ファブレガスはコモで指揮を執って以来、明確なチームアイデンティティーを急速に築き上げている。マンチーニは、スペイン人指揮官の進歩的な哲学が最近の成功の重要な要因だとすぐに指摘した。

「私はファブレガスが好きだ。彼のコモは非常に攻撃的なメンタリティーでプレーしている」とマンチーニは認めた。

指揮官への賛辞に加え、マンチーニは高く評価されている若手のマッティア・リベラーリの名も挙げ、「彼は若くて技術のある選手だ。正しい道を歩んでいる」と語った。