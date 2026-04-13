代表戦出場記録保持者によると、物議を醸した契約内容はボルシア・ドルトムント内部の検討で生まれたという。
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「条項を通した人物を知っている」。ニコ・シュロッターベックのBVB契約延長を巡る衝撃発言。
「そんな重要な決定は一人では下さない。誰がその条項を押し通したかは知っているが、今は言わない」とマテウスは番組『Sky90 – die Fußballdebatte』で述べ、こう強調した。「ボルシア・ドルトムントの関係者だ」
マテウスは「4～5人で話し合い、双方が納得するためその条項で合意した」と説明。「この解除条項なしで去られ契約更新がないより、彼に与えた方がいい」という意見が当時出たという。
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シュロッターベック：脱退条項が波紋を呼んでいる
シュロッターベックは先週、2027年までの契約を2031年まで延長。だが複数の報道によると、今年のワールドカップ後に定められた移籍金でドルトムントを去れる条項も盛り込まれた。 移籍金は5000万～6000万ユーロで、獲得を希望するクラブはこれを支払う必要がある。ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルン・ミュンヘンはこのオプションを使えないという。
マテウス氏によると、シュロッターベックは「常に次のステップへ進みたい」と考えており、同時にドルトムントへの愛着も持っているという。この条項は、レアル・マドリードやプレミアリーグへの移籍を容易にする。
一方、BVBも2026年なら移籍金を得られるため、最低限の計画性は確保した。マテウスは「2026年なら移籍金が入るが、2027年になればもう入らない」と要点を述べた。シュロッターベックが今後、ボルシアに全力を注げなくなるのではないかというファンの懸念については、「彼の心はドルトムントにある」と65歳のマテウスは否定した。
ファンがシュロッターベックに怒り - BVBは理解を示さない
土曜のブンデスリーガ、バイエル・レバークーゼン戦で、BVBサポーター席からシュロッターベック選手に明確なブーイングが起きた。試合後、カルステン・クラーマーCEOはこれを強く批判した。 「責任者としてとても不愉快だ。ボルシア・ドルトムントの選手であるニコがブーイングを受けるのは絶対にあってはならない」と述べ、「彼は我々と一体であり、このような扱いは不当だ」と付け加えた。
契約内容についてはクラブはコメントを避けた。スポーツディレクターのオーレ・ブックは「ニコが残留を希望し契約延長したことは非常に重要だ」と語った。 契約内容については今後もコメントしない。選手との強い信頼関係があるからだ。ニコが長く残留したいと望んでいることは間違いない。」
ニコ・シュロッターベックのBVBでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 156 10 18 26 3