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Benjamin Sesko Matheus Cunha Manchester United 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「来年では早すぎる？」アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントがマイケル・キャリック残留のメリットを説明。マンチェスター・ユナイテッドにはプレミアリーグ優勝争いを「言い訳」にしないよう促す。

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マイケル・キャリック

マンチェスター・ユナイテッドは「来年は早すぎる」という言い訳をすべきではない。レネ・ムールステーン氏はGOALに、暫定監督のマイケル・キャリックがチームを優勝争いに戻す鍵だと語った。彼は基盤は整っていると確信している。

  • ファーガソンはプレミアリーグ13度目の優勝後に引退した。

    マンチェスター・ユナイテッドは2013年、ファーガソン監督が13度目の優勝で引退して以来、かつての高みに戻れていない。レッドデビルズがここまで転落するとは、当時誰も予想できなかった。

    昨季は15位に低迷し、ヨーロッパリーグ決勝でも敗れ、欧州大会出場権を逃した。その後、監督交代が続き、1月5日にはルーベン・アモリムも解任された。

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  • Bruno Fernandes Manchester United 2025-26Getty

    プロジェクト150：マンチェスター・ユナイテッドは2028年までに再びタイトルを獲得できるか？

    プレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝経験のあるキャリックは、緊急招集に応じ就任。プレッシャーがかかるオールド・トラッフォードでも期待に応える難しさを知り尽くしている。

    就任直後にマンチェスター・シティやアーセナルを破り、14試合で10勝2敗とチームを覚醒させた。

    チームは現在3位で、2026-27シーズンのCL復帰も視界に入っている。欧州の舞台でも波乱を巻き起こすつもりだが、ホームでも同じことができるか。

    来季の補強は課題だが、わずかな調整で「プロジェクト150」を達成できる兆しもある。ユナイテッドは2028年の節目を迎える前に、新たなタイトルを目指す。

  • 来シーズン、レッド・デビルズはプレミアリーグの優勝争いに加わるか？

    「マンチェスター・ユナイテッドは来季にも優勝争いの本命になれるか」という問いに、ファーガソン監督下で3度優勝を経験したスタッフだったムールステーンは、『Best Betting Bonuses』の独占インタビューでGOALに語った。「適切な選手を獲得し、必要な選手を残し、戦力を補強すれば可能だ。

    マイケル・キャリックが率いた直近14、15試合では、プレミアリーグで上位チームにも勝利した。

    来季、さらに戦力を補強すれば、なぜできない？「来季は早い」という声もあるが、言い訳だ。

    来季もキャリックが指揮を執れば、すでにプレシーズンに入ったようなもの。ゼロからではなく、今ある土台をさらに強化するだけだ」

  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    キャリックがオールド・トラッフォードの正式監督就任の最有力候補に

    マンチェスターで再建を任されたキャリックは、夏に実績豊富な新監督が就任する見通しでもあり、現在オールド・トラッフォードで正式契約の最有力候補だ。

    クラブの文化に精通する彼の下でプレーすることは、チームに安定と継続をもたらすだろう。だが、レッドデビルズが潜在能力を具体的な成果へ変え始めた今、ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョら前任者の功績を上回れるかはまだ不明だ。

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