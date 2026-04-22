「長い間1－0の接戦だった。マーク・フレッケンは素晴らしいセーブをした。正直、もっと早くチャンスを決めておくべきだった。少しチャンスを逃した」とノイアーは水曜日の試合後、スカイのインタビューで語った。
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「本当に素晴らしい」：バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーがレバークーゼンのスターに感嘆
フレッケンはバイエルンの好機を幾度も防ぎ、カップ戦準決勝を最後まで緊迫した展開に保った。 22分、ハリー・ケインに先制を許したが、フレッケンの好守が続いた。しかし終了間際、ルイス・ディアスに2点目を奪われ、2－0で敗れた。
レバークーゼンのカスパー・ユルマンド監督も「マーク・フレッケンがチームを試合に留めてくれた」と称えた。SCフライブルクで5年間プレーしたフレッケンは、昨夏移籍金1100万ユーロでFCブレントフォードからバイエル04へ加入。オランダ代表の控えGKであり、2028年まで契約を結ぶ。
本人はスカイのインタビューで「これが移籍後最高ではない」と語った。最高だったのは11月のCLグループステージ、マンチェスター・シティ戦での2-0勝利だと振り返り、「あの時は勝ったが、今日は負けた。だから最高の試合とは言えない」と32歳は語った。
- AFP
FCバイエルンがDFBポカール決勝に返り咲く：「イライラしたよ」
バイエルンの圧倒的な優位で試合が進み、ノイアーは落ち着いて試合を過ごしたが、52分にはネイサン・テラのシュートを阻止し、レバークーゼンの同点弾を防いだ。
「大切なのは、試合に参加し、集中力を切らさないことだ。昔、1、2回しかチャンスがない時代に似ている。今日の後半もそうだった」とノイアーは語った。
今シーズンで満了する契約延長については「今は何も発表しない。状況は良好で楽しい」と控えめだった。
一方、5月23日にベルリンのオリンピアスタジアムで行われるDFBポカール決勝には、2020年以来初めてバイエルンの一員として出場できることを喜んでいる。 「この試合がどれほど特別かを知っている者としては、ミュンヘンがカップ決勝から長く遠ざかっていたのは苛立たしかった」とノイアー。「カップ戦は私たち全員にとって特別で、独特の雰囲気があります。どうしても行きたかったし、幸いにも実現できました」
5月末のベルリンでFCBが戦う相手は、木曜夜に決まる。VfBシュトゥットガルトとSCフライブルクが準決勝第2戦で激突し、もう1枚の決勝切符を争う。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
試合
大会
4月25日（土）
FSVマインツ05対FCバイエルン
ブンデスリーガ
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン vs. FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ