バイエルンはパリ・サンジェルマンとの第1戦で58分に2-5とリードを許した。 王子公園は熱狂に包まれ、バイエルン選手たちは敗色濃厚だった。PSG選手たちは「勝ったかのようにハイタッチしていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルは語った。しかし、バイエルンは粘り強く4-5まで追い上げ、水曜日の第2戦を前に勝敗は依然として不透明だ。
翻訳者：
本来なら全てが不利でも、PSGとの第2戦でバイエルンの「最大の強み」
ミュンヘンの選手たちはパリで、驚異的な粘り強さと優れたフィジカルコンディションを再証明した。終盤はパリの疲労が目立ち、痙攣や時間稼ぎも見られたとキミッヒは分析。「まだ得点できると感じた。5－5の同点も十分可能だった」
チーフアナリストのロタール・マテウスも「バイエルンはフィジカルで完全に上回っていた」と指摘。チーム全体でパリより6km多く走り、マテウスは相手の表情から「危険信号」を感じ取った。「パリの選手たちは限界だった」と語り、舌を出したまま守備に追われていたと指摘した。
マテウスは第2戦でフィットネスとフレッシュさがバイエルンの「最大の強み」になると語る。しかしデータを見ると、パリの主力選手は今シーズン、ミュンヘンよりも負担が少ない。
- AFP
マイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンでほぼ常に先発している。
水曜日のFCバイエルン戦で先発すると見られる11人の総出場時間は34,153分である。一方、PSGの同条件での出場時間は29,463分にとどまる。今季バイエルンでは10人が2,800分以上プレーしているが、PSGは3人だけだ。
この差は特に攻撃陣で顕著だ。バイエルンではウイングのルイス・ディアス（3760分）とマイケル・オリゼ（3716分）が最多出場。キミッヒに次ぐ4位は得点王のハリー・ケイン（3690分）だ。 それでも3人とも過密日程の影響は感じさせず、得点を量産している。一方、パリの攻撃トリオ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア（2576分）、デシレ・ドゥエ（2235分）、ウスマン・デンベレ（1913分）の出場時間は大幅に少なかった。
FCバイエルン対PSG：予想先発の出場時間
FCバイエルン パリ・サンジェルマン マヌエル・ノイアー（3060分） マトヴェイ・サフォノフ（2100分） ヨシップ・スタニシッチ（2861） ウォーレン・ザイール＝エメリー (4051) ダヨ・ウパメカノ（3031） マルキーニョス（2294） ジョナサン・ター（3515） ウィリアン・パチョ (3629) コンラッド・ライマー (3027) ヌノ・メンデス (2774) ジョシュア・キミッヒ (3713) ヴィティーニャ (3748) アレクサンダル・パブロヴィッチ (2906) ジョアン・ネヴェス (2372) ジャマル・ムシアラ (874) ファビアン・ルイス (1771) マイケル・オリゼ（3716） デシレ・ドゥエ (2235) ハリー・ケイン (3690) ウスマン・デンベレ (1913) ルイス・ディアス (3760) クヴィチャ・クヴァラツケリア (2576)
- Getty Images Sport
ルイス・エンリケはヴィンセント・コンパニーより多くの交代選択肢を持つ。
デンベレとドゥエは負傷で一時離脱していた。たとえ彼らが万全でも、PSGのルイス・エンリケ監督はヴィンセント・コンパニー監督より主力を温存していた。PSGには層の厚さという利点があった。
セルジュ・グナブリに加え、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロも欠場。コンパニーは攻撃の選択肢を失った。 土曜の1.FCハイデンハイム戦では、前線でニコラス・ジャクソンだけが唯一の健康なローテーション要員だった。そのため、コンラッド・ライマーとアレクサンダル・パブロヴィッチがやや奇妙な（そして機能しない）代役ウイングコンビを組んだ。 後半開始時にオリゼ、ディアス、ケインら4人を投入し、3－3の引き分けに持ち込んだ。マインツ戦の4－3勝利、PSG第1戦に続き、またも粘りの内容だった。水曜日にはビショフ、カール、ゲレイロが復帰見込み。
一方、PSGはハキミを欠いたものの、ロリアン戦で2－2と引き分け、エンリケはスムーズにローテーションできた。 最も違いが顕著だったのはウイングで、ロリアン戦ではブラッドリー・バルコラとイブラヒム・ムバイェという2人の若手が先発した。なお、チャンピオンズリーグのチェルシー戦やリヴァプール戦の前後では、エンリケはローテーションを心配する必要がなかった。ドイツサッカー連盟がリーグ戦の日程を即座に変更したためだ。
- AFP
マルキーニョスは、直近10試合のリーグ・アンで1試合のみ出場した。
各クラブの国内リーグで出場時間が最も長い11人に注目すると、バイエルンではパリ戦に出場した選手が8人含まれる。第2戦ではライマーが先発すれば9人になる。一方、PSGは第1戦で先発した選手が11人のうち5人だけだった。
リーグ戦2位の出場時間を誇るCBザバルニはCLでまだ出場なし。一方、主将マルキーニョスは直近10試合のリーグ戦で1試合のみ出場した。
CLではマルキーニョスをはじめパリの主力がほぼフル出場。ウィリアン・パチョ（唯一出場時間0秒なし）、ヴィティーニャ、ウォーレン・ザイール＝エメリー、ヌノ・メンデスの4人はCL全体でも最多出場時間だ。ミュンヘンではアレクサンダル・パブロヴィッチが17位で最長出場。
- Getty Images Sport
パリの騒動に、アーセナルのミケル・アルテタ監督はさほど感心していない。
バイエルン対PSGの勝者は、決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。アルテタ監督はパリでの第1戦を絶賛したが、両チームがイングランドにないプレッシャーを受けていないと指摘した。
「出場時間と選手のフレッシュさを考えれば当然だ」とアルテタは語り、「リーグとスタイルの違いは昼と夜ほどある。まったく別の2つの世界だ」と続けた。
イングランドにはリーグカップがあり、プレミアリーグはブンデスリーガやリーグ・アンより2チーム多い。実際、アーセナルは今季バイエルンやPSGより7試合多く戦っている。それでも、バイエルンとの負担差が「全く異なる世界」かは疑問だ。
アーセナルで出場時間トップ5はディアスより多いが、それ以降はすぐ縮まる。バイエルン10位のスタニシッチは2861分で、アーセナル10位のトロサール（2577分）を上回る。 また、ディアス、ケイン、オリゼの3人は、アーセナルで最も出場時間の多い攻撃陣のギョケレスよりも多くプレーしている。