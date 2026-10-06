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Adhe Makayasa
翻訳者：

「本当に素晴らしかった」　レニー・ヨロ、フランス代表デビューをかみしめる　ジネディーヌ・ジダンはマンチェスター・ユナイテッドDFを称賛

レニー・ヨロ
Z. Zidane
フランス 対 ベルギー
フランス
ベルギー
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
UEFAネーションズリーグ リーグA

マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、レニー・ヨロは、月曜夜にフランスがビハインドをひっくり返してベルギーを4-1で下した試合後、自身のA代表デビューを「最高だった」と表現した。20歳のDFはスタッド・ドゥ・フランスでの初陣で安定したプレーを披露し、ジネディーヌ・ジダン率いるチームがネーションズリーグでの無敗を維持する中、9度のデュエルすべてに勝利した。

  • 若手が記憶に残る代表デビューを満喫

    ユナイテッドのCBヨロは、スタッド・ド・フランスで行われたベルギーに4-1で逆転勝ちした一戦で、フランスA代表デビューを見事なパフォーマンスで飾った。直前の3試合はいずれも出場機会がなくベンチに座っていたが、チェルシーDFマクサンス・ラクロワとともに先発に抜てきされた20歳は、その期待に応えた。ドディ・ルケバキオの先制点で一度はリードを許した後も、経験豊富なFWロメル・ルカクを封じ込み、9度のデュエルすべてに勝利する完璧な記録を残した。

  • imago-sport-1084196415.jpgABACAPRESS

    デビューを飾った選手が節目の機会を満喫

    各年代の代表チームを着実に駆け上がってきたこの才能豊かな若手は、パリの観衆の前で自身の実力を示すという忘れがたい機会を手にした。

    ヨロは試合後、家族も見届けた記念すべき一夜についてフランスの放送局Canal+ Footに対し、次のように語った。「正直、これ以上は望めなかったと思う。ベルギー戦をホームで戦えて、家族も来てくれていた。本当に素晴らしい試合でもあった。

    「もちろん、クリーンシートで終えたかったけれど、勝てたので不満を言うつもりはない。最高だった」

  • 指揮官が冷静な守備を称賛

    オールド・トラッフォードの新鋭は、最終ラインでの規律と落ち着いたプレーで、フランス代表が終盤に見せた4ゴールの猛攻の土台を築いた。リールの元DFがA代表デビュー戦で素早く順応したことを振り返り、ジダンは試合後の記者会見で賛辞を送り、こう述べた。「彼は今日、素晴らしい試合をした。私は彼のことをとてもうれしく思っている。自分の役割を非常によく果たした」

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    無敗の首位チームが圧倒的な勢いを維持する

    パリでの力強い勝利により、フランスはネーションズリーグ・グループAの首位を4試合で勝ち点10として確固たるものにし、ジダン体制での無敗スタートを伸ばした。この代表ウインドーで大きな自信を手にしたヨロは、過密なプレミアリーグ日程に臨むユナイテッドへと戻るため、いまカリントンへ向かう。その代表での落ち着きをクラブでのパフォーマンスに移し替えることが、若きDFがマンチェスター・ユナイテッドの最終ラインで恒常的な先発の座をつかむ上で重要となる。