チェルシーの元主将ギャリー・ケーヒルは、ラクロワの獲得が古巣にとって非常に抜け目のない補強になると考えている。

クラブの公式ウェブサイトでケーヒルは次のように語った。「彼は素晴らしい選手で、本当に賢い補強だと思う。年齢的にも非常にいい時期だし、プレミアリーグでコンスタントにプレーしてきた経験もある。

「これからも成長し、学んでいける年数は十分に残されている。そしてチェルシーのようなクラブに来れば、さらに飛躍するための土台を得られる。

「彼はもちろんフランス代表としてワールドカップにも関わってきたし、そこで自らをその舞台に押し上げ、今ではそうした格を持つ存在になっている。だが、私がチェルシーに移籍した時と同じように、ここではキャリアを次のレベルに引き上げるチャンスを得られるんだ」