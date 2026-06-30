「本当に辛い」――ヨシュア・キミッヒ、ドイツ代表のワールドカップ早期敗退は「当然の結果」と認める

キミッヒは敗戦後、ドイツ代表が期待を大きく下回ったと率直に語った。敗退の責任は選手にあると明確にした。

「僕たちは、ドイツを誇りに思ってもらえるようにここでプレーしているんだ」と彼は付け加えた。「子供の頃、ドイツ代表が準決勝や決勝に進む姿をいつも見てきた。僕たちは、国内の視聴者にそれを届けることができなかった。

「今のドイツの人々には誇りとなるものが必要だ。残念ながらそれは代表チームではない。ピッチ上の私たちが台無しにした。責任は私たちにある。監督でもメディアでも審判でも相手でもない。すべては私たちの責任だ。」