スタンフォード・ブリッジでのアロンソ体制は大規模な変化とともに幕を開け、今夏の新戦力11人の加入がそれを象徴している。ロジャーズの1億1700万ポンドという記録破りの獲得が大きな見出しを飾った一方で、アストン・ヴィラからの別の補強もチェルシーの最終ラインを強化した。マルティネスは750万ポンドで西ロンドン行きを完了し、移籍期限日にコモへ期限付き移籍したスペイン人GKロベルト・サンチェスに代わって、クラブの明確な正守護神として加わった。

このアルゼンチン代表GKは、先週末のブライトン戦でのチェルシーのスリリングな4-3の勝利でさっそくインパクトを残した。デビュー戦ではジョン・テリーの象徴的な背番号26を着用していたものの、マルティネスは古巣との対戦を前に、空き番号となっていた背番号1へと素早く変更した。



