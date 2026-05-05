バイエルンはパリ・サンジェルマンとの第1戦で58分に2-5とリードされた。 王子公園は熱狂に包まれ、バイエルン選手たちは敗色濃厚だった。PSG選手たちは「勝ったかのようにハイタッチしていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルは語った。しかし、バイエルンは粘り強く4-5まで追い上げ、水曜日の第2戦を前に勝敗は依然として不透明だ。
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本来なら、すべてが不利でも！PSGとの第2戦でバイエルンの「最大の強み」になるもの
ミュンヘンの選手たちはパリで、驚異的な粘り強さと優れたフィジカルコンディションを再証明した。終盤はパリの疲労が目立ち、痙攣や時間稼ぎも見られたとキミッヒは分析。「まだ得点できると感じた。5－5の同点も十分可能だった」
チーフアナリストのロタール・マテウスも「バイエルンはフィジカルで完全に上回っていた」と指摘。チーム全体でパリより6km多く走り、マテウスは相手の表情から「危険信号」を感じ取った。「パリの選手たちは限界だった」と語り、舌を出しながら守備に追われる様子を指摘した。
マテウスは第2戦でフィットネスとフレッシュさがバイエルンの「最大の強み」になると語る。しかしデータを見ると、パリの主力選手は今シーズン、ミュンヘンより大幅に負担が少ない。
- AFP
マイケル・ディアス、ルイス・オリセ、ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンでほぼ常に先発している。
水曜日のFCバイエルン戦で先発すると見られる11人の総出場時間は3万4153分。一方、PSGの同条件での出場時間は2万9463分。バイエルンでは10選手が今季2800分以上プレーしているのに対し、PSGは3選手のみ。
この差は特に攻撃陣で顕著だ。バイエルンで最も出場時間が長いのはウイングのルイス・ディアス（3760分）とマイケル・オリゼ（3716分）で、キミッヒに次ぐ4位が得点王のハリー・ケイン（3690分）である。 それでも3人とも過剰起用ではなく、得点を量産している。一方、パリの攻撃トリオ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア（2576分）、デシレ・ドゥエ（2235分）、ウスマン・デンベレ（1913分）の出場時間は大幅に少なかった。
バイエルン対PSG：予想先発の出場時間
FCバイエルン パリ・サンジェルマン マヌエル・ノイアー（3060分） マトヴェイ・サフォノフ（2100分） ヨシップ・スタニシッチ（2861） ウォーレン・ザイール＝エメリー (4051) ダヨ・ウパメカノ（3031） マルキーニョス（2294） ジョナサン・ター（3515） ウィリアン・パチョ (3629) コンラッド・ライマー (3027) ヌノ・メンデス (2774) ジョシュア・キミッヒ (3713) ヴィティーニャ (3748) アレクサンダル・パブロヴィッチ (2906) ジョアン・ネヴェス (2372) ジャマル・ムシアラ (874) ファビアン・ルイス (1771) マイケル・オリゼ（3716） デシレ・ドゥエ (2235) ハリー・ケイン (3690) ウスマン・デンベレ (1913) ルイス・ディアス (3760) クヴィチャ・クヴァラツヘリア (2576)
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ルイス・エンリケはヴィンセント・コンパニーより多くの交代選択肢を持つ。
デンベレとドゥエは一時負傷で離脱した。たとえ彼らが万全でも、PSGのルイス・エンリケ監督はヴィンセント・コンパニー監督より主力を温存していた。PSGには層の厚さという利点があった。
セルジュ・ニャブリに加え、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロも欠場。コンパニーは攻撃の選択肢を失った。 土曜の1.FCハイデンハイム戦では、前線でニコラス・ジャクソンだけが唯一の健康なローテーション要員だった。そのため、コンラート・ライマーとアレクサンダル・パブロヴィッチがやや奇妙な（そして機能しない）代役ウイングコンビを組んだ。 後半開始時にオリゼ、ディアス、ケインら4人を投入し、バイエルンは3－3の引き分けに持ち込んだ。マインツ戦（4－3）、PSG第1戦に続き、またも粘りの内容だ。水曜日にはビショフとカールが復帰する見込み。
一方、ハキミ不在のPSGはロリアン戦で2－2と引き分けたが、エンリケ監督はスムーズにローテーションできた。 最も違いが顕著だったのはウイングで、ロリアン戦ではブラッドリー・バルコラとイブラヒム・ムバイェという2人の若手が先発した。なお、チャンピオンズリーグのチェルシー戦やリヴァプール戦の前後では、協会がリーグ日程を即座に変更したため、エンリケはローテーションを心配する必要がなかった。
- AFP
マルキーニョスは、直近10試合のリーグ・アンで1試合のみ出場した。
各クラブの国内リーグで出場時間が最も長い11人に注目すると、バイエルンではパリでの第1戦に出場した選手が8人含まれる。第2戦でライマーが先発すれば9人になる。一方、PSGでは第1戦の先発は11人のうち5人だけだった。
リーグ戦2位の出場時間を誇るCBザバルニは2026年のCLでまだ出場なし。一方、主将で守備の要マルキーニョスは直近10試合のリーグ戦で1試合のみ出場。
CLではマルキーニョスをはじめパリの主力がほぼフル出場している。ウィリアン・パチョ（唯一出場時間0秒なし）、ヴィティーニャ、ウォーレン・ザイール＝エメリー、ヌノ・メンデスの4人はCL全選手中で最も出場時間が長い。ミュンヘンではアレクサンダル・パブロヴィッチが17位で最上位だ。
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パリの騒動に、アーセナルのミケル・アルテタ監督はさほど感心していない。
バイエルン対PSGの勝者は、決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。アーセナルのアルテタ監督は、パリでの第1戦の激闘を絶賛した。だが、両チームがイングランドを本拠地にしておらず、現地のプレッシャーを受けていないことが好結果につながったと語った。
「出場時間と選手のフレッシュさを考えれば当然だ。リーグとスタイルは昼夜ほど違い、まるで別世界だ」と語った。
イングランドにはリーグカップがあり、プレミアリーグはブンデスリーガやリーグ・アンより2チーム多い。実際、アーセナルは今季バイエルンやPSGより7試合多く戦っている。それでも、バイエルンとの比較では「全く異なる世界」と言い切るには無理がある。
アーセナルでは5選手がディアスより多く出場しているものの、それ以降は差が縮まる。バイエルン10位のスタニシッチは2861分で、アーセナル10位のトロサール（2577分）を上回る。 また、ディアス、ケイン、オリゼの3人は、アーセナルで最も出場時間の多い攻撃陣トップのヴィクトル・ギョケレスよりも多くプレーしている。