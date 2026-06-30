「本当に驚いた」。イングランドのレジェンド、アラン・シアラーは、ドイツのワールドカップ・パラグアイ戦敗退の一場面に呆然とした。

ドイツでも驚きが広がった。MagentaTVのコメンテーター、ユルゲン・クロップは「もしこのゴールが反則なら、アーセナルはイングランドのチャンピオンになれない。彼らのゴールの60％はこうした形で決まっている」と語った。 長年にわたりイングランドのマンチェスター・シティでプレーしたイルカイ・ギュンドアンも同意。「プレミアリーグなら苦笑するだけだろう。特に判定を覆すことについては」とSNSに投稿し、「一体、あれはどんなVAR判定だったんだ？」と問いかけた。

ドイツの審判専門家たちも答えられなかった。ZDFのトルステン・キンホーファーは「まったく理解できない」と語り、「言葉が出ない」と続けた。

同じMagentaTV解説のパトリック・イトリッヒ氏も「接触はあっても、突き飛ばしや押しのけ、掴みはない。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効」と結論づけた。

5メートルエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、フィールド審判はVARの介入があっても当初の判定を維持できたと強調した。 イトリッヒ氏は最後に「私にとっては誤った判定だった」と明言した。

この得点が取り消されたため試合はPK戦へ。ドイツは6人中3人が失敗し、2018年、2022年に続き3大会連続でベスト16進出を逃した。