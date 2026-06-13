「来シーズンが待ちきれない」――アリシャ・レーマンは、レスターへの移籍とWSLからの降格という「最も困難な1年」を経て、「これまで以上に強くなって戻ってくる」と誓った。

27歳のフォワードは、イースト・ミッドランズでの生活が波乱の幕開けとなったことを受け、世界中のファンにSNSでメッセージを送った。ユヴェントスに所属していた彼女は、この1年間がキャリアで最も厳しい時期だったと明かし、予期せぬ怪我や精神的な壁がチームへの適応を妨げたと語った。

インスタグラムでフォロワーに心境を明かした。彼女は「サッカー人生で最も厳しい1年だった」と振り返り、「ピッチ内外で試練や挫折、けがが続き、予想外の状況と戦う日もあった」と語った。