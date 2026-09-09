試合終了後に報道陣の取材に応じたモウリーニョは、ビニシウスが現在は本調子ではないと認めつつも、守備面での献身的な働きを強調した。ポルトガル人指揮官は、このウインガーが試合終盤に単に疲労に苦しんでいただけだと主張した。

「彼はベストの状態ではないし、自分でもそれは分かっている」と、モウリーニョは試合後の記者会見で述べた。「ただ、試合を決めるビニシウスになるために懸命に取り組んでいる。ベストではない中でも、これまで以上にハードワークしている。

「下がって守備ができない場面があったのは、疲労のせいだ。私はそのことをとても高く評価しなければならない。私は今のこのビニシウスをとてもリスペクトしている。いずれ彼が試合を決め、私たちに勝利をもたらす時が来る」

モウリーニョは、インテルのウイングバックシステムがもたらす戦術的な難しさを指摘しつつ、このアタッカーが状況を好転させる力があると信頼を保った。

「彼が努力する限り、私は常に彼を支える」と、同監督は付け加えた。「彼はチームのために本当にハードワークした。3バックで、しかもウイングバックを置く相手と戦うのは、ウインガーにとって非常に難しい。

「もちろん、左サイドで彼が迎えた1対1の場面では、最高の状態のビニなら試合を決めていただろう。それが私たちが彼に期待していることだ。だが、彼はすべてを出し切った」



