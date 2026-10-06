各年代の代表チームを着実に駆け上がってきたこの才能豊かな若手は、パリの観衆の前で自身の実力を示すという忘れがたい機会を手にした。

ヨロは試合後、家族も見届けた記念すべき一夜についてフランスの放送局Canal+ Footに対し、次のように語った。「正直、これ以上は望めなかったと思う。ベルギー戦をホームで戦えて、家族も来てくれていた。本当に素晴らしい試合でもあった。

「もちろん、クリーンシートで終えたかったけれど、勝てたので不満を言うつもりはない。最高だった」