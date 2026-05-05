ミュンヘンの選手たちはパリで、驚異的な粘り強さと優れたフィジカルコンディションを再証明した。終盤には追加点も狙えた。「パリは疲れから痙攣し、時間を稼いでいた」とキミッヒは分析。「まだできるという感覚があり、5－5も十分可能だった」。

チーフアナリストのロタール・マテウスも「バイエルンはフィジカルで完全に上回っていた」と指摘。全体でミュンヘン勢は6km近く多く走り、マテウスはパリ選手の口元から疲労を読み取った。「彼らは限界で、舌を出しながら守備していた」と語った。

マテウスは第2戦でフィットネスとフレッシュさがバイエルンの「最大の強み」になると語る。しかしこの意見はセンセーショナルだ。実際は状況が逆であることを示すデータがある。今季、パリの主力はミュンヘンより明らかに負担が少ない。統計がそれを示している。