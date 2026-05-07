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「来年では早すぎる？」アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントがマイケル・キャリック残留のメリットを説明。マンチェスター・ユナイテッドにはプレミアリーグ優勝争いを「言い訳」にしないよう促す。
ファーガソンはプレミアリーグ13度目の優勝後に引退した。
マンチェスター・ユナイテッドは2013年、ファーガソン監督が13度目の優勝で引退して以来、かつての高みに戻れていない。レッドデビルズがここまで転落するとは、当時誰も予想できなかった。
昨季は15位に低迷し、ヨーロッパリーグ決勝でも敗れ、欧州大会出場権を逃した。その後、監督交代が続き、1月5日にはルーベン・アモリムも解任された。
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プロジェクト150：マンチェスター・ユナイテッドは2028年までに再びタイトルを獲得できるか？
プレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝経験のあるキャリックは、緊急招集に応じ就任。プレッシャーがかかるオールド・トラッフォードでも期待に応える難しさを知り尽くしている。
就任直後にマンチェスター・シティやアーセナルを破り、14試合で10勝2敗とチームを覚醒させた。
チームは現在3位で、2026-27シーズンのCL復帰も視界に入っている。欧州の舞台でも波乱を巻き起こすつもりだが、ホームでも同じことができるか。
来季の補強は課題だが、わずかな調整で「プロジェクト150」を達成できる兆しもある。ユナイテッドは2028年の節目を迎える前に、新たなタイトルを目指す。
来シーズン、レッド・デビルズはプレミアリーグの優勝争いに加わるか？
「マンチェスター・ユナイテッドは来季にも優勝争いの本命になれるか」という問いに、ファーガソン監督下で3度優勝を経験したスタッフだったムールステーンは、『Best Betting Bonuses』の独占インタビューでGOALに語った。「適切な選手を獲得し、必要な選手を残し、戦力を補強すれば可能だ。
マイケル・キャリックが率いた直近14、15試合では、プレミアリーグで上位チームにも勝利した。
来季、さらに戦力を補強すれば、なぜできない？「来季は早い」という声もあるが、言い訳だ。
来季もキャリックが指揮を執れば、すでにプレシーズンに入ったようなもの。ゼロからではなく、今ある土台をさらに強化するだけだ」
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キャリックがオールド・トラッフォードの正式監督就任の最有力候補に
マンチェスターで再建を任されたキャリックは、夏に実績豊富な新監督が就任する見通しでもあり、現在オールド・トラッフォードで正式契約の最有力候補だ。
クラブの文化に精通する彼の下でプレーすることは、チームに安定と継続をもたらすだろう。だが、レッドデビルズが潜在能力を具体的な成果へ変え始めた今、ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョら前任者の功績を上回れるかはまだ不明だ。