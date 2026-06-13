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Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
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「来シーズンが待ちきれない」――アリシャ・レーマンは、レスターへの移籍とWSLからの降格という「最も困難な1年」を経て、「これまで以上に強くなって戻ってくる」と誓った。

レスター・シティWFC
WSL
アリーシャ・レーマン
女子サッカー

スイス代表FWアリシャ・レーマンは、レスター・シティでの厳しい国内シーズンを振り返り、来季に向けてフィジカルコンディションの回復に全力を尽くすと誓った。冬の移籍で加入以来出場機会は限られたが、デジタル界のスーパースターはトップリーグへの早期復帰を目指している。

  • アリシャ、キャリアを左右した苦難について語る

    27歳のフォワードは、イースト・ミッドランズでの生活が波乱の幕開けとなったことを受け、世界中のファンにSNSでメッセージを送った。ユヴェントスに所属していた彼女は、この1年間がキャリアで最も厳しい時期だったと明かし、予期せぬ怪我や精神的な壁がチームへの適応を妨げたと語った。

    インスタグラムでフォロワーに心境を明かした。彼女は「サッカー人生で最も厳しい1年だった」と振り返り、「ピッチ内外で試練や挫折、けがが続き、予想外の状況と戦う日もあった」と語った。

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  • 今後のプロモーション対象

    このスイス人ウイングは、シーズン開幕から即戦力となるため、悔しさをオフシーズンの集中的なコンディション調整にぶつけている。「今は休んで体を回復させ、愛する人と過ごす時です」とレーマンは言う。「同時に、集中してハードにトレーニングし、もっと強くなって戻ります」

    過酷なWSL2日程を前に、クラブは彼女のチームへの完全な融合を急ぐ。レマンは力強く語った。「来シーズンが待ちきれない。万全を期し、さらにフィットネスと力を高め、モチベーションも最高潮。これはまだ始まりに過ぎない」


  • 息詰まるプレーオフの末、リーグ降格が決定

    ザ・バレーでの国内リーグ戦が悲惨な結末を迎え、トップリーグ残留が絶望的となったことを受け、クラブ内では守備陣の抜本的な見直しが行われている。酷暑の中、120分間の死闘の末、チャールトン・アスレティックにPK戦2-1で敗れ、胸が張り裂けるような結果となった。

    アリシャはベンチで、チームメイトが5本中4本のPKを外し、1部残留の望みが消えるのをただ見守るしかなかった。この敗退でクラブは2部降格が決定。優先事項は即座に、体制の全面的な再構築へと切り替わった。

  • キング・パワー・スタジアムを本拠地とするチームは今シーズン、散々な結果に終わった。しかし、レーマンは加入時に大きな期待を集めた。1月にイタリアから移籍し、トップチームで9試合出場（先発5試合）にとどまった。

    出場した試合はすべて敗れたが、ピッチ外での圧倒的な人気で「ファンが選ぶシーズン最優秀選手賞」と「シーズン最優秀ゴール賞」を同時に獲得した。