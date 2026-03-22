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「本当に痛い」――トッテナム、ノッティンガム・フォレスト戦での痛手となる敗戦に反応。イゴール・トゥドール監督は試合後のインタビューを欠席
スパーズは降格の危機にさらに追い込まれる
トッテナムは日曜日、ホームでフォレストに0-3と完敗し、不振が続いている。これでプレミアリーグの過去7試合で6敗目を喫した。3チームが降格の危機に瀕する中、この痛手となる結果により、クラブは残留をかけた必死の戦いを強いられることになった。 31試合でわずか30ポイントを獲得し、17位に沈んでいる同クラブは、第一次世界大戦中の1914-1915シーズン以来、この時期における最低ポイント記録に並んでしまった。 一方、勝利を収めたフォレストは勝ち点32で16位に浮上し、勝ち点29で18位に沈むウェストハムに対して重要な差を築いた。最下位には勝ち点20のバーンリーと、勝ち点17のウルブズが続いている。
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サルトールがチューダーの欠場とチームの苦戦について説明する
チュドル監督はこの大敗の試合中、タッチラインに姿を見せていたものの、試合後の記者会見には出席しなかった。代わりに記者団の前に立ったサルトールアシスタントコーチが、監督の不在について説明した。「個人的な事情、家族の問題があり、彼にとって今が話す適切なタイミングではないため、私が代わって対応しています」と彼は述べた。 この厳しい結果について振り返り、サルトールは、わずかな差が現在チームを苦しめている現状を嘆いた。彼は次のように述べた。「今のところ、ミスがすべて我々に不利に働き、細部に至るまで我々に不利に作用しており、それは選手たちにも影響を与えている。彼らがどれほど奮闘しているかは見て取れる。我々が困難な状況にあることは、誰もが知っている。前半は我々が優勢だったのだから、その勢いを維持し続けなければならない。」
監督は、残念な結果にもかかわらずファンを称賛した
監督は分析を続け、リードを許した後の戦術変更が功を奏しなかったことを明かした。「1-0でリードを許していたため、怪我から復帰した選手たちを起用して、もう少し攻撃的に行こうと考えた」と彼は述べた。「計画通りにはいかなかったが、それが我々の意図だった」 この結果がもたらした精神的打撃について問われると、彼はチーム内の雰囲気についてありのままを語った。「痛手だ。辛い、本当に辛い。だが、今日のファンは素晴らしかった。試合前から試合終了までずっとだ。我々は前へ進まなければならない。なぜなら、我々はスパーズを大切に思っているからだ。我々は家族であり、この状況から抜け出したいと願っている。この状況を乗り越えられると、私は100％確信している。」
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トッテナムは今後どうなるのか？
国際試合の合間を経て、トッテナムはトップリーグ残留をかけた重要な7試合の連戦に突入する。直近のスケジュールには、サンダーランドへのアウェイ戦、ブライトンとのホーム戦、そして最下位のウルブズへの遠征が含まれている。 残留争いの他の試合では、ウェストハムがホームでウルブズを迎え、クリスタル・パレスとのアウェイ戦を控えている。アーセナルやニューカッスルとの厳しい対戦を控える中、最下位3チーム圏外へ脱出するために、早急に勝ち点を獲得する必要がある。一方、降格圏のすぐ上に位置するフォレストは、好調のアストン・ヴィラ、そしてバーンリーをホームに迎える準備を進めている。
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