AFP
翻訳者：
「本当に、本当に、本当に素晴らしい選手たち」 シャルケ戦でキリアン・エムバペが輝く中、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーのスターたちを称賛
マドリー、プレシーズン最後の一戦でシャルケに快勝
レアル・マドリーはゲルゼンキルヒェンのフェルティンス・アレーナでシャルケ04に3-0で快勝し、プレシーズンの準備を締めくくった。モウリーニョ監督のチームは4試合の親善試合を3勝1分けで終えた。エムバペがプレシーズン初出場で先制点を挙げ、ディーン・ハイセンとカルロス・エスピもネットを揺らした。この勝利は、2026-27シーズンに向けてスペインの名門に好材料をもたらした。
- AFP
モウリーニョ、チームの進歩とデビューに満足
試合後、モウリーニョ監督はチームの成長と新加入選手の融合に満足感を示した。ククレジャとディオマンデは、ともに後半15分からデビューを果たした。
モウリーニョ監督は『Realmadrid TV』に対し、「現時点では、チームとして成長しているところなので、個々について語るのは難しい。ここには良い選手、非常に良い選手、そしてとてもとてもとても良い選手しかいない。こうした選手たちの働きの組み合わせから、とてもとても良いチームを作り上げなければならない。それが我々のやろうとしていることであり、その実現に向けて正しいステップを踏んでいると思う」と語った。
「最後に合流した選手たちにも非常に満足している。我々が行っているような高強度のトレーニングに、いきなり飛び込むのは簡単ではない。午前と午後の2部練習をこなすのも簡単ではない。午前はグループとともに練習し、午後は今合流した少人数のグループと練習しているからだ。しかも信じられない暑さの中で。午後5時のトレーニングは本当に厳しいが、彼らは最高のメンタリティーを持ってやって来た」
エンバペが輝く、後半の交代策を前に
マドリーは序盤に主導権を握った。6分、シャレンベルクの拙いバックパスをエムバペが逃さず、ロリス・カリウスを破って先制。20分にはホイセンがアルダ・ギュレルの正確なCKに頭で合わせ、リードを広げた。
57分には途中出場のエスピがカレーラスのクロスを決め、勝利を決定づけた。モウリーニョは選手のプレー時間を慎重に管理し、エムバペとコナテには45分間、ジュード・ベリンガム、ククレジャ、ディオマンデには30分間を与えた。
「その上で、エムバペとコナテの45分間、あるいはベリンガム、ククレジャ、ディオマンデの30分間という点については、我々が持っているデータを基に科学的に分析している」と同氏は説明した。
「そして最も重要な要素は、選手自身の経験であり、自分の体について選手自身が持っている知識だ。次の週となるこの良い1週間に向けて、今季のこの時期としては非常に許容できる状態まで来られたと思っている。さあ、行こう」
- Getty Images Sport
ラ・リーガ開幕戦に注目が集まる
これで4試合の準備試合を消化し、レアル・マドリーは正式な公式戦へと完全に意識を切り替える。スペインのクラブは、無敗で終えたプレシーズン日程を経て、強い勢いを持って新シーズンに入る。マドリーは来週土曜日、エスパニョールとの一戦でリーガ開幕を迎える。この試合はRCDEスタジアムで行われ、モウリーニョ監督のチームは国内シーズンを勝ち点3でスタートさせることを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。