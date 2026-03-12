「本気で言っているんだ！」―チェルシーは、PSG戦敗戦で露呈した深刻な問題を解決しない限り、チャンピオンズリーグ優勝から「永遠に程遠い」と警告された

リバプールのレジェンド、キャラーガーは、チェルシーのゴールキーパー事情が長年にわたりクラブ上層部によって軽視されてきた構造的な問題だと指摘した。CBSスポーツのインタビューで彼はこう語った。「私は以前からチェルシーを批判してきたが、これは真剣な話だ。ゴールキーパー問題を解決しなければ、彼らはこれ以上前進できない。私は一貫してそう主張してきた」

彼は、ロゼニオの戦術的布陣は「素晴らしい」ものであり、ルイス・エンリケ率いるチームに真の脅威を与えたと認めつつも、守備陣の個人技の不足がプレッシャーが高まった瞬間に戦術を無効化させたと指摘し、次のように付け加えた： 「センターバックとゴールキーパーの重大なミスが命取りとなった。これは以前から問題であり、今後もプレミアリーグやチャンピオンズリーグ制覇を目指すチェルシーの監督にとって継続的な課題となるだろう。現時点ではそのレベルには程遠いからだ」