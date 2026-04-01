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「本当に辛い」――イタリア代表が3大会連続のワールドカップ出場を逃したことを受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が胸の内を吐露。監督の去就に関する声明も発表された。
ゼニツァで惨事、イタリアが再び敗れる
4度の世界王者にとって、またしても想像を絶する事態が起きた。火曜日の夜、イタリアの長い雪辱への道のりは悪夢のような結末を迎えた。ボスニア・ヘルツェゴビナとの緊迫したPK戦の末、敗北を喫したのだ。アレッサンドロ・バストーニの退場により試合の大半を10人で戦ったアズーリは、PK戦で4対1で敗れ、フランチェスコ・ピオ・エスポジトとブライアン・クリスタンテの失敗が運命を決定づけた。
プレーオフ決勝での敗北により、イタリアは2026年北米ワールドカップへの出場を逃すこととなり、2018年と2022年の傷跡に新たな傷が加わった。ワールドカップ優勝経験国が3大会連続で予選敗退するのは史上初のことだ。昨年6月にルチアーノ・スパレッティの後任として指揮を執ったガットゥーゾ監督にとって、厳しい状況下でチームが示した奮闘ぶりを考えれば、この結果はまさに苦い敗北となった。
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「傷ついた」ガットゥーゾ、自身の将来については語ろうとしない
明らかに動揺したガットゥーゾは、試合後のコメントで遠慮なく本音を語り、自身の立場からチームの苦境へと話題を転じた。「今日は自分の将来について話す気はまったくない」と、イタリア代表およびACミランのレジェンドはESPNの取材に対し語った。「つらい、本当に辛い。 私自身が傷つく以上に、ここ数ヶ月間本当に全力を尽くしてきたこのチームを見るのが辛い。我々は注いだ努力に見合う結果を得るに値していたと思うし、正直なところ、今日私の将来について語るのはあまりにも単純化しすぎているし、未熟すぎる。ここで語るべきはイタリア、代表チームのユニフォームについてだ。今回は我々が受けるべきではなかったにもかかわらず、またしても打撃を受けたということだ。我々はもっと良い結果に値していた。だからこそ、私の将来などどうでもいいのだ。"
イタリアサッカー協会の会長が監督を支持
ワールドカップでの惨敗という結果にもかかわらず、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は、コーチングスタッフに対して支持を表明する声明を発表した。「ガットゥーゾを称賛せざるを得ない。彼は素晴らしい監督だったと思う。私は彼に、引き続きこの選手たちを率いてくれるよう依頼した」とグラヴィーナ会長は明言した。
しかし、チーム内の雰囲気は依然として沈んだままであり、代表団長のジャンルイジ・ブッフォンも、現在の傷がまだ生々しすぎて長期的な決断を下すには時期尚早だという見解に同調した。この伝説的なゴールキーパーは次のように付け加えた。「これは本当に胸が痛む出来事であり、そのため我々は冷静な判断ができなくなるリスクがある。だから、この件についてはこれくらいにしておく。我々は6月までここにいる。それ以降のことについては、全体としてどう対処していくかを見極めることになるだろう」
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危機に瀕する連盟
世界舞台への進出が度重なる失敗に終わっていることは、グラヴィーナ会長自身に多大なプレッシャーをかけている。2度の予選敗退を経験した同会長は、イタリアサッカーの現状を検証するため、来週に連盟評議会を招集したことを認めた。騒動が収まる中、アズーリは再び4年間の待機期間を余儀なくされ、自らが依然として国際サッカーのエリートの一員であることを証明しなければならない。