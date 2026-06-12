30歳選手の兄で代理人のカルンバ・ギラッシーは、イスタンブールのフェネルバフチェへの移籍決定報道を否定し、「合意はしていない。セルホは来季の選択肢を検討中だ」と語った。 口頭合意の報道は事実ではありません。」
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「来季の選択肢を検討中」：BVBのエースFWギラッシーの代理人が衝撃発言。
否定されたとはいえ、ストロベルアレーはまだ安堵できない。得点王が移籍を検討している事実は、ドルトムントの厳しい状況を浮き彫りにしている。
2024年夏に加入以来、BVBで最多得点を挙げるギラシーには欧州の強豪が注目。フェネルバフチェ、アストン・ヴィラ、トッテナム、アトレティコが獲得に興味を示している。
ドルトムント首脳陣は彼の重要性を認識しており、流出阻止へ先手を打っている。
- AFP
ギラッシーの決断には、まだしばらく時間がかかりそうだ
報道によると、BVB首脳陣は最近、このストライカーに今シーズン後も残留するよう説得し、シグナル・イドゥナ・パークでの長期展望を示した。しかし問題は、30歳の彼がサッカー選手としての将来を決めるのはおそらくワールドカップ後だということだ。
数字が示すように、ギニア代表の彼は2024年以降公式戦96試合で60得点15アシストを記録。ドルトムントが熱心に獲得を目指す理由だ。
BVBでアスラニはギラッシーの代役になれるか？
ギラッシーが他クラブに移籍した場合に備え、BVBは市場を調査済みだ。Skyによると、希望リストのトップはフィスニク・アスラニだ。
ホッフェンハイムの若手FWアスラニは、ギラシー争奪戦が不調に終わった場合、最有力候補としてセンターフォワードの座を引き継ぐ見込みで、最近も交渉が行われたという。
一方、トルコメディアはギラシーがイスタンブール移籍へすでに準備を進めており、フェネルバフチェと口頭合意済みと報じている。