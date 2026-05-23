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GFX David Alaba Kylian MbappeGetty/GOAL

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「本当に辛い瞬間だ」――ダヴィド・アラバの退団が決定し、キリアン・エムバペがレアル・マドリードでの「最高のチームメイト」に心からの追悼を捧げた。

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ベテランDFダヴィド・アラバが今夏レアル・マドリードを去ると聞き、キリアン・エムバペは温かいメッセージを送った。エムバペは彼を親しい友人であり、マドリードでの生活に慣れるうえで欠かせない存在だったと語った。

  • ムバッペが特別な絆を振り返る

    アラバのレアル・マドリード退団が正式発表され、ムバッペはSNSで悲しみを表明した。契約満了で退団するオーストリア代表は、チャンピオンズリーグなど多くのタイトルを獲得したベルナベウの時代を終える。

    ムバッペはインスタグラムに投稿し、スペインで共に過ごした時間を通じてこのベテランDFがどれほど大切な存在だったかを明かした。「兄弟よ、君とのこの章を閉じるのは本当に辛い瞬間だ」とフランス人選手は書き出した。

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  • ライバルから親友へ

    ムバッペとアラバの絆は、マドリードでチームメイトになる前からあった。二人は大きな大会で何度も対戦し、ライバルから仲間へ、そして友人へと関係を進化させた。

    ムバッペは続けた。「あなたは優れた選手であり、それ以上に素晴らしい人間だ。かつては強敵だったが、今は最高のチームメイトであり、サッカーがくれた友人だ。」

    An Instagram story screenshot shared by David Alaba (@davidalaba), reposting a message from Kylian Mbappé (@k.mbappe). The image shows Mbappé and Alaba embracing in a hug during a Real Madrid training session. Mbappé's overlaid text reads: "My brother, Such a difficult moment to close this chapter with you. You're a amazing player and even better as a person. You used to be a great rival, then became one of my best teammates here and now I can say that you are a friend that the football gave me. I wish you the best and will always support you in everything you do. Love you my D @davidalaba".Instagram Stories


  • アラバ、苦戦したシーズンを終えて退団

    2021年のバイエルンからのフリー移籍以来、33歳のこの選手は苦難が続いている。アラバはすぐに守備のレギュラーになったが、デビューシーズンの後に怪我を繰り返して出場機会が減った。今季は公式戦15試合に出場し、先発は5試合だけだ。

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    アラバの今後はどうなるのか？

    33歳のアラバは、W杯後に次のキャリアを検討する。万能DFでタイトル多数の彼には、世界主要リーグが注目する。

    現時点では、イタリア・セリエA移籍が有力だが、MLSやサウジアラビア・プロリーグの高額オファーも検討しているという。

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