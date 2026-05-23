アラバのレアル・マドリード退団が正式発表され、ムバッペはSNSで悲しみを表明した。契約満了で退団するオーストリア代表は、チャンピオンズリーグなど多くのタイトルを獲得したベルナベウの時代を終える。

ムバッペはインスタグラムに投稿し、スペインで共に過ごした時間を通じてこのベテランDFがどれほど大切な存在だったかを明かした。「兄弟よ、君とのこの章を閉じるのは本当に辛い瞬間だ」とフランス人選手は書き出した。