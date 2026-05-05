本来なら、すべてが不利でも！PSGとの第2戦でバイエルンの「最大の強み」になるもの

ミュンヘンの選手たちはパリで、驚異的な粘り強さと優れたフィジカルコンディションを再証明した。終盤はパリの疲労が目立ち、痙攣や時間稼ぎも見られたとキミッヒは分析。「まだ得点できると感じた。5－5の同点も十分可能だった」

チーフアナリストのロタール・マテウスも「バイエルンはフィジカルで完全に上回っていた」と指摘。チーム全体でパリより6km多く走り、マテウスは相手の表情から「危険信号」を感じ取った。「パリの選手たちは限界だった」と語り、舌を出しながら守備に追われる様子を指摘した。

マテウスは第2戦でフィットネスとフレッシュさがバイエルンの「最大の強み」になると語る。しかしデータを見ると、パリの主力選手は今シーズン、ミュンヘンより大幅に負担が少ない。