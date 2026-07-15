報道によると、メッシは90分間で8.2キロメートルしか走っていない。スプリントは1試合平均2.7回で、4年前の5.3回のほぼ半分だ。
翻訳者：
本当に驚くべきことだ！レポートはリオネル・メッシの走行距離に関する信じられない統計を明らかにした。
一見受動的に見えるが、そこには巧妙な戦略がある。メッシは、試合の流れを変える決定的な瞬間に最大限の爆発力を出すため、戦略的に体力を配分しているのだ。 ピッチ上で過ごす時間のほぼ半分――正確には総走行距離の47パーセント――を歩いているが、これは消耗ではなく進化の証だ。
走行距離は減っても、攻撃への影響力は依然として絶大だ。今大会すでに33本のシュートを放ち、21回の決定機を創出している。 この54回の攻撃アクションは、1986年のマラドーナ以来の最多記録だ。
- (C)Getty Images
リオネル・メッシがW杯得点ランキング首位
8ゴール3アシストを記録し、キリアン・ムバッペと並んでゴールデンシュー首位に立つ。数字が示すように、サッカーIQが衰えるフィジカルを補っている。
この変化は、メッシが戦術に順応し続けてきたキャリアを映している。バルセロナ時代は矢のようなウイングだったが、グアルディオラ監督の下で「偽9番」へ転身した。
現在はインテル・マイアミと代表で、深い位置からゲームを組み立てるプレイメーカーとして活躍している。メッシはこう語る。「以前は戦術をあまり意識していなかった。しかしグアルディオラの下で多くを学んだ。スペースやボール支配の重要性を理解し、試合がどう機能するか把握するようになった」。
アルゼンチンはイングランド戦で歴史的な節目を迎える可能性がある
メッシは「サッカーは大きく変わった。戦術もプレースタイルもだ。今はより戦術的でフィジカル重視で、以前よりスペースが少ない」と語った。
水曜日にアトランタ・スタジアムで行われる準決勝を前に、イングランド代表は大きな難題に直面している。彼らはこの動き回るゲームメーカーを封じる方法を見つけなければならない。
2022年W杯以降、メッシが得点またはアシストしなかったのはポーランド戦だけだ。 アルビセレステは1962年のブラジル以来、初となるW杯連覇の偉業を狙う。
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