メッシはブエノスアイレスのエスタディオ・モヌメンタルで、伝説的な21年間の代表キャリアに幕を下ろした。39歳のメッシは見事な形で別れを告げ、ベニンに3-0で快勝したアルゼンチン代表で2アシストを記録し、71分にはPKも決めた。

インテル・マイアミのスターによる最後のゴールは、母国代表での通算126点目となった。この感動的な別れは、カタールで行われた2022年ワールドカップを制し、長く待ち続けた世界的な栄光をついに手にした後に訪れた。その triumph が最終的に国際舞台での彼のレガシーを決定づけた。

国内戦と国際戦を通じてメッシと27度対戦したモドリッチは、バロンドール8度受賞者に対してわずかに劣る成績となっている。その対戦では、クロアチア人のモドリッチは10勝5分けを記録し、12敗を喫した。



