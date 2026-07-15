一見受動的に見えるが、そこには巧妙な戦略がある。メッシは、試合の流れを変える決定的な瞬間に最大限の爆発力を出すため、戦略的に体力を配分しているのだ。 ピッチ上で過ごす時間のほぼ半分――正確には総走行距離の47パーセント――を歩いているが、これは消耗ではなく進化の証だ。

走行距離は減っても、攻撃への影響力は依然として絶大だ。今大会すでに33本のシュートを放ち、21回の決定機を創出している。 この54回の攻撃アクションは、1986年のマラドーナ以来の最多記録だ。