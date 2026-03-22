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Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「本当に痛い」――トッテナム、ノッティンガム・フォレスト戦での痛手となる敗戦に反応。イゴール・トゥドール監督は試合後のインタビューを欠席

トッテナム・ホットスパーのアシスタントコーチ、ブルーノ・サルトールは、ノッティンガム・フォレストにホームで0-3と惨敗し、プレミアリーグの降格危機がさらに深まったことを受け、クラブの状況を「本当に辛い」と表現した。イゴール・トゥドール監督は私用によりメディア対応を欠席したため、苦境に立たされているこの北ロンドンのクラブを襲う危機について、その代理としてサルトールが説明を行った。

  • スパーズは降格の危機にさらに追い込まれる

    トッテナムは日曜日、ホームでフォレストに0-3と完敗し、不振が続いている。これでプレミアリーグの過去7試合で6敗目を喫した。3チームが降格の危機に瀕する中、この痛手となる結果により、クラブは残留をかけた必死の戦いを強いられることになった。 31試合でわずか30ポイントを獲得し、17位に沈んでいる同クラブは、第一次世界大戦中の1914-1915シーズン以来、この時期における最低ポイント記録に並んでしまった。 一方、勝利を収めたフォレストは勝ち点32で16位に浮上し、勝ち点29で18位に沈むウェストハムに対して重要な差を築いた。最下位には勝ち点20のバーンリーと、勝ち点17のウルブズが続いている。

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    サルトールがチューダーの欠場とチームの苦戦について説明する

    チュドル監督はこの大敗の試合中、タッチラインに姿を見せていたものの、試合後の記者会見には出席しなかった。代わりに記者団の前に立ったサルトールアシスタントコーチが、監督の不在について説明した。「個人的な事情、家族の問題があり、彼にとって今が話す適切なタイミングではないため、私が代わって対応しています」と彼は述べた。 この厳しい結果について振り返り、サルトールは、わずかな差が現在チームを苦しめている現状を嘆いた。彼は次のように述べた。「今のところ、ミスがすべて我々に不利に働き、細部に至るまで我々に不利に作用しており、それは選手たちにも影響を与えている。彼らがどれほど奮闘しているかは見て取れる。我々が困難な状況にあることは、誰もが知っている。前半は我々が優勢だったのだから、その勢いを維持し続けなければならない。」

  • 監督は、残念な結果にもかかわらずファンを称賛した

    監督は分析を続け、リードを許した後の戦術変更が功を奏しなかったことを明かした。「1-0でリードを許していたため、怪我から復帰した選手たちを起用して、もう少し攻撃的に行こうと考えた」と彼は述べた。「計画通りにはいかなかったが、それが我々の意図だった」 この結果がもたらした精神的打撃について問われると、彼はチーム内の雰囲気についてありのままを語った。「痛手だ。辛い、本当に辛い。だが、今日のファンは素晴らしかった。試合前から試合終了までずっとだ。我々は前へ進まなければならない。なぜなら、我々はスパーズを大切に思っているからだ。我々は家族であり、この状況から抜け出したいと願っている。この状況を乗り越えられると、私は100％確信している。」

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    トッテナムは今後どうなるのか？

    国際試合の合間を経て、トッテナムはトップリーグ残留をかけた重要な7試合の連戦に突入する。直近のスケジュールには、サンダーランドへのアウェイ戦、ブライトンとのホーム戦、そして最下位のウルブズへの遠征が含まれている。 残留争いの他の試合では、ウェストハムがホームでウルブズを迎え、クリスタル・パレスとのアウェイ戦を控えている。アーセナルやニューカッスルとの厳しい対戦を控える中、最下位3チーム圏外へ脱出するために、早急に勝ち点を獲得する必要がある。一方、降格圏のすぐ上に位置するフォレストは、好調のアストン・ヴィラ、そしてバーンリーをホームに迎える準備を進めている。

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