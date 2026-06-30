Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「本当に辛い」――ヨシュア・キミッヒ、ドイツ代表のワールドカップ早期敗退は「当然の結果」と認める

ヨズア・キミッヒ
ドイツ
ワールドカップ
ドイツ 対 パラグアイ

ドイツ代表はワールドカップベスト32でパラグアイにPK戦の末敗れた。DFヨシュア・キミッヒは「責任は選手にある」と語った。

  • ドイツ、パラグアイにPK戦で敗退

    ドイツ代表は120分の接戦の末、パラグアイにPK戦で敗れベスト32で大会を去った。ナーゲルスマン監督率いるチームはまたも早期敗退となった。試合後、キミッヒは記者団の前で落胆を隠さなかった。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    キミッヒの容赦ない正直さ

    バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、PK戦ではなく大会全体でのドイツ代表のパフォーマンスを振り返った。ドイツは一度も最高のサッカーができず、敗退は当然の結果だと語った。

    「最悪の気分だ」とキミッヒ。「どの相手にもベストを尽くせなかった。世界トップレベルではない相手に3度も苦戦した。それが現実だ。敗退は自業自得だ」

  • ドイツ代表に言い訳は不要だ

    キミッヒは敗戦後、ドイツ代表が期待を大きく下回ったと率直に語った。敗退の責任は選手にあると明確にした。

    「僕たちは、ドイツを誇りに思ってもらえるようにここでプレーしているんだ」と彼は付け加えた。「子供の頃、ドイツ代表が準決勝や決勝に進む姿をいつも見てきた。僕たちは、国内の視聴者にそれを届けることができなかった。

    「今のドイツの人々には誇りとなるものが必要だ。残念ながらそれは代表チームではない。ピッチ上の私たちが台無しにした。責任は私たちにある。監督でもメディアでも審判でも相手でもない。すべては私たちの責任だ。」

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    ドイツにとってまたしても残念な一戦となった

    ドイツは今回も主要大会で早期敗退し、苦戦が続いている。2018年と2022年に続き、グループリーグ突破ならず、期待を大きく裏切った。注目は、この失望的な結果を受けたドイツの対応に移る。ナゲルスマン監督と選手たちは、大会で露呈した課題を克服し、強豪国としての水準を取り戻す必要がある。