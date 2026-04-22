ゲイリー・リネカーは往時を懐かしんでいた。 それでも2016年、レスターを優勝させたアザールの伝説的ゴールでさえ、ライネカーが水曜朝にインスタで公開しても痛みを和らげなかった。あの快挙から10年、レスターは3部へ転落した。
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「根っから腐っている」：かつてセンセーションを巻き起こした名将の痛ましい転落
さらに、タブロイド紙『サン』は「このクラブは上層部から現場まで腐っている」と批判した。 チャンピオンシップ第3節から数えて3試合目となるハル・シティ戦で2-2の引き分けに終わった後、ファンは「Sack the board（役員を解任せよ）」と叫び、経営陣の退陣を要求した。2018年に事故で亡くなった優勝の立役者の息子であるタイの億万長者、アイヤワット・“トップ”・スリヴァッダナプラバこそ、この崩壊の象徴だ。
彼の下では2021年にFAカップとコミュニティシールドで優勝し、数億ポンドを投じた。だがパンデミックで免税店事業が打撃を受け、無制限の投資は終わり、最近は銀行融資に依存している。
昨夏はイタリアへ移籍したジェイミー・バーディという、最後の優勝の英雄を失い、クラブの魂も失われた。バーディ、カンテ、マフレズを発掘した「ダイヤモンドの目」スティーブ・ウォルシュも既に去っている。
有望な若手に投資する代わりに、2部で最も高い年俸をベテランに支払い、失敗した。昨季の赤字は7110万ポンド、3年間で計1億8000万ポンドに達し、2月には6ポイント減点された。
4000万ユーロはすでに差し押さえられている模様
元ドイツ代表で「ベルリンの壁」の異名を持つロベルト・フートは、スリヴァッダナプラバ氏を擁護した。 「彼を批判するのは簡単だ。だが彼は父親の死後、若くして責任を負った」とBBCに語った。また、批判を受けるスポーツディレクターのジョン・ラドキンについても「彼らはレスターを愛し、最善を望んでいる。ただ助けが必要だ」と述べた。
プレミアからリーグ・ワンへ直行した際、彼は怒るサポーターの前に立ち、続投を宣言。「言い訳はできない。今、必要な決断をする」と語った。
2025年のプレミアリーグ降格に伴う「パラシュート」支払いとして約4000万ポンドを受け取る見込みだが、その大部分はすでに担保に充てられているという。
ライバル西ブロンウィッチの減点というわずかな望みもほとんど叶いそうになく、残るのはアザールやヴァーディ、2016年の「キングス・ブルーの奇跡」の思い出だけだ。