ。