ワールドカップでの惨敗という結果にもかかわらず、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長は、コーチングスタッフに対して支持を表明する声明を発表した。「ガットゥーゾを称賛せざるを得ない。彼は素晴らしい監督だったと思う。私は彼に、引き続きこの選手たちを率いてくれるよう依頼した」とグラヴィーナ会長は明言した。

しかし、チーム内の雰囲気は依然として沈んだままであり、代表団長のジャンルイジ・ブッフォンも、現在の傷がまだ生々しすぎて長期的な決断を下すには時期尚早だという見解に同調した。この伝説的なゴールキーパーは次のように付け加えた。「これは本当に胸が痛む出来事であり、そのため我々は冷静な判断ができなくなるリスクがある。だから、この件についてはこれくらいにしておく。我々は6月までここにいる。それ以降のことについては、全体としてどう対処していくかを見極めることになるだろう」