「本当に痛い」――トッテナム、ノッティンガム・フォレスト戦での痛手となる敗戦に反応。イゴール・トゥドール監督は試合後のインタビューを欠席

チュドル監督はこの大敗の試合中、タッチラインに姿を見せていたものの、試合後の記者会見には出席しなかった。代わりに記者団の前に立ったサルトールアシスタントコーチが、監督の不在について説明した。「個人的な事情、家族の問題があり、彼にとって今が話す適切なタイミングではないため、私が代わって対応しています」と彼は述べた。 この厳しい結果について振り返り、サルトールは、わずかな差が現在チームを苦しめている現状を嘆いた。彼は次のように述べた。「今のところ、ミスがすべて我々に不利に働き、細部に至るまで我々に不利に作用しており、それは選手たちにも影響を与えている。彼らがどれほど奮闘しているかは見て取れる。我々が困難な状況にあることは、誰もが知っている。前半は我々が優勢だったのだから、その勢いを維持し続けなければならない。」