マドリーは序盤に主導権を握った。6分、シャレンベルクの拙いバックパスをエムバペが逃さず、ロリス・カリウスを破って先制。20分にはホイセンがアルダ・ギュレルの正確なCKに頭で合わせ、リードを広げた。

57分には途中出場のエスピがカレーラスのクロスを決め、勝利を決定づけた。モウリーニョは選手のプレー時間を慎重に管理し、エムバペとコナテには45分間、ジュード・ベリンガム、ククレジャ、ディオマンデには30分間を与えた。

「その上で、エムバペとコナテの45分間、あるいはベリンガム、ククレジャ、ディオマンデの30分間という点については、我々が持っているデータを基に科学的に分析している」と同氏は説明した。

「そして最も重要な要素は、選手自身の経験であり、自分の体について選手自身が持っている知識だ。次の週となるこの良い1週間に向けて、今季のこの時期としては非常に許容できる状態まで来られたと思っている。さあ、行こう」