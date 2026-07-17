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「来週、決断を下す」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督、米国代表での去就を近々決定すると明かす
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ポチェッティーノの去就
ワールドカップ前にポチェッティーノ監督と米国サッカー協会のJT・バトソンCEOは、2026年大会後も監督が残留する可能性について協議したと述べた。両者はニューヨークでの夕食会で契約延長を話し合ったが、大会後に結論を持ち越すことで合意していた。
しかしチームはベスト16でベルギーに敗退。試合後、ポチェッティーノは「今は決断の時期ではない」と話し、まず「休息と熟考」の時間をとると述べた。
今週、スペインのラジオ局「カデナ・コペ」の取材を受けたポチェッティーノ監督は、来週中に結論を出すとした。
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ポチェッティーノの発言
「現在、検討中だ」と彼はカデナ・コペに語った。「米国サッカー協会からは続投のオファーを受けているが、どうなるかはまだ分からない。来週、決断する」
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バトソン、ポチェッティーノ監督の将来について
木曜日、アトランタでバトソンは米国代表のワールドカップ敗退後初めて記者会見を開いた。その際、彼はポチェッティーノ監督の去就について質問を受けた。
「以前お伝えしたように、ワールドカップ後は休養を取る予定でした」と彼は語った。 「実際にはあまり休めなかったが、今後の話し合いには期待している。クラブは長期計画に積極的で、U-23代表の役割についてスティーブ・チェルンドロとも活発に議論している。全体的には手応えがあり、話し合いを楽しみにしている」
バトソン氏はまた、今夏の大会後の米国サッカーの将来にも言及した。
女子代表がワールドカップで勝ち続け、男子代表が真に優勝争いに加わるためには多くの条件が整う必要がある。我々の焦点は、それを実現できる最善の立場に身を置くことだ。 もちろん代表チームの成績は大切だが、ユース代表、育成システム、選手発掘・育成、指導体制も同じくらい重要だ。
「私たちの願いは、ファンや関係者がこれらの重要事項を理解することです。アルゼンチンやスペインのように決勝で戦えるチームを目指しています」
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次は何が起こるのでしょうか？
ワールドカップ敗退した米国男子代表の次戦は、9月21日～10月6日の国際試合期間中に行われる。
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