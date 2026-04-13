「条項を通した人物を知っている」。ニコ・シュロッターベックのBVB契約延長を巡る衝撃発言。

シュロッターベックは先週、2027年までの契約を2031年まで延長。だが複数の報道によると、今年のワールドカップ後に定められた移籍金でドルトムントを去れる条項も盛り込まれた。 移籍金は5000万～6000万ユーロで、獲得を希望するクラブはこれを支払う必要がある。ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルン・ミュンヘンはこのオプションを使えないという。

マテウス氏によると、シュロッターベックは「常に次のステップへ進みたい」と考えており、同時にドルトムントへの愛着も持っているという。この条項は、レアル・マドリードやプレミアリーグへの移籍を容易にする。

一方、BVBも2026年なら移籍金を得られるため、最低限の計画性は確保した。マテウスは「2026年なら移籍金が入るが、2027年になればもう入らない」と要点を述べた。シュロッターベックが今後、ボルシアに全力を注げなくなるのではないかというファンの懸念については、「彼の心はドルトムントにある」と65歳のマテウスは否定した。