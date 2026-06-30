DFB代表はワールドカップ16強戦でパラグアイと対戦し、PK戦の末に敗退した。延長戦ではジョナタン・ターが2－1の勝ち越し弾を決めたかに見えたが、VARの介入によりジャラール・ジャイェド主審が得点を取り消した。この判定に、イングランドのレジェンド、アラン・シアラーは呆然とした。
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「本当に驚いた」。イングランドのレジェンド、アラン・シアラーは、ドイツのワールドカップ・パラグアイ戦敗退の一場面に呆然とした。
「この判定には全く同意できない」とシアラーはBBCで語った。主審はタハのゴールを無効とした。理由は、その直前にヴァルデマール・アントンがパラグアイのGKオルランド・ギルを不正に倒したとの判定だった。
「GKは軽く触れただけで、簡単に倒れすぎだ」とシアラー。競り合いは普通のことだと指摘し、「接触はあったが、これは接触のあるスポーツだ。GKもそれを承知のはずだ。私には納得できない」と結んだ。
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VARの介入についてナゲルスマン監督：「これは完全なスキャンダルだ！」
試合後、シアラーは物議を醸した判定にさらに強く抗議。「あれは本当に甘い判定だ。そう言わざるを得ない」と語った。また、抗議でイエローカードを受けたドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンを擁護し、「彼を非難するつもりはない」と述べた。
試合後、ドイツ代表監督はインタビューでこう激しく非難した。「今、改めて映像を見直しているが、これは単なるスキャンダルではない。完全なスキャンダルだ。ファウルとは程遠い。」一方、シアラーも次のように見解を述べた。「あの程度の接触で、大柄なゴールキーパーが倒れるほどのものではなかった。彼は審判とVARを味方につけていた。本当に驚いた！」
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クロップ、ギュンドアン、イトリッヒ、キンホーファー：誰もその決定の理由を説明できない
ドイツでも驚きが広がった。MagentaTVのコメンテーター、ユルゲン・クロップは「もしこのゴールが反則なら、アーセナルはイングランドのチャンピオンになれない。彼らのゴールの60％はこうした形で決まっている」と語った。 長年にわたりイングランドのマンチェスター・シティでプレーしたイルカイ・ギュンドアンも同意。「プレミアリーグなら苦笑するだけだろう。特に判定を覆すことについては」とSNSに投稿し、「一体、あれはどんなVAR判定だったんだ？」と問いかけた。
ドイツの審判専門家たちも答えられなかった。ZDFのトルステン・キンホーファーは「まったく理解できない」と語り、「言葉が出ない」と続けた。
同じMagentaTV解説のパトリック・イトリッヒ氏も「接触はあっても、突き飛ばしや押しのけ、掴みはない。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効」と結論づけた。
5メートルエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、フィールド審判はVARの介入があっても当初の判定を維持できたと強調した。 イトリッヒ氏は最後に「私にとっては誤った判定だった」と明言した。
この得点が取り消されたため試合はPK戦へ。ドイツは6人中3人が失敗し、2018年、2022年に続き3大会連続でベスト16進出を逃した。