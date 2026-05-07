「来年では早すぎる？」アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントがマイケル・キャリック残留のメリットを説明。マンチェスター・ユナイテッドにはプレミアリーグ優勝争いを「言い訳」にしないよう促す。

プレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝経験のあるキャリックは、緊急招集に応じ就任。プレッシャーがかかるオールド・トラッフォードでも期待に応える難しさを知り尽くしている。

就任直後にマンチェスター・シティやアーセナルを破り、14試合で10勝2敗とチームを覚醒させた。

チームは現在3位で、2026-27シーズンのCL復帰も視界に入っている。欧州の舞台でも波乱を巻き起こすつもりだが、ホームでも同じことができるか。

来季の補強は課題だが、わずかな調整で「プロジェクト150」を達成できる兆しもある。ユナイテッドは2028年の節目を迎える前に、新たなタイトルを目指す。