「根っから腐っている」：かつてセンセーションを巻き起こした名将の痛ましい転落

さらに、タブロイド紙『サン』は「このクラブは上層部から現場まで腐っている」と批判した。 チャンピオンシップ第3節から数えて3試合目となるハル・シティ戦で2-2の引き分けに終わった後、ファンは「Sack the board（役員を解任せよ）」と叫び、経営陣の退陣を要求した。2018年に事故で亡くなった優勝の立役者の息子であるタイの億万長者、アイヤワット・“トップ”・スリヴァッダナプラバこそ、この崩壊の象徴だ。

彼の下では2021年にFAカップとコミュニティシールドで優勝し、数億ポンドを投じた。だがパンデミックで免税店事業が打撃を受け、無制限の投資は終わり、最近は銀行融資に依存している。

昨夏はイタリアへ移籍したジェイミー・バーディという、最後の優勝の英雄を失い、クラブの魂も失われた。バーディ、カンテ、マフレズを発掘した「ダイヤモンドの目」スティーブ・ウォルシュも既に去っている。

有望な若手に投資する代わりに、2部で最も高い年俸をベテランに支払い、失敗した。昨季の赤字は7110万ポンド、3年間で計1億8000万ポンドに達し、2月には6ポイント減点された。