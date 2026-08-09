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「来週、いくつかの決断を下すことになる」 チェルシー戦敗戦後、ルベン・アモリムがACミランの選手たちに警告
アモリム、ジャカルタでの敗戦後に戦力整理へ備える
アモリムは、インドネシアでのチェルシー戦敗戦を受け、クラブ首脳陣がトップチームの陣容を絞り込むために話し合いの場を持つことになると認めた。ミランはジョアン・ペドロの2得点とモイセス・カイセドのアウトサイドによる見事なボレー弾に沈み、夏のツアーで続いていた無敗記録が途切れた。
チームがインドネシア遠征からの帰路に就く準備を進める中、焦点はトレーニングピッチから会議室へと移る。アモリムは、今後行われるスカッド縮小に向けた明確なスケジュールを示した。「選手たちについて決断を下すことになる。この2週間のトレーニングは非常にポジティブだったが、我々は大所帯なので、何人かの選手を選ばなければならない。来週にはいくつかの決断を下す」とアモリムは『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。
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ジャカルタでの敗戦から得た教訓
プレミアリーグの強豪を相手に一方的なスコアとなったにもかかわらず、アモリム監督は、これはチームの成長に必要なプロセスだったと強調した。指揮官は選手たちを居心地のいい状況から引き離す戦術的アプローチを選択し、高い位置からのプレッシングを採用。その結果、切り替えの局面でチェルシーの質にさらされる形となった。
「今日は少し苦しむと分かっていたが、選手たちに挑戦を与えたかった」とアモリム監督は説明した。「彼らはチームとして守る方法も、1対1でプレーする方法も、高い位置からプレッシャーをかける方法も分かっている。チェルシーのようなチーム相手に、こういう形でプレスをかけることは決してないが、我々はここで準備している。シーズン最初の公式戦に勝ち、選手たちに自信を与えるためだ」
「また、スカッドには多くの若手選手も入っていた。だからこそ、彼らをチームに組み込み、シーズン最初の公式戦に勝てる準備を整えるためのプロセスでもある」
選考のヒントとスカッドのアンバランス
ジャカルタでのチーム選考は、アモリムの序列をめぐっていくつかの論点を示した。ベテランのルカ・モドリッチと象徴的なウイングのラファエル・レオンは、ワールドカップ後の休養を経て今夏初先発を与えられた一方で、他の主力選手たちは目立ってピッチに姿を見せなかった。新生ミランの柱になると見られているユスフ・フォファナとフィカヨ・トモリは、90分間を通して出番のないままベンチに座った。この戦術的な選択に加え、その後のアモリムのコメントを踏まえると、今夏導入されている新たな戦術的アイデンティティーと既存のスター選手たちとの理想的なバランスを、首脳陣がなお模索していることがうかがえる。
ミラン首脳陣のフラストレーションは、現在の移籍市場におけるボトルネックにある。クラブはターゲットの特定と獲得に積極的に動いているものの、現有戦力を放出しなければ新戦力の加入はますます難しくなっている。給与総額と登録枠の制限により、テクニカルディレクターたちにとって現在の優先事項は放出となっている。
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セリエA開幕へ向けた最終調整
チェルシー戦での敗戦は、今夏序盤により前向きな結果が出ていた後でも、なおやるべき仕事が多く残されていることを改めて強く示すものとなった。アモリム体制への移行はまだ始まったばかりであり、指揮官はインドネシア遠征で収集したデータを、最終的なスカッド選考に生かす考えだ。トリノ戦が目前に迫る中、選手たちには自分がアモリムの長期的な構想にふさわしい存在であることを証明するプレッシャーがかかっている。指揮官が口にした「選択」には、移籍リストに載せる選手を見極めること、そして経験を積ませるためにどの若手有望株を期限付き移籍に出すかを判断することが含まれる可能性が高い。
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