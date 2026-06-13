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「来シーズンが待ちきれない」――アリシャ・レーマンは、レスターへの移籍とWSLからの降格という「最も困難な1年」を経て、「これまで以上に強くなって戻ってくる」と誓った。
アリシャ、キャリアを左右した苦難について語る
27歳のフォワードは、イースト・ミッドランズでの生活が波乱の幕開けとなったことを受け、世界中のファンにSNSでメッセージを送った。ユヴェントスに所属していた彼女は、この1年間がキャリアで最も厳しい時期だったと明かし、予期せぬ怪我や精神的な壁がチームへの適応を妨げたと語った。
インスタグラムでフォロワーに心境を明かした。彼女は「サッカー人生で最も厳しい1年だった」と振り返り、「ピッチ内外で試練や挫折、けがが続き、予想外の状況と戦う日もあった」と語った。
今後のプロモーション対象
このスイス人ウイングは、シーズン開幕から即戦力となるため、悔しさをオフシーズンの集中的なコンディション調整にぶつけている。「今は休んで体を回復させ、愛する人と過ごす時です」とレーマンは言う。「同時に、集中してハードにトレーニングし、もっと強くなって戻ります」
過酷なWSL2日程を前に、クラブは彼女のチームへの完全な融合を急ぐ。レマンは力強く語った。「来シーズンが待ちきれない。万全を期し、さらにフィットネスと力を高め、モチベーションも最高潮。これはまだ始まりに過ぎない」
息詰まるプレーオフの末、リーグ降格が決定
ザ・バレーでの国内リーグ戦が悲惨な結末を迎え、トップリーグ残留が絶望的となったことを受け、クラブ内では守備陣の抜本的な見直しが行われている。酷暑の中、120分間の死闘の末、チャールトン・アスレティックにPK戦2-1で敗れ、胸が張り裂けるような結果となった。
アリシャはベンチで、チームメイトが5本中4本のPKを外し、1部残留の望みが消えるのをただ見守るしかなかった。この敗退でクラブは2部降格が決定。優先事項は即座に、体制の全面的な再構築へと切り替わった。
キング・パワー・スタジアムを本拠地とするチームは今シーズン、散々な結果に終わった。しかし、レーマンは加入時に大きな期待を集めた。1月にイタリアから移籍し、トップチームで9試合出場（先発5試合）にとどまった。
出場した試合はすべて敗れたが、ピッチ外での圧倒的な人気で「ファンが選ぶシーズン最優秀選手賞」と「シーズン最優秀ゴール賞」を同時に獲得した。