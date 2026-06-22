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「本当に素晴らしい」――リオネル・メッシはワールドカップ得点王記録を振り返り、PKを外したことがアルゼンチンのオーストリア戦勝利につながったと語った。
ダラスでの記録的な夜
アルゼンチン主将のメッシは2026年W杯で2得点を挙げ、ミロスラフ・クローゼの記録を抜き大会通算最多得点者となった。序盤の攻防の末、先制点と試合終了間際の追加点で歴史に名を刻んだ。
この偉業とチームの決勝トーナメント進出について、メッシは試合終了間際に2得点を挙げ、歴史に残る個人パフォーマンスを締めくくった。
「何よりも勝利が嬉しい」と38歳のメッシは語った。「重要な試合だった。これからに向けて安心できた。ワールドカップではどの試合も拮抗している」
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PK失敗の救い
2得点は歴史的だったが、背番号10にとって、この夜はさらに実り多いものになる可能性もあった。メッシは前半、アプローチが乱れてPKを失敗。しかしこのベテランFWは、そのミスが試合終了まで緊張感を保ち、結果的にアルゼンチンにとってプラスになったと語った。
メッシは「この記録が生まれた経緯は素晴らしい。PKを決めていたら後の2得点はなかったかもしれない。結果は満足している」と語った。
ノックアウトステージに向けた準備
グループJで2連勝を飾り、早くもベスト32進出を決めた前回王者のアルゼンチン。メッシは「最終戦は形式的な試合となり、スカローニ監督率いるチームは過酷な日程の中で貴重な回復期間を得られる」と語った。
「2連勝は予定通りだ。どの試合も互角で簡単ではなかったが、予選突破が最優先だった。アルゼンチンはどんな相手にも挑む」と語った。
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メッシ、さらなるワールドカップでの栄冠を狙う
6度目のW杯に出場するメッシは、2大会連続優勝へ向け、合宿の特別な雰囲気を語った。決勝へ進む過程で、選手と遠征サポーターの絆が原動力だ。
「このチームが集まると、皆、一緒にいること、日々の生活、こうした人々と触れ合い、彼らに喜びを与えることを楽しんでいる」とキャプテンは語った。「ありがたいことに、すでに彼らに何度も喜びを届けることができた。この勢い、人々との調和を今後も続けていきたい。先ほども言ったように、一歩ずつ進んでいく。道のりは長く、困難だが、我々はいつものように、一戦一戦に備えて準備を進めている。 私はこれまでと変わらず、この瞬間を特別に味わっている。プレーすることを楽しみ、ピッチ上で楽しい時間を過ごしている」