APL
翻訳者：
本気だったのだろうか？ クリスティアン・ロメロは、ワールドカップのメダル授与式でドナルド・トランプを無視したように見えるとネット上で話題に。
ロメロが握手で物議を醸す
アルゼンチンの世界王座防衛は、スペインに1－0で敗れ、痛ましい結末となった。試合後のセレモニーで、トッテナムのDFロメロは、トランプ大統領を無視し、前だけを見て通り過ぎた。その様子がネット上で話題になっている。
- Bildbyran
ネット上で話題となった映像がサッカー界を二分している
70分にファクンド・メディナと交代するまで守備は物足りなかったが、ロメロの表彰台での行動が最大の話題となり、世論は激しい議論に沸いた。デジタルプラットフォームに広く拡散した動画には、複数のカメラアングルからその気まずいやり取りがはっきりと映っていた。ソーシャルメディアのユーザーやサッカー評論家は、意図的な政治的メッセージだとする派と単なる不注意だとする派に依然として分かれている。
- Getty Images News
敵対的な反応が最終発表を台無しにした
この握手騒動は、トランプ氏にとって極めて恥ずかしい一夜を締めくくるものとなった。スタジアムに集まった数万人のファンは、彼の姿を見るや激しい敵意を露わにした。キックオフ前に巨大スクリーンに映し出された瞬間からピッチへ歩くまで、両チームのサポーターからブーイングと野次が鳴り止まなかった。
試合後もトランプ氏は演壇を降りず、インファンティーノ会長はスペインの祝賀を妨げないよう彼を退席させる羽目になった。
- Anadolu Agency
ディフェンダーが絶好のチャンスを掴む
ロメロは大会後の休暇を控え、国際的な騒動から素早く意識を切り替える必要がある。痛ましい決勝敗北と世界中のメディアの厳しい注目を受けたディフェンダーは、過酷な国内リーグを前に北ロンドンに戻る前に気持ちをリセットする時間を得る。クラブ経営陣は、新しいプレミアリーグシーズンに間に合うよう、このサッカーとは無関係な騒動に動じずセンターバックが復帰することを強く望んでいる。
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