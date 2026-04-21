「来シーズン、エディ・ハウが指揮を執っている姿は想像できない」――アラン・シアラーは、ニューカッスルの監督が「ひどい」選手たちに「犠牲にされている」と主張した。

ポッドキャスト『The Rest is Football』に登場したシアラーは、ボーンマス戦の敗北を受け、ハウ監督の長期在任と衰えつつある輝きに懸念を表明した。

プレミアリーグ最多得点記録保持者は、このイングランド人監督の将来について「エディにとって厳しい状況だ。 ボーンマス戦後のインタビューやタッチラインでの姿を見ると、彼はもう一度立ち直れるのか、チャンスは来るのかと考えてしまう。

条件が整えば残留してほしいが、彼にそのチャンスがあるか、もう一度挑戦したいと思っているか分からない。ニューカッスルが彼を手放すことになるのか。正直、来シーズンも彼がニューカッスルを率いている姿は想像できない。彼のインタビューを見ても、闘志を感じない。」