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「本当に賢い補強」 ガリー・ケイヒルが、チェルシーでシャビ・アロンソの下で「次のレベル」に到達できるとして5200万ポンドのマクサンス・ラクロワを支持
ケーヒルがラクロワのチェルシー移籍を支持
チェルシーは、26歳のセンターバック、ラクロワをクリスタル・パレスから5200万ポンドの移籍金で獲得したことを正式に完了した。フランス代表の同選手は、セルハースト・パークを離れて新たな挑戦を求める意思を示した後、2032年までの6年契約にサインした。ラクロワの加入により、アロンソの今夏の補強はさらに強化されることになり、モーガン・ロジャーズ、ダニー・ウェルベック、ジョーダン・ヘンダーソンといった新戦力に続く補強となった。
- Sportimage
ケーヒルが賢明な守備の補強を称賛
チェルシーの元主将ギャリー・ケーヒルは、ラクロワの獲得が古巣にとって非常に抜け目のない補強になると考えている。
クラブの公式ウェブサイトでケーヒルは次のように語った。「彼は素晴らしい選手で、本当に賢い補強だと思う。年齢的にも非常にいい時期だし、プレミアリーグでコンスタントにプレーしてきた経験もある。
「これからも成長し、学んでいける年数は十分に残されている。そしてチェルシーのようなクラブに来れば、さらに飛躍するための土台を得られる。
「彼はもちろんフランス代表としてワールドカップにも関わってきたし、そこで自らをその舞台に押し上げ、今ではそうした格を持つ存在になっている。だが、私がチェルシーに移籍した時と同じように、ここではキャリアを次のレベルに引き上げるチャンスを得られるんだ」
元主将がスタンフォード・ブリッジの舞台を強調
ケーヒルは、ラクロワがクリスタル・パレスで積んだ経験と、フランスが4位に入ったワールドカップでのパフォーマンスが、最高レベルで戦う上で非常に貴重な土台になると考えている。
さらにこのDFについての評価を続けたケーヒルは、次のように主張した。「彼は本当に素晴らしい選手だと思う。非常に良い補強であり、本人もこの挑戦にしっかり取り組み、すぐに結果を出すことを強く楽しみにしているはずだ。
「私はパレスに2年ほど在籍していたが、そこでの時間を楽しんだ。彼も同じで、在籍中に成長を遂げてきた。
「彼にとって大きな移籍だが、クラブにとっても同じだ。ここに来てスタートを切る姿を見るのは楽しみだ」
- APL
フラムの開幕戦が迫る
ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ戦とトッテナム戦のプレシーズンマッチを欠場したラクロワは、今後数日以内にアロンソ監督のチームに合流する準備を進めている。新加入DFは、プレシーズン残り期間で貴重な出場時間を確保し、試合勘と戦術理解を高めることを目標としている。チェルシーでの最初の公式戦は、8月24日に行われるプレミアリーグ開幕節、ウェストロンドンのライバルであるフラムとのアウェーゲームとなる。
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