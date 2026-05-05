バイエルンはパリ・サンジェルマンとの第1戦で58分に2-5とリードされた。 王子公園は熱狂に包まれ、バイエルン選手たちは敗色濃厚だった。PSG選手たちは「勝ったかのようにハイタッチしていた」とスポーツディレクターのマックス・エベルは語った。しかし、バイエルンは粘り強く4-5まで追い上げた。水曜日の第2戦を前に、勝敗は依然として不明だ。
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本来なら全てが不利でも、PSGとの第2戦でバイエルンの「最大の強み」になるもの。
ミュンヘンの選手たちはパリで、驚異的な粘り強さと優れたフィジカルコンディションを再証明した。終盤には追加点も狙えた。「パリは疲れから痙攣し、時間を稼いでいた」とキミッヒは分析。「まだできるという感覚があり、5－5も十分可能だった」。
チーフアナリストのロタール・マテウスも「バイエルンはフィジカルで完全に上回っていた」と指摘。全体でミュンヘン勢は6km近く多く走り、マテウスはパリ選手の口元から疲労を読み取った。「彼らは限界で、舌を出しながら守備していた」と語った。
マテウスは第2戦でフィットネスとフレッシュさがバイエルンの「最大の強み」になると語る。しかしこの意見はセンセーショナルだ。実際は状況が逆であることを示すデータがある。今季、パリの主力はミュンヘンより明らかに負担が少ない。統計がそれを示している。
- AFP
マイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンでほぼ常に先発している。
水曜日のFCバイエルン戦で先発すると見られる11人の総出場時間は3万4153分。一方、PSGの同条件での出場時間は2万9463分。バイエルンでは10人が今季2800分以上プレーしているのに対し、PSGは3人だけ。
この差は特に攻撃陣で顕著だ。バイエルンではウイングのルイス・ディアス（3760分）とマイケル・オリゼ（3716分）が最多出場。キミッヒに次ぐ4位は得点王のハリー・ケイン（3690分）だ。 それでも3人とも過密日程の影響は感じさせず、得点を量産している。一方、パリの攻撃陣はクヴィチャ・クヴァラツヘリア（2576分）、デシレ・ドゥエ（2235分）、ウスマン・デンベレ（1913分）で、出場時間が大幅に少ない。
FCバイエルン対PSG：予想先発の出場時間
FCバイエルン パリ・サンジェルマン マヌエル・ノイアー（3060分） マトヴェイ・サフォノフ（2100分） ヨシップ・スタニシッチ（2861） ウォーレン・ザイール＝エメリー (4051) ダヨ・ウパメカノ（3031） マルキーニョス（2294） ジョナサン・ター（3515） ウィリアン・パチョ (3629) コンラッド・ライマー (3027) ヌノ・メンデス (2774) ジョシュア・キミッヒ (3713) ヴィティーニャ (3748) アレクサンダル・パブロヴィッチ (2906) ジョアン・ネヴェス (2372) ジャマル・ムシアラ (874) ファビアン・ルイス (1771) マイケル・オリゼ（3716） デシレ・ドゥエ (2235) ハリー・ケイン (3690) ウスマン・デンベレ (1913) ルイス・ディアス (3760) クヴィチャ・クヴァラツケリア (2576)
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ルイス・エンリケはヴィンセント・コンパニーより多くのローテーションオプションを持つ。
デンベレとドゥエは負傷で一時離脱していた。たとえ2人が万全でも、PSGのルイス・エンリケ監督はヴィンセント・コンパニー監督より主力を温存していた。PSGには層の厚さという利点があった。
セルジュ・グナブリに加え、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロも欠場。コンパニーは攻撃の選択肢が限られた。 土曜の1.FCハイデンハイム戦では、前線にニコラス・ジャクソンしかいないため、コンラッド・ライマーとアレクサンダル・パブロヴィッチが不慣れなウイング起用された。 後半開始時にオリゼ、ディアス、ケインら4人を投入し、3－3の引き分けに持ち込んだ。マインツ戦（4－3）やPSG第1戦に続く粘りの内容だ。水曜日にはビショフ、カール、ゲレイロが復帰見込み。
一方、PSGはハキミを欠いたものの、ロリアン戦で2－2と引き分けたエンリケ監督はよりスムーズにローテーションできた。 最も違いが顕著だったのはウイングで、ロリアン戦ではブラッドリー・バルコラとイブラヒム・ムバイェの2人が先発した。なお、チャンピオンズリーグのチェルシー戦やリヴァプール戦の前後では、協会がリーグ日程を即座に変更したため、エンリケはローテーションを心配する必要がなかった。
- AFP
マルキーニョスは、直近10試合のリーグ・アンで1試合のみ出場した。
各クラブの国内リーグで出場時間が最も長い11人に注目すると、バイエルンではパリでの第1戦に出場した選手が8人含まれる。第2戦でライマーが先発すれば9人になる。一方PSGは、第1戦の先発がリーグ・アンで最も出場時間の長い11人のうち5人だけだった。
リーグ戦2位の出場時間を誇るCBイリヤ・ザバルニは2026年のCLでまだ出場なし。一方、 captainで守備の要マルキーニョスは直近10試合のリーグ戦で1試合のみ出場。
CLではマルキーニョスをはじめパリの主力がほぼフル出場。ウィリアン・パチョ（唯一出場時間0秒なし）、ヴィティーニャ、ウォーレン・ザイール＝エメリー、ヌノ・メンデスの4人はCL全選手中で最多出場時間を記録している。ミュンヘン勢ではアレクサンダル・パブロヴィッチが17位で最上位だ。
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パリの騒動に、アーセナルのミケル・アルテタ監督はさほど感心していない。
バイエルン対PSGの勝者は、決勝でアーセナルまたはアトレティコと戦う。アルテタ監督はパリでの第1戦を絶賛したが、両チームがイングランドにないプレッシャーを受けていないと指摘した。
「出場時間と選手のフレッシュさを考えれば当然だ」とアルテタは語り、「リーグとスタイルの違いは昼と夜ほどある。まったく別の2つの世界だ」と続けた。
イングランドにはリーグカップがあり、プレミアリーグはブンデスリーガやリーグ・アンより2チーム多い。実際、アーセナルは今季バイエルンやPSGより7試合多く戦っている。 それでもバイエルンと比べると、負担が「全く異なる世界」かは疑問だ。
アーセナルでは5選手がディアスより多く出場しているものの、それ以降はすぐにおおむね拮抗する。バイエルン10位のスタニシッチは2861分で、アーセナル10位のトロサール（2577分）を上回る。 また、ディアス、ケイン、オリゼの3人は、アーセナルで最も出場時間の多い攻撃陣のギョケレスより多くプレーしている。