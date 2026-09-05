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「本当に賢い」 ミケル・アルテタ、アーセナルとの対戦を前にシャビ・アロンソのチェルシー移籍における妙手を称賛
チェルシーが元アーセナル選手を補強
スタンフォード・ブリッジでのアロンソ体制は大規模な変化とともに幕を開け、今夏の新戦力11人の加入がそれを象徴している。ロジャーズの1億1700万ポンドという記録破りの獲得が大きな見出しを飾った一方で、アストン・ヴィラからの別の補強もチェルシーの最終ラインを強化した。マルティネスは750万ポンドで西ロンドン行きを完了し、移籍期限日にコモへ期限付き移籍したスペイン人GKロベルト・サンチェスに代わって、クラブの明確な正守護神として加わった。
このアルゼンチン代表GKは、先週末のブライトン戦でのチェルシーのスリリングな4-3の勝利でさっそくインパクトを残した。デビュー戦ではジョン・テリーの象徴的な背番号26を着用していたものの、マルティネスは古巣との対戦を前に、空き番号となっていた背番号1へと素早く変更した。
- Getty Images Sport
アルテタ、チェルシーの補強に感銘
日曜日の大一番となるロンドン・ダービーを前に、アーセナルのアルテタ監督は、マルティネスがこのような注目度の高い移籍を果たすことは十分に予想していたと認めた。このベテランGKは北ロンドンで8年間を過ごし、特に2020年にはアルテタ監督の下でFAカップとコミュニティ・シールド制覇に貢献した後、ビラ・パークへと去った。
アルテタ監督は金曜日の試合前記者会見で報道陣に対し、「もちろん、私はエミのことを本当によく知っている。彼はここにいたし、トップクラスのGKだ」と語った。
さらにアルテタ監督は、ワールドカップ優勝経験者をチェルシー守備陣に組み込むことは、アロンソによる妙手だったとも認めた。「彼がチームにもたらすものは明らかであり、本当に賢明な決断だったと思う」と付け加えた。
アーセナル、獲得失敗を気にせず
チェルシーの積極的な補強策は、アーセナル自身の今夏のプランにも直接的な影響を及ぼした。アーセナルはロジャーズ獲得に動くと盛んに報じられていたが、チェルシーが先手を打ち、このFWをスタンフォード・ブリッジへ連れて行った。さらにビニシウス・ジュニオールやフリアン・アルバレスといった攻撃的なターゲットの獲得も逃したものの、アルテタ監督は前線に看板級の新戦力が加わらなかったことをまったく気にしていない。
ロジャーズを逃したことが大きな痛手だったのかと問われると、スペイン人指揮官はその見方をすぐに退けた。「分からないよ［それが逃したチャンスだったのかは］。そういうのは単なる意見にすぎない」とアルテタ監督は説明した。「移籍市場は閉じたし、私は今、チームにある信じられないほど素晴らしいものに目を向けたい。今の自分たちの一部ではないことに、これ以上時間を使いたくない。だからそれで終わりだし、それが私の最も大きな責任でもある」
- AFP
タイトル獲得へ向け、早くも試練が待ち受ける
ロンドンの強豪2クラブは、ともにプレミアリーグ開幕2試合を連勝で終え、日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われる大一番に臨む。今回の対戦は、それぞれの優勝への野心を占う序盤の大きな試金石となる。
マルティネスは新たな背番号をまとい、古巣のピッチに足を踏み入れる。狙うのは、大きなインパクトを残したいアーセナル攻撃陣を封じることだ。一方のアロンソにとって、現王者相手に敵地で勝利を収めることは、チェルシーが夏に慌ただしく進めた補強策を決定的に正当化するものとなる。
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