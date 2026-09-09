AFP
翻訳者：
「本来の出来ではない」 ジョゼ・モウリーニョ、インテル戦勝利中にベルナベウの観衆からブーイングを浴びたレアル・マドリーのスター、ビニシウス・ジュニオールを擁護
ファンの不満が渦巻く中、レアル・マドリーがインテルに辛勝
キリアン・エムバペとフェデリコ・バルベルデが得点を挙げ、レアル・マドリーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でインテルを2-1で下した。火曜日に勝ち点3を手にしたものの、試合終盤のベルナベウの空気はビニシウス・ジュニオールの交代で険悪になった。ブラジル代表FWは87分にピッチを後にしたが、その際にはホームサポーターから一斉に口笛が飛んだ。粘り強いイタリア勢の守備を相手に決定的な違いを生み出せず、ファンはその不満をあらわにした。
- Getty Images Sport
モウリーニョ、苦戦するウインガーを擁護
試合終了後に報道陣の取材に応じたモウリーニョは、ビニシウスが現在は本調子ではないと認めつつも、守備面での献身的な働きを強調した。ポルトガル人指揮官は、このウインガーが試合終盤に単に疲労に苦しんでいただけだと主張した。
「彼はベストの状態ではないし、自分でもそれは分かっている」と、モウリーニョは試合後の記者会見で述べた。「ただ、試合を決めるビニシウスになるために懸命に取り組んでいる。ベストではない中でも、これまで以上にハードワークしている。
「下がって守備ができない場面があったのは、疲労のせいだ。私はそのことをとても高く評価しなければならない。私は今のこのビニシウスをとてもリスペクトしている。いずれ彼が試合を決め、私たちに勝利をもたらす時が来る」
モウリーニョは、インテルのウイングバックシステムがもたらす戦術的な難しさを指摘しつつ、このアタッカーが状況を好転させる力があると信頼を保った。
「彼が努力する限り、私は常に彼を支える」と、同監督は付け加えた。「彼はチームのために本当にハードワークした。3バックで、しかもウイングバックを置く相手と戦うのは、ウインガーにとって非常に難しい。
「もちろん、左サイドで彼が迎えた1対1の場面では、最高の状態のビニなら試合を決めていただろう。それが私たちが彼に期待していることだ。だが、彼はすべてを出し切った」
スペインの首都に危機が迫る
今回の一件は、ブラジル代表にとって厳しい時期に追い打ちをかけるものとなった。マドリードのファンからたびたび批判を浴びた苦しい2025-26シーズンを経て、ビニシウスはこの夏にクラブへの長期的な将来を託した。しかし、新シーズンの立ち上がりは本人の高い基準からすれば鈍く、ここまで5試合で1ゴール2アシストにとどまっている。
インテル戦では、モウリーニョ率いるチームが抱える構造的な課題も浮き彫りになった。ベルナルド・シウバ、アルダ・ギュレル、エドゥアルド・カマヴィンガの出場停止により戦力が削がれ、マドリードの指揮官はトレント・アレクサンダー＝アーノルドを本職ではないセントラルMFで起用せざるを得なかった。モウリーニョはこのイングランド人選手の努力を称賛し、次のように語った。「トレントにとっては難しいことだ。彼が見せた努力には感謝しているが、彼の特長を考えると、サイドバックやセントラルMFでプレーするために必要な専門性は、フィジカル面でまったく異なる。
「何度かボールを失ったが、それは目の前にピッチ全体が広がっている状況でプレーするのと、背後にピッチの半分を抱えながらプレーするのとでは同じではないからだ。彼はリバプールや代表でもそこで何度かプレーしてきたが、まったく別物だ。彼にはこれ以上できなかった」
- Alterphotos
ベルナベウの信頼を取り戻す
ビニシウスは、要求の高いレアル・マドリーのサポーターから信頼を取り戻すため、厳しい戦いに臨むことになる。モウリーニョ率いるチームは国内戦線に戻り、レアル・マドリーは土曜日のラ・リーガでラージョ・バジェカーノとのマドリード・ダービーをホームで戦う予定だ。ブラジル人のビニシウスにとっては、本拠地で批判を封じる即座のチャンスとなる。
その後は、次回のインターナショナルブレークにより欧州での戦いはいったん後景に退く。再開後、マドリーはイタリアの首都へ乗り込み、セリエAの強豪ローマと対戦する。古巣インテルとの一戦を切り抜けたばかりのモウリーニョにとって、この試合はかつて率いた別のクラブとの再会となり、レアル・マドリーは初戦勝利の勢いをさらに強めることを目指す。
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