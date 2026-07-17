木曜日、アトランタでバトソンは米国代表のワールドカップ敗退後初めて記者会見を開いた。その際、彼はポチェッティーノ監督の去就について質問を受けた。

「以前お伝えしたように、ワールドカップ後は休養を取る予定でした」と彼は語った。 「実際にはあまり休めなかったが、今後の話し合いには期待している。クラブは長期計画に積極的で、U-23代表の役割についてスティーブ・チェルンドロとも活発に議論している。全体的には手応えがあり、話し合いを楽しみにしている」

バトソン氏はまた、今夏の大会後の米国サッカーの将来にも言及した。

女子代表がワールドカップで勝ち続け、男子代表が真に優勝争いに加わるためには多くの条件が整う必要がある。我々の焦点は、それを実現できる最善の立場に身を置くことだ。 もちろん代表チームの成績は大切だが、ユース代表、育成システム、選手発掘・育成、指導体制も同じくらい重要だ。

「私たちの願いは、ファンや関係者がこれらの重要事項を理解することです。アルゼンチンやスペインのように決勝で戦えるチームを目指しています」