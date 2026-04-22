「本当に素晴らしい」：バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーがレバークーゼンのスターに感嘆

バイエルンの圧倒的な優位で試合が進み、ノイアーは落ち着いて試合を過ごしたが、52分にはネイサン・テラのシュートを阻止し、レバークーゼンの同点弾を防いだ。

「大切なのは、試合に参加し、集中力を切らさないことだ。昔、1、2回しかチャンスがない時代に似ている。今日の後半もそうだった」とノイアーは語った。

今シーズンで満了する契約延長については「今は何も発表しない。状況は良好で楽しい」と控えめだった。

一方、5月23日にベルリンのオリンピアスタジアムで行われるDFBポカール決勝には、2020年以来初めてバイエルンの一員として出場できることを喜んでいる。 「この試合がどれほど特別かを知っている者としては、ミュンヘンがカップ決勝から長く遠ざかっていたのは苛立たしかった」とノイアー。「カップ戦は私たち全員にとって特別で、独特の雰囲気があります。どうしても行きたかったし、幸いにも実現できました」

5月末のベルリンでFCBが戦う相手は、木曜夜に決まる。VfBシュトゥットガルトとSCフライブルクが準決勝第2戦で激突し、もう1枚の決勝切符を争う。