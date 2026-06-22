アルゼンチン主将のメッシは2026年W杯で2得点を挙げ、ミロスラフ・クローゼの記録を抜き大会通算最多得点者となった。序盤の攻防の末、先制点と試合終了間際の追加点で歴史に名を刻んだ。

この偉業とチームの決勝トーナメント進出について、メッシは試合終了間際に2得点を挙げ、歴史に残る個人パフォーマンスを締めくくった。

「何よりも勝利が嬉しい」と38歳のメッシは語った。「重要な試合だった。これからに向けて安心できた。ワールドカップではどの試合も拮抗している」