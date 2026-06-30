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「本当に辛い」――ヨシュア・キミッヒ、ドイツ代表のワールドカップ早期敗退は「当然の結果」と認める
ドイツ、パラグアイにPK戦で敗退
ドイツ代表は120分の接戦の末、パラグアイにPK戦で敗れベスト32で大会を去った。ナーゲルスマン監督率いるチームはまたも早期敗退となった。試合後、キミッヒは記者団の前で落胆を隠さなかった。
- AFP
キミッヒの容赦ない正直さ
バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、PK戦ではなく大会全体でのドイツ代表のパフォーマンスを振り返った。ドイツは一度も最高のサッカーができず、敗退は当然の結果だと語った。
「最悪の気分だ」とキミッヒ。「どの相手にもベストを尽くせなかった。世界トップレベルではない相手に3度も苦戦した。それが現実だ。敗退は自業自得だ」
ドイツ代表に言い訳は不要だ
キミッヒは敗戦後、ドイツ代表が期待を大きく下回ったと率直に語った。敗退の責任は選手にあると明確にした。
「僕たちは、ドイツを誇りに思ってもらえるようにここでプレーしているんだ」と彼は付け加えた。「子供の頃、ドイツ代表が準決勝や決勝に進む姿をいつも見てきた。僕たちは、国内の視聴者にそれを届けることができなかった。
「今のドイツの人々には誇りとなるものが必要だ。残念ながらそれは代表チームではない。ピッチ上の私たちが台無しにした。責任は私たちにある。監督でもメディアでも審判でも相手でもない。すべては私たちの責任だ。」
- AFP
ドイツにとってまたしても残念な一戦となった
ドイツは今回も主要大会で早期敗退し、苦戦が続いている。2018年と2022年に続き、グループリーグ突破ならず、期待を大きく裏切った。注目は、この失望的な結果を受けたドイツの対応に移る。ナゲルスマン監督と選手たちは、大会で露呈した課題を克服し、強豪国としての水準を取り戻す必要がある。