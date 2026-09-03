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「本気で取り組んでいる！」 ロベルト・マンチーニ、セスク・ファブレガスとコモのチャンピオンズリーグに向けた目覚ましい躍進を称賛
マンチーニ、コモのプロジェクトに感銘
マンチーニは、新興勢力として台頭したコモと、その指揮官ファブレガスを公然と称賛した。『Sky Sport』に対し、このベテラン指揮官は、現代サッカーにおいて他クラブが見習うべき輝かしい模範として同クラブを挙げた。コモは驚異的な躍進を遂げ、ついにはチャンピオンズリーグ出場権獲得という衝撃的な結果にたどり着いた。
マンチーニにとって、この並外れた成果は、クラブの歴史的な立ち位置に関係なく、本格的かつ綿密に計画されたプロジェクトがトップレベルの成功をもたらし得ることを証明するものだ。イタリア代表指揮官は、特にファブレガスが導入した明確な戦術アプローチに感銘を受けていた。かつてアーセナルとチェルシーでプレーしたこのMFが、イタリア北部で手強く、かつ魅力的なチームを築き上げていると考えている。
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攻撃的な戦術志向を称賛している
ファブレガスはコモで指揮を執って以来、明確なチームアイデンティティーを急速に築き上げている。マンチーニは、スペイン人指揮官の進歩的な哲学が最近の成功の重要な要因だとすぐに指摘した。
「私はファブレガスが好きだ。彼のコモは非常に攻撃的なメンタリティーでプレーしている」とマンチーニは認めた。
指揮官への賛辞に加え、マンチーニは高く評価されている若手のマッティア・リベラーリの名も挙げ、「彼は若くて技術のある選手だ。正しい道を歩んでいる」と語った。
代表チームに追い風
戦術面での進化に加え、コモの補強戦略は代表チーム関係者からも大きな注目を集めている。クラブはこの夏の移籍市場で国内の才能に投資し、戦力強化のために4人のイタリア人選手を獲得した。マンチーニは、この移籍方針がイタリア代表に長期的に非常に大きな利益をもたらすと考えている。
「コモがチャンピオンズリーグにいるのは素晴らしいことだ。物事を正しく進めれば、どこにいても頂点にたどり着けることを示している」とマンチーニは語った。「彼らがこの夏に4人のイタリア人選手を獲得したという事実は重要だ。代表チームという観点から見ても、我々にとって非常に前向きなことだ」
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欧州の強豪クラブに挑む
コモは今後、チャンピオンズリーグで大陸の強豪クラブを相手に、自らの攻撃的な哲学を試すことになる。ファブレガスは、欧州最高峰の大会が突きつける過酷な要求に対応していく中で、監督として究極の試練に直面する。
リーグフェーズでは、コモはRBライプツィヒ、フェイエノールト、マンチェスター・ユナイテッド、RCランス、AEKアテネ、レアル・ベティス、パリ・サンジェルマン、そしてバルセロナと対戦する。
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