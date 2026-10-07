Getty Images Sport
翻訳者：
「本当に苦しめられた！」。レアル・マドリーのレジェンド、ルカ・モドリッチが、バルセロナの象徴であるリオネル・メッシのアルゼンチン代表引退を受け、長年のライバルに最大級の賛辞を送った。
ひとつの時代の終わり
メッシはブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルで、伝説的な21年間の代表キャリアに幕を下ろした。39歳のメッシは見事な形で別れを告げ、ベニンに3-0で快勝したアルゼンチン代表で2アシストを記録し、71分にはPKも決めた。
インテル・マイアミのスターによる最後のゴールは、母国代表での通算126点目となった。この感動的な別れは、カタールで行われた2022年ワールドカップを制し、長く待ち続けた世界的な栄光をついに手にした後に訪れた。その triumph が最終的に国際舞台での彼のレガシーを決定づけた。
国内戦と国際戦を通じてメッシと27度対戦したモドリッチは、バロンドール8度受賞者に対してわずかに劣る成績となっている。その対戦では、クロアチア人のモドリッチは10勝5分けを記録し、12敗を喫した。
- AFP
最大限の敬意
『Cadena SER』に対し、モドリッチは長年のライバルに深い賛辞を送った。ACミランの司令塔は、ラ・リーガ全盛期にバルセロナのレジェンドと対戦することがいかに困難だったかを認め、歴史的なライバル関係を脇に置いて、そのアルゼンチン人の唯一無二の輝きを称賛した。
「彼について何と言えばいいだろうか。彼が引退するのは残念だが、それは彼の決断であり、私たちはそれを尊重しなければならない」とモドリッチは語った。「彼は代表チームで信じられないことを成し遂げた。ずっと強く望んでいたワールドカップも勝ち取った」
クロアチア代表MFは続けた。「彼は世界最高の選手の一人で、唯一無二の存在だ。彼のプレーを見ることができたのは喜びだった。もっとも、クロアチア代表でもレアル・マドリーでも、私は彼に対して本当に多くの苦しみを味わった。それでも、彼の幸運を祈っている」
感情的な別れ
モドリッチの追悼メッセージに先立ち、アルゼンチンではメッシが涙ながらの別れのスピーチを行っていた。ベテランFWはサポーターに向けて言葉を送る中で感情を抑えきれず、このほろ苦い瞬間を、8月に亡くなった父ホルヘに捧げた。
「いろいろな感情がある。もちろん、最初に思い浮かぶのは父のことだ」と、メッシは集まった観衆に語った。「自分にできるのは、ありがとうと言うことだけだ。このユニフォームを20年間着ることは、自分にとって計り知れない意味があった。ここにいたいという思いを持ち続け、努力することも、戦うことも、決してやめなかった」
代表チームから離れることの大きな重みを認めた上で、メッシはこう付け加えた。「戻ってこないことは、とても大きな悲しみになる。ずっと戻ってきたいと思うはずだ。なぜなら、アルゼンチンでプレーすることは、あなたに起こり得る中で最も素晴らしいことだからだ」
- Getty Images Sport
クラブでの任務が再開される
輝かしい代表キャリアに終止符を打ったメッシは、今後アメリカに戻り、インテル・マイアミでのクラブでの責務に完全に集中することになる。南米への移動や代表ウィークに伴う身体的負担がなくなることで、39歳のメッシはエネルギーを温存し、国内でのキャリアをより長く続けられる可能性が高い。
一方、モドリッチはイタリアでキャリア晩年の新たな章を歩み続ける。中盤の名手はセリエAでACミランをタイトル獲得へ導くことを目指しており、現代サッカーを象徴する個人間ライバル関係のひとつに別れを告げることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。