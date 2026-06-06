スカイによると、ベンフィカ・リスボンのポルトガル人センターバックは、依然としてドイツの最多優勝クラブの獲得候補にある。
AFP
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柔軟性が強み？ センターバックが再びバイエルンの注目を集めている。
アラウージョのバイエルン移籍は以前から噂されており、クラブがすでに本人側と予備交渉を行ったとも報じられている。
センターバックと右サイドバックをこなす彼は、コンラッド・ライマーの代役候補となるだけでなく、キム・ミンジェや伊藤宏樹が退団した場合にもセンターバックとして起用できる。この汎用性は、ヴィンセント・コンパニー監督の来季構想でも高く評価されるはずだ。
ただし、アラウージョはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万〜1億ユーロと報じられている。 チェルシーも以前関心を示したが、バイエルンが巨額を払うかは不透明だ。
バイエルン、アラウージョの去就を注視
アラウージョはベンフィカ・リスボンのU-15からトップチームまで段階的に成長し、昨季は39試合に出場して1得点2アシストを記録した。
ただしバイエルンは現時点で具体的な獲得動きはなく、24歳の彼を見守っている段階だ。