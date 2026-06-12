否定されたとはいえ、ストロベルアレーはまだ安堵できない。得点王が移籍を検討している事実は、ドルトムントの厳しい状況を浮き彫りにしている。

2024年夏に加入以来、BVBで最多得点を挙げるギラシーには欧州の強豪が注目。フェネルバフチェ、アストン・ヴィラ、トッテナム、アトレティコが獲得に興味を示している。

ドルトムント首脳陣は彼の重要性を認識しており、流出阻止へ先手を打っている。