AFP
翻訳者：
「本気で言っているんだ！」―チェルシーは、PSG戦敗戦で露呈した深刻な問題を解決しない限り、チャンピオンズリーグ優勝から「永遠に程遠い」と警告された
パリの痛みの夜
試合はジェットコースターのような展開で、アウェーチームがマロ・グストとエンツォ・フェルナンデスの得点で2度追いついたが、終盤4分の1で劇的に様相が変わった。 批判の矛先は、ロベルト・サンチェスを抑えてパリで先発起用されたGKフィリップ・ヨルゲンセンに集中した。2-2の拮抗した局面で、このデンマーク人守護神が致命的なパスミスを犯し、ヴィティーニャに無人のゴールへループシュートを決められる結果を招いた。この個人のミスが守備陣全体の崩壊を招き、クヴィチャ・クヴァラツヘリアが終盤に2得点を追加。チェルシーの欧州制覇の夢は、今や細い糸でつながっている状態だ。
- AFP
キャラガーが痛烈な批判を放つ
リバプールのレジェンド、キャラーガーは、チェルシーのゴールキーパー事情が長年にわたりクラブ上層部によって軽視されてきた構造的な問題だと指摘した。CBSスポーツのインタビューで彼はこう語った。「私は以前からチェルシーを批判してきたが、これは真剣な話だ。ゴールキーパー問題を解決しなければ、彼らはこれ以上前進できない。私は一貫してそう主張してきた」
彼は、ロゼニオの戦術的布陣は「素晴らしい」ものであり、ルイス・エンリケ率いるチームに真の脅威を与えたと認めつつも、守備陣の個人技の不足がプレッシャーが高まった瞬間に戦術を無効化させたと指摘し、次のように付け加えた： 「センターバックとゴールキーパーの重大なミスが命取りとなった。これは以前から問題であり、今後もプレミアリーグやチャンピオンズリーグ制覇を目指すチェルシーの監督にとって継続的な課題となるだろう。現時点ではそのレベルには程遠いからだ」
守備のミスがローゼニオ率いるチームを苦しめる
ジョルゲンセンだけが批判の的になったわけではない。中央の守備陣も、PSGの執拗なハイプレス下で冷静さを保てなかったとして非難を浴びた。ウェスリー・フォファナは特に、最終15分間で3失点した深刻な守備のミスについて強く指摘した。フォファナは認めた。「このレベルでは、こうしたミスを犯す権利などない。 我々は重大なミスを犯している。終盤にプレスをかけた結果、5点目を許した。ミスが多すぎた。相手はその隙を突いてきた」
- AFP
復路での可能性は皆無か？
敗戦の内容は、チェルシーに次週火曜のスタンフォード・ブリッジでの試合で乗り越えるべき高い壁を残した。ロゼニオールの勇敢な指揮は称賛されたものの、3点差の劣勢は多くの観察者にとって覆しがたいものと感じられる。ブルーズは今、国内リーグのニューカッスル戦に向けて気持ちを切り替える必要がある。そしてクラブの輝かしい欧州史に刻まれる大逆転劇の一つとなる挑戦に臨むのだ。
広告