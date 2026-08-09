プレミアリーグの強豪を相手に一方的なスコアとなったにもかかわらず、アモリム監督は、これはチームの成長に必要なプロセスだったと強調した。指揮官は選手たちを居心地のいい状況から引き離す戦術的アプローチを選択し、高い位置からのプレッシングを採用。その結果、切り替えの局面でチェルシーの質にさらされる形となった。

「今日は少し苦しむと分かっていたが、選手たちに挑戦を与えたかった」とアモリム監督は説明した。「彼らはチームとして守る方法も、1対1でプレーする方法も、高い位置からプレッシャーをかける方法も分かっている。チェルシーのようなチーム相手に、こういう形でプレスをかけることは決してないが、我々はここで準備している。シーズン最初の公式戦に勝ち、選手たちに自信を与えるためだ」

「また、スカッドには多くの若手選手も入っていた。だからこそ、彼らをチームに組み込み、シーズン最初の公式戦に勝てる準備を整えるためのプロセスでもある」