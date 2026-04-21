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「来シーズン、エディ・ハウが指揮を執っている姿は想像できない」――アラン・シアラーは、ニューカッスルの監督が「ひどい」選手たちに「犠牲にされている」と主張した。
急降下するカササギ
ニューカッスルは昨季のCL出場権獲得から一転、プレミアリーグで14位に低迷。サンダーランドとのダービーを含む2-1の敗戦が3試合続き、調子は急降下。高額移籍のウォルテメイドとウィッサも得点を伸ばせず、チームは混乱している。 2人のリーグ戦得点は合計8止まりで、戦術の不安定さとチーム内不満の要因になっている。
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闘志の欠如が問われている
ポッドキャスト『The Rest is Football』に登場したシアラーは、ボーンマス戦の敗北を受け、ハウ監督の長期在任と衰えつつある輝きに懸念を表明した。
プレミアリーグ最多得点記録保持者は、このイングランド人監督の将来について「エディにとって厳しい状況だ。 ボーンマス戦後のインタビューやタッチラインでの姿を見ると、彼はもう一度立ち直れるのか、チャンスは来るのかと考えてしまう。
条件が整えば残留してほしいが、彼にそのチャンスがあるか、もう一度挑戦したいと思っているか分からない。ニューカッスルが彼を手放すことになるのか。正直、来シーズンも彼がニューカッスルを率いている姿は想像できない。彼のインタビューを見ても、闘志を感じない。」
ハウの内面の葛藤
批判は選手にも及び、シアラーは苦境を支えきれなかったと指摘し、特にサンダーランド戦の敗北を最悪の場面とした。彼は「あれが『監督のために戦う』姿なら、彼らはひどかった。選手たちは監督を犠牲にして逃げた」と語った。
一方、ハウ監督は「私はクラブに奉仕し、正しいことをしたいだけだ。それが常に目標だ。クラブのためなら退任も辞さない」とボーンマス戦前に語った。
「これは私個人の問題ではない。しかし、私がクラブの前進にふさわしい人物だと信じているなら――現時点では信じている――その役割を果たし、最後まで戦う。これまで以上に全力で戦うが、重要なのはその2つの要素が一致していることを確認することだ。」
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エミレーツのテストと欧州の期待
ニューカッスルは土曜、優勝争いのアーセナルをエミレーツ・スタジアムで戦う。33試合で42点を獲得し、6位チェルシーとは6点差。欧州出場圏は射程圏だ。だが士気は低下。ハウ監督はチームを立て直し、シーズンを早期に終える事態を避けたい。