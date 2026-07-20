この握手騒動は、トランプ氏にとって極めて恥ずかしい一夜を締めくくるものとなった。スタジアムに集まった数万人のファンは、彼の姿を見るや激しい敵意を露わにした。キックオフ前に巨大スクリーンに映し出された瞬間からピッチへ歩くまで、両チームのサポーターからブーイングと野次が鳴り止まなかった。

試合後もトランプ氏は演壇を降りず、インファンティーノ会長はスペインの祝賀を妨げないよう彼を退席させる羽目になった。