柔軟性が強み？ センターバックが再びバイエルンの注目を集めている。

アラウージョのバイエルン移籍は以前から噂されており、クラブがすでに本人側と予備交渉を行ったとも報じられている。

センターバックと右サイドバックをこなす彼は、コンラッド・ライマーの代役候補となるだけでなく、キム・ミンジェや伊藤宏樹が退団した場合にもセンターバックとして起用できる。この汎用性は、ヴィンセント・コンパニー監督の来季構想でも高く評価されるはずだ。

ただし、アラウージョはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万〜1億ユーロと報じられている。 チェルシーも以前関心を示したが、バイエルンが巨額を払うかは不透明だ。